Ngô Lỗi và Triệu Lộ Tư đẹp đôi đến mức đến nhân viên trong đoàn phim cũng thấy thỏa mãn

Ngô Lỗi và Triệu Lộ Tư đang là couple được nhiều người ''đẩy thuyền'' tại Cbiz trong giai đoạn vừa qua.

Trong đường đua phim ảnh mùa hè năm nay, Tinh Hán Xán Lạn được xem là dự án thành công nhất khi được khen cả về nội dung và dàn diễn viên. Không chỉ xuất sắc đánh bại Trậm Vụn Hương Phai của Dương Tử một cách thuyết phục, cặp đôi chính Triệu Lộ Tư và Ngô Lỗi còn liên tục được fan ship đến với nhau nhờ màn phối hợp cực ngọt trong phim.

Nhân viên mải mê ngắm nhìn cặp đôi tại hậu trường - Ảnh: Internet

Theo đó, mới đây một số hình ảnh thân mật của Ngô Lỗi và Triệu Lộ Tư ở hậu trường Tinh Hán Xán Lạn đã được tung ra. Trên phim tình cảm là vậy, thế nhưng ở ngoài đời cặp “gà bông” này còn ngọt ngào nhiều hơn nữa. Từng ánh mắt, cử chỉ cả 2 dành cho nhau như thể 2 con người này đã là người yêu nhau ở ngoài đời thực.

Đâu chỉ làm hài lòng các khán giả xem phim, chemistry của Ngô Lỗi và Triệu Lộ Tư còn đỉnh đến mức khiến các nhân viên hậu trường cũng phải mỉm cười thỏa mãn. Nhìn những biểu cảm, nụ cười hài lòng thế kia không ít fan couple của cặp đôi đã phải ghen tị với nhân viên đoàn làm phim vì được thấy tận mắt cảnh tình cảm của đôi trẻ.

Triệu Lộ Tư và Ngô Lỗi - Ảnh: Internet

- Đạo diễn là thuyền trưởng cũng chèo thuyền mà ngại gì chúng ta không đu OTP.

- Cặp này cảm thấy đẹp đôi quá, từ trong phim cho đến ngoài đời luôn. Chemistry thì cưng xỉu luôn.

- Đu cặp này dù không đến với nhau ngoài đời thì cũng cảm thấy mãn nguyện rồi.

Tinh Hán Xán Lạn của Triệu Lộ Tư và Ngô Lỗi bay cao trên bảng xếp hạng, Dương Tử và Thành Nghị ngậm ngùi hít khói Ngô Lỗi và Triệu Lộ Tư chính thức phá 9 trên bảng xếp hạng chỉ số truyền thông nhân vật không khỏi gây bất ngờ cho nhiều người, đặc biệt là fan của Dương Tử.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/ngo-loi-va-trieu-lo-tu-dep-doi-den-muc-den-nhan-vien-trong-doan-phim-cung-thay-thoa-man-490354.html