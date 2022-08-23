Giấc mơ trở thành "Lọ Lem" biến mất chưa lâu, Lương Lạc Thi tiếp tục ngậm ngùi "trắng tay" dù đã đánh đổi tất cả để sinh 3 con cho tỷ phú

Sao quốc tế 23/08/2022 13:57

Lương Lạc Thi hi sinh thanh xuân vô nghĩa khi ba con trai và cô đều không có tên trong danh sách thừa kế của tỷ phú Lý Gia Thành.

Lương Lạc Thi là diễn viên nổi tiếng Hong Kong, mang hai dòng máu Bồ Đào Nha và Trung Quốc. Cô bước vào giới giải trí từ năm 12 tuổi với vai trò là người mẫu cho công ty Emperor Entertainment Group. Ở tuổi 16, cô từng ra mắt album đầu tay. Từng giành giải "Nữ diễn viên chính xuất sắc" tại Giải thưởng Điện ảnh Hong Kong cho phim Isabella, sau đó xuất hiện trong phim The Mummy: Tomb of the Dragon Emperor (2008).

Giấc mơ trở thành 'Lọ Lem' biến mất chưa lâu, Lương Lạc Thi tiếp tục ngậm ngùi 'trắng tay' dù đã đánh đổi tất cả để sinh 3 con cho tỷ phú - Ảnh 1

Giấc mơ trở thành 'Lọ Lem' biến mất chưa lâu, Lương Lạc Thi tiếp tục ngậm ngùi 'trắng tay' dù đã đánh đổi tất cả để sinh 3 con cho tỷ phú - Ảnh 2
Lương Lạc Thi từng là nữ diễn viên đầy triển vọng, sở hữu nhan sắc xinh đẹp, cuo61nhut1 một cách lạ thường 

Lương Lạc Thi từng là cái tên "hot" trên các phương tiện truyền thông Hồng Kông bởi chuyện tình "ồn ào" với một đại gia giàu có của xứ hương cảng. Năm 19 tuổi, cô gặp con trai của thương gia Lý Gia Thành - Lý Trạch Giai - và yêu người này say đắm. Bốn năm chung sống, cô đẻ cho ông Lý 3 con trai dù không hôn nhân, không danh phận. Năm 2011, hai người chia tay. Một thời gian dài, Lạc Thi đưa con ra nước ngoài sống, sau đó mới về Hong Kong.

Giấc mơ trở thành 'Lọ Lem' biến mất chưa lâu, Lương Lạc Thi tiếp tục ngậm ngùi 'trắng tay' dù đã đánh đổi tất cả để sinh 3 con cho tỷ phú - Ảnh 3
Lương Lạc Thi và Lý Trạch Giai.

Chuyện tình của họ trở thành tâm điểm trên mặt báo khi Lương Lạc Thi thông báo kết thúc sự nghiệp trong làng giải trí, sinh liền cho Lý Trạch Giai ba cậu con trai mà không tổ chức hôn lễ với doanh nhân họ Lý. Dù không phải là vợ hợp pháp của Lý Trạch Giai, Lương Lạc Thi ra nước ngoài sinh sống cùng doanh nhân họ Lý và ba cậu con trai từ năm 2009.

Cuộc sống của Lương Lạc Thi khi trở thành bạn gái của Lý Trạch Giai bước sang một trang mới. Nữ diễn viên 9x sống tại một khu biệt thự hạng sang của gia đình họ Lý tại San Francisco, Mỹ và được chăm sóc, hỗ trợ bởi những vú em tại Mỹ. Cô rất thoải mái và hạnh phúc, không còn phải bận tâm tới "cơm áo gạo tiền".

Giấc mơ trở thành 'Lọ Lem' biến mất chưa lâu, Lương Lạc Thi tiếp tục ngậm ngùi 'trắng tay' dù đã đánh đổi tất cả để sinh 3 con cho tỷ phú - Ảnh 4
Giấc mơ đổi đời thành lọ lem bỗng chốc tan vỡ đầy cay đắng 

Trở thành người đàn bà của Lý Trạch Giai, Lương Lạc Thi rất kín tiếng, cô từ chối mọi lời mời phỏng vấn của truyền thông. Song, năm 2011, cô bất ngờ xác nhận chia tay với Lý Trạch Giai và đưa ba con trai về Hồng Kông sinh sống từ năm 2018. Giấc mơ trở thành "bà Lý" của Lương Lạc Thi không thể trở thành hiện thực. 

Mới đây, ông Lý Gia Thành - người giàu nhất Hong Kong kiêm nhà sáng lập CKH Holdings - vừa cơ cấu lại tập đoàn. Theo đó, tài sản 300 tỷ HKD (38 tỷ USD) của tỷ phú sẽ được chia ba phần, cho con trai cả Victor Li và con trai thứ Richard (Lý Trạch Giai) mỗi người một phần, phần còn lại sẽ nằm trong quỹ tín thác của gia đình. Trong khi gia đình của Victor Li (vợ, con) có danh sách người thụ hưởng, các con của Lý Trạch Giai - là ba con trai do diễn viên Lương Lạc Thi sinh - không có tên trong danh sách thừa kế. Do đó, ba đứa trẻ được cho là sẽ không nhận được một xu nào từ ông nội mình.

Giấc mơ trở thành 'Lọ Lem' biến mất chưa lâu, Lương Lạc Thi tiếp tục ngậm ngùi 'trắng tay' dù đã đánh đổi tất cả để sinh 3 con cho tỷ phú - Ảnh 5
Người hôm mộ vô cùng đau lòng khi chứng kiến nữ diễn viên hi sinh cả thanh xuân lẩn sự nghiệp để đẻ con cho tỷ phú, nhưng đến phút cuối vẫn không nhận lại được gì.

Việc Lương Lạc Thi "trắng tay" sau vụ phân chia tài sản này khiến nhiều người cảm thương cho cô, cho rằng cô đã "hy sinh vô ích", "tin tưởng sai người", "tay trắng hoàn trắng tay". Số khác cho rằng khi chia tay, ông Lý Trạch Giai đã tặng cho ba đứa con một khoản tiền, do đó ba đứa trẻ đã có một khoản dự phòng cho tương lai. Ông còn chu cấp cho bốn mẹ con Lương Lạc Thi nhà, xe, do đó cuộc sống của họ vẫn dễ thở, dù Lạc Thi rất ít đóng phim.

Trước những ồn ào, Lương Lạc Thi im lặng. Diễn viên kín tiếng chuyện đời tư, chưa từng oán trách người tình cũ. Trong một chương trình vài năm trước, Lương Lạc Thi nói cô không bao giờ hối hận khi có con với người mình yêu. Trên trang cá nhân, cô chủ yếu cập nhật hình ảnh bản thân và rất hiếm khi nhắc về con hay người cũ. Gần đây, showbiz còn rộ tin đồn họ tái hợp nhưng Lạc Thi không xác nhận.

Giấc mơ trở thành 'Lọ Lem' biến mất chưa lâu, Lương Lạc Thi tiếp tục ngậm ngùi 'trắng tay' dù đã đánh đổi tất cả để sinh 3 con cho tỷ phú - Ảnh 6
Từ sau chia tay, nữ diễn viên hiếm khi nhắc đến con và người cũ

Chấp nhận hi sinh sự nghiệp khi đang dần nổi tiếng và làm mẹ lần đầu khi mới 25 tuổi, sự hi sinh của Lương Lạc Thi khiến nhiều người tiếc nuối. Sau khi Lương Lạc Thi về Hồng Kông, cô đã bày tỏ mong muốn, dự định quay lại làng giải trí nhưng cho đến hiện tại cô vẫn chưa thể lấy lại vinh quang ngày trước bởi trong khoảng thời gian cô bận rộn làm mẹ, nền giải trí hoa ngữ đã và đang phát triển với nhiều tên tuổi đình đám khác. Việc nữ diễn viên có thể trở lại làng giải trí và tạo được bứt phá hay không, nhiều người khẳng định sẽ là thử thách rất khó với cô. 

Ngu Thư Hân trong Thương Lan Quyết "hot" đến nỗi lan sang cả Hàn Quốc, khiến nữ ca sĩ này cũng phải xem phim vì cô

Ngu Thư Hân trong Thương Lan Quyết "hot" đến nỗi lan sang cả Hàn Quốc, khiến nữ ca sĩ này cũng phải xem phim vì cô

Bộ phim Thương Lan Quyết của Ngu Thư Hân nổi tiếng sang cả Hàn Quốc, khiến nữ ca sĩ Ninh Nghệ Trác đang hoạt động tại xứ sở Kim chi cũng phải bày tỏ sự thích thú.

