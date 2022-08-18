Mỹ nhân sao Hoa ngữ gốc Việt U50 vẫn sở hữu vóc dáng làm "điên đảo" nhiều sao nam

Sao quốc tế 18/08/2022 12:18

Lý Mỹ Kỳ - sao Hoa ngữ gốc Việt dù đã U50 nhưng nhan sắc "đỉnh" đến mức làm biết bao nam thần si mê.

Lý Mỹ Kỳ - ngôi sao đình đám làng giải trí Hoa ngữ mang trong mình hai dòng máu lai Mỹ và Việt Nam, ra mắt với vai trò người mẫu song năm 1998 Lý Mỹ Kỳ lần đầu tiên được tham gia diễn xuất trong bộ phim truyền hình House of the dragon. Cô đã đến Bắc Kinh suốt bốn tháng để quay bộ phim này. Sau đó chân dài họ Lý còn được biết đến qua tác phẩm Gen - Y cops do Thành Long sản xuất. Bước chân vào làng giải trí, Lý Mỹ Kỳ gây chú ý với vẻ đẹp lưỡng tính cộng với nỗ lực không ngừng nghỉ đã giúp cô từng bước có được vị thế vững chắc trong giới showbiz đầy cạnh tranh.

Mỹ nhân sao Hoa ngữ gốc Việt U50 vẫn sở hữu vóc dáng làm 'điên đảo' nhiều sao nam - Ảnh 1
Lý Mỹ Kỳ từng làm người mẫu cho một hãng thời trang tại Hà Nội

Bên cạnh vai trò là một người mẫu, Lý Mỹ Kỳ còn có sự nghiệp diễn xuất rực rỡ mà bất kỳ diễn viên nào cũng mơ ước có được. Sau khi được Thành Long phát hiện và gia nhập Thành Gia Ban, Lý Mỹ Kỳ được “ông hoàng võ thuật” hết lòng chỉ dạy các cách dùng kiếm, súng, dao,…

Mỹ nhân sao Hoa ngữ gốc Việt U50 vẫn sở hữu vóc dáng làm 'điên đảo' nhiều sao nam - Ảnh 2

Mỹ nhân sao Hoa ngữ gốc Việt U50 vẫn sở hữu vóc dáng làm 'điên đảo' nhiều sao nam - Ảnh 3
Lý Mỹ Kỳ đã lao vào tập luyện võ thuật khi tham gia loạt phim hành động.

Dù là một người mẫu chân yếu tay mềm và giữ thanh sắc là chuyện rất quan trọng với nghề của cô, song khi tham gia đóng trong nhiều bộ phim hành động Lý Mỹ Kỳ phải tập luyện rất nhiều. Cô kể: “Có khi sau một đợt học võ thuật trước lúc quay bộ phim, tôi trở về với gương mặt, tay chân ngăm đen và trông sợ đến nỗi một trong những người bạn của tôi đã phải khóc lên khi gặp tôi!”.

Đóng vai nàng Zhen trong Mission Impossible 3, Lý Mỹ Kỳ đã lao vào tập luyện võ thuật và các kỹ năng của một điệp viên nhà nghề. Cô cho biết không chút ngần ngại hay hối tiếc khi nhận vai diễn một nữ gai góc như nàng Zhen: ”Tôi muốn mình đủ sức nhập mọi vai diễn. Tôi muốn trở thành một diễn viên châu Á thành công ở Hong Kong lẫn phương Tây”.

Mỹ nhân sao Hoa ngữ gốc Việt U50 vẫn sở hữu vóc dáng làm 'điên đảo' nhiều sao nam - Ảnh 4
Lý Mỹ Kỳ đã lao vào tập luyện võ thuật và các kỹ năng của một điệp viên nhà nghề khi đảm nhận vai Zhen trong Mission Impossible 3.

Bằng tài năng của mình, nữ diễn viên họ Lý nhận được sự công nhận của công chúng và được tung hô với biệt danh “đả nữ” của màn ảnh Hoa ngữ. Kỹ năng diễn xuất còn giúp Lý Mỹ Kỳ thành công lấn sân sang thị trường điện ảnh Hollywood và chiếm được cảm tình của đông đảo công chúng.

Tên tuổi của Lý Mỹ Kỳ bắt đầu được công chúng chú ý khi cô hợp tác cùng ngôi sao đình đám Tạ Đình Phong chụp một album ảnh. Tiếp đó, chân dài họ Lý được truyền thông nhắc tới qua những mối tình với hàng loạt các sao nam đình đám. 

Chuyện tình giữa Lý Mỹ Kỳ và nam diễn viên nổi tiếng Ngô Ngạn Tổ thời đó cũng tốn không ít giấy mực của giới truyền thông. Thậm chí sau khi chia tay, Ngô Ngạn Tổ còn từng đau lòng tiết lộ: “Sau khi chia tay, tôi rơi vào trạng thái thất tình và vô cùng đau khổ. Tôi tỉnh dậy giữa đêm và thấy mình đang khóc. Cô ấy là mối tình đầu của tôi”

Tiếp đó, Lý Mỹ Kỳ cũng có thêm vài mối tình tai tiếng khác. Chuyện tình giữa cô với vua bóng đá Nhật Bản nhận nhiều chỉ trích vì người hâm mộ cho rằng cô khiến nam cầu thủ chểnh mảng thi đấu. Vì không chịu được áp lực dư luận nên Lý Mỹ Kỳ đã tuyên bố chia tay. Sau đó cô hẹn hò với nam diễn viên Hollywood Dylan McDermott nhưng cũng không kéo dài được lâu.

Mỹ nhân sao Hoa ngữ gốc Việt U50 vẫn sở hữu vóc dáng làm 'điên đảo' nhiều sao nam - Ảnh 5Mỹ nhân sao Hoa ngữ gốc Việt U50 vẫn sở hữu vóc dáng làm 'điên đảo' nhiều sao nam - Ảnh 6Mỹ nhân sao Hoa ngữ gốc Việt U50 vẫn sở hữu vóc dáng làm 'điên đảo' nhiều sao nam - Ảnh 7Mỹ nhân sao Hoa ngữ gốc Việt U50 vẫn sở hữu vóc dáng làm 'điên đảo' nhiều sao nam - Ảnh 8

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Cô nàng liên tục vướng vào nhiều mối tình với loạt nam thần nổi tiếng. 

Hiện tại ở tuổi 43, Lý Mỹ Kỳ vẫn sống độc thân và vui vẻ. Với mỗi lần xuất hiện trước công chúng, cô vẫn khiến người hâm mộ ngạc nhiên vì vẫn giữ được vóc dáng đáng mơ ước. Thậm chí để giữ được thân hình mảnh mai, chân dài họ Lý đã nhịn ăn đến mức ngất xỉu tại nơi làm việc. 

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