Lương Lạc Thi là diễn viên nổi tiếng Hong Kong, mang hai dòng máu Bồ Đào Nha và Trung Quốc. Cô bước vào giới giải trí từ năm 12 tuổi với vai trò là người mẫu cho công ty Emperor Entertainment Group. Ở tuổi 16, cô từng ra mắt album đầu tay. Từng giành giải "Nữ diễn viên chính xuất sắc" tại Giải thưởng Điện ảnh Hong Kong cho phim Isabella, sau đó xuất hiện trong phim The Mummy: Tomb of the Dragon Emperor (2008).

Chuyện tình của họ trở thành tâm điểm trên mặt báo khi Lương Lạc Thi thông báo kết thúc sự nghiệp trong làng giải trí, sinh liền cho Lý Trạch Giai ba cậu con trai mà không tổ chức hôn lễ với doanh nhân họ Lý. Dù không phải là vợ hợp pháp của Lý Trạch Giai, Lương Lạc Thi ra nước ngoài sinh sống cùng doanh nhân họ Lý và ba cậu con trai từ năm 2009.

Lương Lạc Thi từng là cái tên "hot" trên các phương tiện truyền thông Hồng Kông bởi chuyện tình "ồn ào" với một đại gia giàu có của xứ hương cảng. Năm 19 tuổi, cô gặp con trai của thương gia Lý Gia Thành - Lý Trạch Giai - và yêu người này say đắm. Bốn năm chung sống, cô đẻ cho ông Lý 3 con trai dù không hôn nhân, không danh phận. Năm 2011, hai người chia tay. Một thời gian dài, Lạc Thi đưa con ra nước ngoài sống, sau đó mới về Hong Kong.

Cuộc sống của Lương Lạc Thi khi trở thành bạn gái của Lý Trạch Giai bước sang một trang mới. Nữ diễn viên 9x sống tại một khu biệt thự hạng sang của gia đình họ Lý tại San Francisco, Mỹ và được chăm sóc, hỗ trợ bởi những vú em tại Mỹ. Cô rất thoải mái và hạnh phúc, không còn phải bận tâm tới "cơm áo gạo tiền".

Giấc mơ đổi đời thành lọ lem bỗng chốc tan vỡ đầy cay đắng

Trở thành người đàn bà của Lý Trạch Giai, Lương Lạc Thi rất kín tiếng, cô từ chối mọi lời mời phỏng vấn của truyền thông. Song, năm 2011, cô bất ngờ xác nhận chia tay với Lý Trạch Giai và đưa ba con trai về Hồng Kông sinh sống từ năm 2018. Giấc mơ trở thành "bà Lý" của Lương Lạc Thi không thể trở thành hiện thực.

Mới đây, ông Lý Gia Thành - người giàu nhất Hong Kong kiêm nhà sáng lập CKH Holdings - vừa cơ cấu lại tập đoàn. Theo đó, tài sản 300 tỷ HKD (38 tỷ USD) của tỷ phú sẽ được chia ba phần, cho con trai cả Victor Li và con trai thứ Richard (Lý Trạch Giai) mỗi người một phần, phần còn lại sẽ nằm trong quỹ tín thác của gia đình. Trong khi gia đình của Victor Li (vợ, con) có danh sách người thụ hưởng, các con của Lý Trạch Giai - là ba con trai do diễn viên Lương Lạc Thi sinh - không có tên trong danh sách thừa kế. Do đó, ba đứa trẻ được cho là sẽ không nhận được một xu nào từ ông nội mình.

Người hôm mộ vô cùng đau lòng khi chứng kiến nữ diễn viên hi sinh cả thanh xuân lẩn sự nghiệp để đẻ con cho tỷ phú, nhưng đến phút cuối vẫn không nhận lại được gì.

Việc Lương Lạc Thi "trắng tay" sau vụ phân chia tài sản này khiến nhiều người cảm thương cho cô, cho rằng cô đã "hy sinh vô ích", "tin tưởng sai người", "tay trắng hoàn trắng tay". Số khác cho rằng khi chia tay, ông Lý Trạch Giai đã tặng cho ba đứa con một khoản tiền, do đó ba đứa trẻ đã có một khoản dự phòng cho tương lai. Ông còn chu cấp cho bốn mẹ con Lương Lạc Thi nhà, xe, do đó cuộc sống của họ vẫn dễ thở, dù Lạc Thi rất ít đóng phim.

Trước những ồn ào, Lương Lạc Thi im lặng. Diễn viên kín tiếng chuyện đời tư, chưa từng oán trách người tình cũ. Trong một chương trình vài năm trước, Lương Lạc Thi nói cô không bao giờ hối hận khi có con với người mình yêu. Trên trang cá nhân, cô chủ yếu cập nhật hình ảnh bản thân và rất hiếm khi nhắc về con hay người cũ. Gần đây, showbiz còn rộ tin đồn họ tái hợp nhưng Lạc Thi không xác nhận.

Từ sau chia tay, nữ diễn viên hiếm khi nhắc đến con và người cũ

Chấp nhận hi sinh sự nghiệp khi đang dần nổi tiếng và làm mẹ lần đầu khi mới 25 tuổi, sự hi sinh của Lương Lạc Thi khiến nhiều người tiếc nuối. Sau khi Lương Lạc Thi về Hồng Kông, cô đã bày tỏ mong muốn, dự định quay lại làng giải trí nhưng cho đến hiện tại cô vẫn chưa thể lấy lại vinh quang ngày trước bởi trong khoảng thời gian cô bận rộn làm mẹ, nền giải trí hoa ngữ đã và đang phát triển với nhiều tên tuổi đình đám khác. Việc nữ diễn viên có thể trở lại làng giải trí và tạo được bứt phá hay không, nhiều người khẳng định sẽ là thử thách rất khó với cô.