Triệu Lộ Tư qua nhận xét của tiền bối: 'Diễn xuất trời bàn, còn nhân cách vô cùng tốt bụng và chu đáo'

Sao quốc tế 13/08/2022 21:41

Mới đây, một nữ diễn viên gạo cội đã chia sẻ về cảm nhận của bản thân về Triệu Lộ Tư sau khi hợp tác cùng nhau trong Tinh Hán Xán Lạn.

Tinh Hán Xán Lạn là phim truyền hình mới nhất của Triệu Lộ Tư và Ngô Lỗi. Bộ phim hiện đang làm mưa làm gió khắp thị trường phim ảnh Cbiz nói riêng lẫn Châu Á nói chung. Bằng chứng là dù phải đối đầu với Trầm Vụn Hương Phai do Dương Tử đóng chính nhưng Tinh Hán Xán Lạn vẫn xuất sắc đánh bật đối thủ nặng ký này để vươn lên trở thành phim bạo trong năm nay. 

Công lớn cho kết quả này hẳn có phần đóng góp rất lớn từ Triệu Lộ Tư, sau thảm họa mang tên Thả Thí Thiên Hạ cô nàng đã có sự trở lại kịp lúc để lấy lại tên tuổi của mình và cho mọi người thấy bản thân đã cố gắng ra sao.

Triệu Lộ Tư qua nhận xét của tiền bối: 'Diễn xuất trời bàn, còn nhân cách vô cùng tốt bụng và chu đáo' - Ảnh 1
Triệu Lộ Tư và Đồng Lôi - Ảnh: Internet

Không chỉ tiến bộ trong diễn xuất, bản thân nữ diễn viên còn là một người có nhân cách sống khiến mọi người trong đoàn làm phim vô cùng hài lòng. Bằng chứng là mới đây, một diễn viên kỳ cựu tham gia Tinh Hán Xán Lạn đã có những nhận xét về tài năng và nhân cách của Triệu Lộ Tư trên sóng livestream. Trong đó, cô công nhận Triệu Lộ Tư là diễn viên có diễn xuất thiên phú, nhân cách tốt đẹp rất đáng ngưỡng mộ.

Cụ thể, trong một buổi chia sẻ về Tinh Hán Xán Lạn, nữ diễn viên Đồng Lôi, người thủ vai Hoàng hậu trong phim đã có những chia sẻ rất dài về đàn em Triệu Lộ Tư. Nữ diễn viên cho biết mình rất thích Triệu Lộ Tư cả trong phim và ngoài đời thực. 

Triệu Lộ Tư qua nhận xét của tiền bối: 'Diễn xuất trời bàn, còn nhân cách vô cùng tốt bụng và chu đáo' - Ảnh 2
Tinh Hán Xán Lạn đang có thành tích đáng nể ở thời điểm hiện tại - Ảnh: Internet

Tiền bối nhận xét Triệu Lộ Tư là người có diễn xuất thiên phú, trông rất tự nhiên dù chưa qua trường lớp đào tạo. Theo cô, Triệu Lộ Tư giống như một trường hợp "ở hiền gặp lành", được Tổ độ trong nghề. Về nhân cách, Triệu Lộ Tư được nhận xét là một cô gái rất chu đáo. Dù còn trẻ nhưng cô rất biết cách chăm sóc cho người khác. 

Ngay sau khi những nhận xét trên của nữ diễn viên Đồng Lôi được lan truyền, cư dân mạng đã vô cùng thích thú và bày tỏ sự ngưỡng mộ với nhân cách và tài năng của Triệu Lộ Tư. 

Nhiều người tin rằng, nếu giữ vững phong độ và nhân cách như vậy, trau dồi thêm về kinh nghiệm diễn xuất, Triệu Lộ Tư sớm muộn cũng trở thành gương mặt thành công nhất nhì lứa tiểu Hoa 90.

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