Ngu Thư Hân trong Thương Lan Quyết "hot" đến nỗi lan sang cả Hàn Quốc, khiến nữ ca sĩ này cũng phải xem phim vì cô

Ningning tên thật là Ninh Nghệ Trác, 18 tuổi. Nữ thần tượng của nhà SM sinh ra tại Cáp Nhĩ Tân, Trung Quốc và hiện là thực tập sinh nữ duy nhất không phải người Hàn Quốc của công ty này.

Thương Lan Quyết đang là bộ phim huyền huyễn được quan tâm nhất nhì hiện nay. Tác phẩm không chỉ thu hút khán giả trong nước mà còn tạo được hiệu ứng tại nước ngoài.

Trong một buổi trò chuyện với người hâm mộ, cô cho biết mình quen Ngu Thư Hân thông qua Chu Khiết Quỳnh. Để ủng hộ bạn tốt, thành viên nhóm AESPA đã quyết định xem Thương Lan Quyết .

Dù đang hoạt động tại làng giải trí Hàn Quốc nhưng cô nàng cũng bày tỏ sự thích thú đối với bộ phim Thương Lan Quyết đang làm mưa làm gió ở xứ tỷ dân những ngày qua.

Ninh Nghệ Trác thừa nhận xem phim vì muốn ủng hộ Ngu Thư Hân

Thời gian đầu, Ninh Nghệ Trác thừa nhận xem phim vì có "Hân Hân" đóng. Nhưng sau khi theo dõi, nữ thần tượng cũng phải gật gù thừa nhận bộ phim không chỉ hay, mà nội dung, hiệu ứng và diễn xuất của các diễn viên đều rất tốt

Khi biết thông tin này, nhiều người hâm mộ đã bày tỏ sự ngạc nhiên trước mối quan hệ của Ngu Thư Hân. Cư dân mạng cho rằng, người đẹp họ Ngu có mạng lưới bạn bè khá rộng, trải dài từ trong nước tới Hàn Quốc.

Ngu Thư Hân có mạng lưới bạn bè siêu rộng khiến khán giả đều phải kinh ngạc

Không chỉ Ninh Nghệ Trác mà còn có nhiều người sinh sống tại xứ sở Kim Chi biết đến Thương Lan Quyết. Bởi lẽ, bộ phim đã được phía Hàn Quốc mua bản quyền phát sóng trực tiếp.

Phần lớn khán giả tại đất nước này đều nhận xét phim của Ngu Thư Hân đều có nội dung hấp dẫn và hình ảnh đẹp mắt. Đây là bộ phim huyền huyễn được đầu tư chỉn chu về phần kỹ xảo, các cảnh thi triển phép thuật độc đáo, mãn nhãn người xem.

Ngu Thư Hân - Vương Hạc Đệ đều được đánh giá tốt về diễn xuất khi tham gia vào Thương Lan Quyết.

Trước khi phát sóng, Thương Lan Quyết không nhận được nhiều kỳ vọng. Lý do là vì Ngu Thư Hân là diễn viên mới, trong khi Vương Hạc Đệ có diễn xuất quá kém thời đóng Ngộ Long.

Nhưng sau khi chiếu, bộ phim có hiệu ứng tốt vượt mong đợi. Nhà sản xuất thu được lợi nhuận, Ngu Thư Hân và Vương Hạc Đệ cũng nhanh chóng nâng cao danh tiếng. Do đó, đây là một tác phẩm thành công đối với đoàn làm phim.