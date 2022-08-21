Ngu Thư Hân trong Thương Lan Quyết "hot" đến nỗi lan sang cả Hàn Quốc, khiến nữ ca sĩ này cũng phải xem phim vì cô

Sao quốc tế 21/08/2022 23:19

Bộ phim Thương Lan Quyết của Ngu Thư Hân nổi tiếng sang cả Hàn Quốc, khiến nữ ca sĩ Ninh Nghệ Trác đang hoạt động tại xứ sở Kim chi cũng phải bày tỏ sự thích thú.

Thương Lan Quyết đang là bộ phim huyền huyễn được quan tâm nhất nhì hiện nay. Tác phẩm không chỉ thu hút khán giả trong nước mà còn tạo được hiệu ứng tại nước ngoài.

Ningning tên thật là Ninh Nghệ Trác, 18 tuổi. Nữ thần tượng của nhà SM sinh ra tại Cáp Nhĩ Tân, Trung Quốc và hiện là thực tập sinh nữ duy nhất không phải người Hàn Quốc của công ty này.

Dù đang hoạt động tại làng giải trí Hàn Quốc nhưng cô nàng cũng bày tỏ sự thích thú đối với bộ phim Thương Lan Quyết đang làm mưa làm gió ở xứ tỷ dân những ngày qua. 

Ngu Thư Hân trong Thương Lan Quyết 'hot' đến nỗi lan sang cả Hàn Quốc, khiến nữ ca sĩ này cũng phải xem phim vì cô - Ảnh 1
Ninh Nghệ Trác - nữ thần tượng người Trung Quốc hiện làm việc tại Hàn Quốc, là idol của nhà SM.

Trong một buổi trò chuyện với người hâm mộ, cô cho biết mình quen Ngu Thư Hân thông qua Chu Khiết Quỳnh. Để ủng hộ bạn tốt, thành viên nhóm AESPA đã quyết định xem Thương Lan Quyết.

Ngu Thư Hân trong Thương Lan Quyết 'hot' đến nỗi lan sang cả Hàn Quốc, khiến nữ ca sĩ này cũng phải xem phim vì cô - Ảnh 2
Ninh Nghệ Trác thừa nhận xem phim vì muốn ủng hộ Ngu Thư Hân

Thời gian đầu, Ninh Nghệ Trác thừa nhận xem phim vì có "Hân Hân" đóng. Nhưng sau khi theo dõi, nữ thần tượng cũng phải gật gù thừa nhận bộ phim không chỉ hay, mà nội dung, hiệu ứng và diễn xuất của các diễn viên đều rất tốt 

Khi biết thông tin này, nhiều người hâm mộ đã bày tỏ sự ngạc nhiên trước mối quan hệ của Ngu Thư Hân. Cư dân mạng cho rằng, người đẹp họ Ngu có mạng lưới bạn bè khá rộng, trải dài từ trong nước tới Hàn Quốc.

Ngu Thư Hân trong Thương Lan Quyết 'hot' đến nỗi lan sang cả Hàn Quốc, khiến nữ ca sĩ này cũng phải xem phim vì cô - Ảnh 3
Ngu Thư Hân có mạng lưới bạn bè siêu rộng khiến khán giả đều phải kinh ngạc

Không chỉ Ninh Nghệ Trác mà còn có nhiều người sinh sống tại xứ sở Kim Chi biết đến Thương Lan Quyết. Bởi lẽ, bộ phim đã được phía Hàn Quốc mua bản quyền phát sóng trực tiếp.  

Phần lớn khán giả tại đất nước này đều nhận xét phim của Ngu Thư Hân đều có nội dung hấp dẫn và hình ảnh đẹp mắt. Đây là bộ phim huyền huyễn được đầu tư chỉn chu về phần kỹ xảo, các cảnh thi triển phép thuật độc đáo, mãn nhãn người xem. 

Ngu Thư Hân trong Thương Lan Quyết 'hot' đến nỗi lan sang cả Hàn Quốc, khiến nữ ca sĩ này cũng phải xem phim vì cô - Ảnh 4
Ngu Thư Hân - Vương Hạc Đệ đều được đánh giá tốt về diễn xuất khi tham gia vào Thương Lan Quyết.

Trước khi phát sóng, Thương Lan Quyết không nhận được nhiều kỳ vọng. Lý do là vì Ngu Thư Hân là diễn viên mới, trong khi Vương Hạc Đệ có diễn xuất quá kém thời đóng Ngộ Long.

Nhưng sau khi chiếu, bộ phim có hiệu ứng tốt vượt mong đợi. Nhà sản xuất thu được lợi nhuận, Ngu Thư Hân và Vương Hạc Đệ cũng nhanh chóng nâng cao danh tiếng. Do đó, đây là một tác phẩm thành công đối với đoàn làm phim.

Sau Tinh Hán Xán Lạn, Triệu Lộ Tư tiếp tục "chạy đua" phim vườn trường, bị bạn diễn "cọ nhiệt" trong phim mới

Sau Tinh Hán Xán Lạn, Triệu Lộ Tư tiếp tục "chạy đua" phim vườn trường, bị bạn diễn "cọ nhiệt" trong phim mới

Sau Tinh Hán Xán Lạn, Triệu Lộ Tư tiếp tục hóa thân thành nữ sinh 14 tuổi, Trần Triết Viễn lại gây tranh cãi chỉ vì lý do này.

Xem thêm
Từ khóa:   Ngu Thư Hân Ninh Nghệ Trác Thương Lan Quyết sao hoa ngữ Cbiz

TIN LIÊN QUAN

Sau Tinh Hán Xán Lạn, Triệu Lộ Tư tiếp tục "chạy đua" phim vườn trường, bị bạn diễn "cọ nhiệt" trong phim mới

Sau Tinh Hán Xán Lạn, Triệu Lộ Tư tiếp tục "chạy đua" phim vườn trường, bị bạn diễn "cọ nhiệt" trong phim mới

Cnet "soi" bằng chứng "tố cáo" chồng cũ Từ Hy Viên đã bí mật tái hôn với bạn gái trẻ

Cnet "soi" bằng chứng "tố cáo" chồng cũ Từ Hy Viên đã bí mật tái hôn với bạn gái trẻ

Tinh Hán Xán Lạn của Ngô Lỗi - Triệu Lộ Tư kết thúc gấp rút khiến khán giả hụt hẫng vì cảm thấy chưa đủ

Tinh Hán Xán Lạn của Ngô Lỗi - Triệu Lộ Tư kết thúc gấp rút khiến khán giả hụt hẫng vì cảm thấy chưa đủ

Ngu Thư Hân - Thương Lan Quyết bất ngờ bị so sánh với Triệu Lộ Tư vì diễn xuất “quá dẹo”

Ngu Thư Hân - Thương Lan Quyết bất ngờ bị so sánh với Triệu Lộ Tư vì diễn xuất “quá dẹo”

Cbiz liên tục tung ra loạt phim "tiên hiệp", fan lo lắng Ngọc Cốt Dao sẽ đi vào vết xe đổ của Trầm Vụn Hương Phai

Cbiz liên tục tung ra loạt phim "tiên hiệp", fan lo lắng Ngọc Cốt Dao sẽ đi vào vết xe đổ của Trầm Vụn Hương Phai

Vương Hạc Đệ gây tranh cãi khi có tên trong danh sách bình chọn tứ đại nhan phách thế hệ mới của xứ Trung

Vương Hạc Đệ gây tranh cãi khi có tên trong danh sách bình chọn tứ đại nhan phách thế hệ mới của xứ Trung

TIN MỚI NHẤT

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 35 phút trước
Người mẫu Quỳnh Anh đăng quang Miss Universe Vietnam 2026, rapper Pháo là Á hậu

Người mẫu Quỳnh Anh đăng quang Miss Universe Vietnam 2026, rapper Pháo là Á hậu

Tin tức giải trí 36 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 3/10/2026: Miếng SJC và nhẫn giảm 600 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 3/10/2026: Miếng SJC và nhẫn giảm 600 nghìn/lượng

Đời sống 1 giờ 8 phút trước
Tử vi 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp ra ngõ gặp Quý Nhân, đường đời rộng mở, làm ăn phát đạt, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tử vi 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp ra ngõ gặp Quý Nhân, đường đời rộng mở, làm ăn phát đạt, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 10 phút trước
3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia sau ngày 3/10/2026

3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia sau ngày 3/10/2026

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 40 phút trước
Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Xã hội 2 giờ 16 phút trước
Đúng 12h trưa hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, Thần May Mắn 'điểm mặt chỉ tên', 3 con giáp tài vận vượng phát, thu nhập tăng lên gấp đôi gấp ba

Đúng 12h trưa hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, Thần May Mắn 'điểm mặt chỉ tên', 3 con giáp tài vận vượng phát, thu nhập tăng lên gấp đôi gấp ba

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 25 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 3/10/2026, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào vô cùng, vàng bạc chất cao thành núi, đắc Tài đắc Lộc

Đúng 20h hôm nay, ngày 3/10/2026, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào vô cùng, vàng bạc chất cao thành núi, đắc Tài đắc Lộc

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 10 phút trước
Chúc mừng 3 con giáp 'vận đỏ như son' vào đúng ngày 3/10/2026, 'gom tiền hốt bạc', nghênh ngang sống trong nhung lụa, vàng bạc dát khắp lối đi

Chúc mừng 3 con giáp 'vận đỏ như son' vào đúng ngày 3/10/2026, 'gom tiền hốt bạc', nghênh ngang sống trong nhung lụa, vàng bạc dát khắp lối đi

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 20 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, đón nhận tài lộc, phước lành dồi dào, tiền tài như biển cả, tình duyên thêm bền chặt

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, đón nhận tài lộc, phước lành dồi dào, tiền tài như biển cả, tình duyên thêm bền chặt

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 10 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Hà Nội: Cháy chung cư vào sáng sớm, cư dân hoảng hốt thoát hiểm xuống khu vực an toàn

Hà Nội: Cháy chung cư vào sáng sớm, cư dân hoảng hốt thoát hiểm xuống khu vực an toàn

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI