Mỹ nhân sao Hoa ngữ gốc Việt U50 vẫn sở hữu vóc dáng làm "điên đảo" nhiều sao nam

Lý Mỹ Kỳ - ngôi sao đình đám làng giải trí Hoa ngữ mang trong mình hai dòng máu lai Mỹ và Việt Nam, ra mắt với vai trò người mẫu song năm 1998 Lý Mỹ Kỳ lần đầu tiên được tham gia diễn xuất trong bộ phim truyền hình House of the dragon. Cô đã đến Bắc Kinh suốt bốn tháng để quay bộ phim này. Sau đó chân dài họ Lý còn được biết đến qua tác phẩm Gen - Y cops do Thành Long sản xuất. Bước chân vào làng giải trí, Lý Mỹ Kỳ gây chú ý với vẻ đẹp lưỡng tính cộng với nỗ lực không ngừng nghỉ đã giúp cô từng bước có được vị thế vững chắc trong giới showbiz đầy cạnh tranh.

Lý Mỹ Kỳ từng làm người mẫu cho một hãng thời trang tại Hà Nội

Bên cạnh vai trò là một người mẫu, Lý Mỹ Kỳ còn có sự nghiệp diễn xuất rực rỡ mà bất kỳ diễn viên nào cũng mơ ước có được. Sau khi được Thành Long phát hiện và gia nhập Thành Gia Ban, Lý Mỹ Kỳ được “ông hoàng võ thuật” hết lòng chỉ dạy các cách dùng kiếm, súng, dao,…