Cảnh quay cuối trong Tinh Hán Xán Lạn: Triệu Lộ Tư - Ngô Lỗi khiến fan 'hú hét' vì ngọt đến 'sâu răng'

Mới đây, cảnh quay cuối cùng của Triệu Lộ Tư và Ngô Lỗi trong Tinh Hán Xán Lạn đã được tiết lộ.

Theo truyền thông Trung Hoa, cảnh quay cuối trong Tinh Hán Xán Lạn của Triệu Lộ Tư và Ngô Lỗi đã được tiết lộ. Tại phim trường, cặp đôi đã có khoảnh khắc vô cùng tình cảm khi cùng ngắm pháo hoa và trao nhau nụ hôn ngọt ngào.

Trình Thiếu Thương (Ngô Lỗi) đã vô cùng cảm động trước lời hứa hẹn sẽ bên nhau mãi mãi với Lăng Bất Nghi (Triệu Lộ Tư). Cư dân mạng cũng bày tỏ sự tiếc nuối khi hành trình của Tinh Hán Xán Lạn đã đi đến những tập cuối cùng.

Được biết, cảnh quay cuối này của Tinh Hán Xán Lạn rất được yêu thích và mong chờ. Lý do là cảnh phim này đồng thời là cái kết hoàn hảo cho cặp đôi Lăng Bất Nghi - Trình Thiếu Thương.

Ngô Lỗi và Triệu Lộ Tư đã có sự kết hợp vô cùng ăn ý cả khi lên hình lẫn hậu trường

Trong xuyên suốt bộ phim Tinh Hán Xán Lạn, Ngô Lỗi và Triệu Lộ Tư đã có sự kết hợp vô cùng ăn ý cả khi lên hình lẫn hậu trường. Công chúng cũng đã quen với việc theo dõi chuyện tình của cặp đôi này.

Cũng vì lý do này mà khán giả không khỏi tiếc nuối khi xem phân cảnh cuối của bộ phim. Tuy vậy, công chúng cũng dành nhiều lời khen cho cảnh quay lãng mạn này. Một số bình luận của cư dân mạng:

- Biết là sắp ngược nhưng cứ nghĩ đến việc sắp hết phim là lại cảm thấy buồn.

- Đúng là tương lai còn ở phía trước, nhân vật sẽ đi tiếp cùng nhau, chỉ là hiện thực đã là cảnh cuối rồi.

- Nhìn mắt Trình Thiếu Thương long lanh mà xúc động quá.

- Vì là cảnh quay cuối sau một thời gian dài đồng hành cùng nhau nên Ngô Lỗi và Triệu Lộ Tư diễn cũng cảm xúc hơn hẳn.

Khán giả tiếc nuối vì hành trình với Tinh Hán Xán Lạn đã gần hết

Ảnh: Internet

Triệu Lộ Tư qua nhận xét của tiền bối: 'Diễn xuất trời bàn, còn nhân cách vô cùng tốt bụng và chu đáo' Mới đây, một nữ diễn viên gạo cội đã chia sẻ về cảm nhận của bản thân về Triệu Lộ Tư sau khi hợp tác cùng nhau trong Tinh Hán Xán Lạn.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/canh-quay-cuoi-trong-tinh-han-xan-lan-trieu-lo-tu-ngo-loi-khien-fan-hu-het-vi-ngot-den-sau-rang-491546.html