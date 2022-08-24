Trương Bá Chi xéo xắt người cũ, netizen bất ngờ ý kiến: 'EQ so với Vương Phi quá kém'

Thế nhưng, khi sự nghiệp đang trên đà phát triển, Trương Bá Chi vướng ồn ào cùng Trần Quán Hy khi tài tử này bị lộ hơn 1.300 ảnh và clip nhạy cảm. 3 năm sau scandal, Trương Bá Chi và Tạ Đình Phong ly hôn. Cô một mình chăm sóc các con và chịu gánh nặng kinh tế. Từ cuối năm 2013, Trương Bá Chi chuyển sang sinh sống tại Singapore để thuận tiện trong việc chăm sóc con cái.

Kể từ sau khi vướng tin đồn sinh con thứ 3, Trương Bá Chi cũng thường xuyên vướng phải tin đồn hẹn hò và kết hôn, tuy nhiên nàng Tinh nữ lang chưa bao giờ đưa ra một câu trả lời cụ thể nào cả. Cho đến hiện nay, công chúng không thể xác nhận việc Trương Bá Chi còn độc thân hay không, nhưng nếu cô có thể tìm được bến đỗ hạnh phúc thì đó thật sự là một điều rất đáng để chúc mừng. Nói cho cùng thì Trương Bá Chi đã vất vả nhiều năm, cô cũng nên xứng đáng có được một cuộc sống yên ấm hạnh phúc như bao người khác.

Con trai thứ 3 được cô giấu rất kỹ, đến bây giờ vẫn còn là một "ần số"

Thời điểm Trương Bá Chi mới sinh con thứ 3, đã có nhiều đồn đoán về thông tin cha ruột của đứa trẻ. Loạt nghi vấn về danh tính cha ruột bé thứ 3 của Trương Bá Chi được tung ra, từ tỷ phú người Singapore 65 tuổi đến một doanh nhân giàu có trong nước 50 tuổi, hay chồng cũ Tạ Đình Phong và cả Châu Tinh Trì... Nhưng cho đến nay, con trai thứ 3 của Trương Bá Chi đã 4 tuổi, và không ai biết cha ruột của đứa trẻ này là ai?

Trước đó, nhiều cư dân mạng phát hiện bóng dáng người đàn ông lạ mặt trong một bức ảnh được cô chia sẻ và cho rằng đó là cha ruột của đứa con thứ 3.

Tuy nhiên, cách đây vài năm, Trương Bá Chi được mời tham gia chương trình tạp kỹ Khang Hy Đến Rồi tại Đài Loan, cô đã chia sẻ về bản thân. Trương Bá Chi nói với người dẫn chương trình Từ Hy Đệ rằng khi lên 13 tuổi, cô đã muốn làm mẹ. Vì lớn lên trong một gia đình đơn thân nên từ nhỏ Trương Bá Chi đã thiếu vắng hơi ấm của một gia đình.

Trong chương trình, Trương Bá Chi nói với Từ Hy Đệ và công chúng rằng mục đích hôn nhân của cô là mong có nhiều con. Nữ diễn viên thừa nhận bản thân rất thích trẻ con. Cô nói rằng điều quan trọng nhất đối với cô là các con, và trẻ em là niềm yêu thích của mình: "Miễn là được ở bên bọn trẻ, mọi thứ đều ổn". Đối với Trương Bá Chi, dù chồng có về nhà hay thậm chí lừa dối hay không cũng không thành vấn đề. Tất nhiên, đây là những gì Trương Bá Chi đã nói trong chương trình và chỉ có cô ấy mới biết nó có đúng hay không?

Chia sẻ này của Trương Bá Chi khiến nhiều người đặt câu hỏi phải chăng ban đầu cô và Tạ Đình Phong đến với nhau vì cả hai cùng có mục đích này, kết hôn nhưng không có tình cảm? Hơn nữa, khi cô và Trần Quán Hy chụp ảnh khiêu dâm, cũng là vì mục đích sinh con?

Đối với chia sẻ của Trương Bá Chi, MC Từ Hy Đệ tỏ ra nghi ngờ. Cô hỏi Trương Bá Chi: "Tất cả những gì bạn cần là tinh trùng của một người đàn ông, cho vào bụng và sinh con"? Trương Bá Chi đã trả lời cô một cách khẳng định: "Đúng". Trương Bá Chi tiếp tục: "Đối với tôi, đàn ông là một 'cỗ máy' sinh sản, chỉ để phối giống".

Nhiều người khá bất ngờ về câu trả lời của Trương Bá Chi. Không biết Tạ Đình Phong sẽ nghĩ gì sau khi nghe Trương Bá Chi nói mình như vậy. Netizen cho rằng, việc Trương Bá Chi ám chỉ Tạ Đình Phong là lợn giống, thì đồng nghĩa cô ấy cũng đang tự mắng mình là lợn nái.

Vì Trương Bá Chi coi đàn ông là lợn giống, cô kết giao với đàn ông chỉ vì muốn sinh con của mình. Cho nên với Trương Bá Chi, ai là cha của con trai thứ 3 không quan trọng. Bởi vậy, cư dân mạng đồn đoán rằng có thể, đứa con thứ ba của Trương Bá Chi được sinh ra từ quá trình thụ tinh nhân tạo. Thậm chí, khi chia sẻ với truyền thông về chồng tương lai, Trương Bá Chi cho biết: "Tôi có con riêng và có sự nghiệp riêng. Hiện tại tôi không cần tìm một người đàn ông nào cả".