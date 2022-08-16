Triệu Lộ Tư bất ngờ bị một sao nữ liệt vào 'danh sách đen' và không muốn hợp tác cùng

Sao quốc tế 16/08/2022 08:08

Mới đây, cư dân mạng không khỏi xôn xao trước thông tin Triệu Lộ Tư đang nằm trong “danh sách đen” của một sao nữ cùng lứa.

Triệu Lộ Tư hiện đang là một trong những tiểu Hoa đán nổi bật nhất lứa 95. Vừa có ngoại hình xinh xắn, đáng yêu, lại thêm việc dễ tạo "phản ứng hóa học" với bạn diễn, vậy nên cô nàng được rất nhiều đạo diễn ưu ái lựa chọn.

Gần đây, có thông tin cho biết Triệu Lộ Tư sẽ hợp tác cùng Thành Nghị trong bộ phim tiên hiệp Thần Ẩn – phần 2 của Thiên Cổ Quyết Trần. Song, dự án Thần Ẩn của Triệu Lộ Tư đã liên tục lấy tên tuổi của Ngô Tuyên Nghi ra để kéo nhiệt. Phía đoàn làm phim thậm chí còn tung ra bản thảo cho biết Ngô Tuyên Nghi đã nhận lời đóng một vai phụ trong phim.

Triệu Lộ Tư bất ngờ bị một sao nữ liệt vào 'danh sách đen' và không muốn hợp tác cùng - Ảnh 1

Ngay sau đó, người hâm mộ của Ngô Tuyên Nghi đã nhanh chóng lên bài phủ nhận chuyện thần tượng đóng vai phụ trong khi Triệu Lộ Tư đảm nhận vai trò nữ chính. Thậm chí, fan còn khẳng định rằng 2 ngôi sao 9x này không có khả năng hợp tác trong tương lai. Nguyên nhân là bởi trước đó, Triệu Lộ Tư từng “trượt tay” like bài nói xấu Ngô Tuyên Nghi. Phía đoàn đội của tiểu Hoa họ Ngô đã liệt nữ chính Tinh Hán Xán Lạn vào danh sách đen, từ chối hợp tác trong mọi hoàn cảnh.

 

Triệu Lộ Tư bất ngờ bị một sao nữ liệt vào 'danh sách đen' và không muốn hợp tác cùng - Ảnh 2

Cách đây không lâu, Douban của dự án phim Thần Ẩn đã bất ngờ cập nhật hình ảnh nam nữ chính là Triệu Lộ Tư và Thành Nghị. Như vậy, dù chưa có thông tin chính thức, nhưng dân mạng đều đồng loạt tin rằng cặp đôi này đã được ấn định diễn chính trong phần 2 của Thiên Cổ Quyết Trần. 

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