Xem thêm
Từ khóa:   Lương Lạc Thi Lương Lạc Thi sinh con cho tỷ phú mỹ nhân hoa ngữ sao hoa ngữ Cbiz

TIN LIÊN QUAN

Ngu Thư Hân trong Thương Lan Quyết "hot" đến nỗi lan sang cả Hàn Quốc, khiến nữ ca sĩ này cũng phải xem phim vì cô

Ngu Thư Hân trong Thương Lan Quyết "hot" đến nỗi lan sang cả Hàn Quốc, khiến nữ ca sĩ này cũng phải xem phim vì cô

Sau Tinh Hán Xán Lạn, Triệu Lộ Tư tiếp tục "chạy đua" phim vườn trường, bị bạn diễn "cọ nhiệt" trong phim mới

Sau Tinh Hán Xán Lạn, Triệu Lộ Tư tiếp tục "chạy đua" phim vườn trường, bị bạn diễn "cọ nhiệt" trong phim mới

Cnet "soi" bằng chứng "tố cáo" chồng cũ Từ Hy Viên đã bí mật tái hôn với bạn gái trẻ

Cnet "soi" bằng chứng "tố cáo" chồng cũ Từ Hy Viên đã bí mật tái hôn với bạn gái trẻ

Tinh Hán Xán Lạn của Ngô Lỗi - Triệu Lộ Tư kết thúc gấp rút khiến khán giả hụt hẫng vì cảm thấy chưa đủ

Tinh Hán Xán Lạn của Ngô Lỗi - Triệu Lộ Tư kết thúc gấp rút khiến khán giả hụt hẫng vì cảm thấy chưa đủ

Mỹ nhân sao Hoa ngữ gốc Việt U50 vẫn sở hữu vóc dáng làm "điên đảo" nhiều sao nam

Mỹ nhân sao Hoa ngữ gốc Việt U50 vẫn sở hữu vóc dáng làm "điên đảo" nhiều sao nam

Hậu ly hôn, Huỳnh Hiểu Minh có xu hướng sống ẩn, kín tiếng về đời tư nhưng vẫn bị netizen gọi tên

Hậu ly hôn, Huỳnh Hiểu Minh có xu hướng sống ẩn, kín tiếng về đời tư nhưng vẫn bị netizen gọi tên

TIN MỚI NHẤT

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 32 phút trước
Người mẫu Quỳnh Anh đăng quang Miss Universe Vietnam 2026, rapper Pháo là Á hậu

Người mẫu Quỳnh Anh đăng quang Miss Universe Vietnam 2026, rapper Pháo là Á hậu

Tin tức giải trí 33 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 3/10/2026: Miếng SJC và nhẫn giảm 600 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 3/10/2026: Miếng SJC và nhẫn giảm 600 nghìn/lượng

Đời sống 1 giờ 5 phút trước
Tử vi 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp ra ngõ gặp Quý Nhân, đường đời rộng mở, làm ăn phát đạt, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tử vi 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp ra ngõ gặp Quý Nhân, đường đời rộng mở, làm ăn phát đạt, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 7 phút trước
3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia sau ngày 3/10/2026

3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia sau ngày 3/10/2026

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 37 phút trước
Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Xã hội 2 giờ 13 phút trước
Đúng 12h trưa hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, Thần May Mắn 'điểm mặt chỉ tên', 3 con giáp tài vận vượng phát, thu nhập tăng lên gấp đôi gấp ba

Đúng 12h trưa hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, Thần May Mắn 'điểm mặt chỉ tên', 3 con giáp tài vận vượng phát, thu nhập tăng lên gấp đôi gấp ba

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 22 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 3/10/2026, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào vô cùng, vàng bạc chất cao thành núi, đắc Tài đắc Lộc

Đúng 20h hôm nay, ngày 3/10/2026, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào vô cùng, vàng bạc chất cao thành núi, đắc Tài đắc Lộc

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 7 phút trước
Chúc mừng 3 con giáp 'vận đỏ như son' vào đúng ngày 3/10/2026, 'gom tiền hốt bạc', nghênh ngang sống trong nhung lụa, vàng bạc dát khắp lối đi

Chúc mừng 3 con giáp 'vận đỏ như son' vào đúng ngày 3/10/2026, 'gom tiền hốt bạc', nghênh ngang sống trong nhung lụa, vàng bạc dát khắp lối đi

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 17 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, đón nhận tài lộc, phước lành dồi dào, tiền tài như biển cả, tình duyên thêm bền chặt

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, đón nhận tài lộc, phước lành dồi dào, tiền tài như biển cả, tình duyên thêm bền chặt

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 7 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Hà Nội: Cháy chung cư vào sáng sớm, cư dân hoảng hốt thoát hiểm xuống khu vực an toàn

Hà Nội: Cháy chung cư vào sáng sớm, cư dân hoảng hốt thoát hiểm xuống khu vực an toàn

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI