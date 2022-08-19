Hậu ly hôn Dương Mịch, Lưu Khải Uy bị khán giả tẩy chay, vừa chật vật nuôi con, vừa tìm cách để cứu vãn sự nghiệp

Tháng 12/2018, Dương Mịch và Lưu Khải Uy bất ngờ công khai chuyện ly dị. Cả hai có với nhau cô con gái Tiểu Gạo Nếp, sau khi thông tin rộ ra đã khiến người hâm mộ vô cùng thất vọng.

Kể từ khi công bố yêu nhau vào năm 2012, Dương Mịch và Lưu Khải Uy luôn là một trong những cặp đôi ngọt ngào nhất Hoa ngữ. Tuy nhiên, một năm sau khi kết hôn, người ta rất hiếm thấy khoảnh khắc lãng mạn của cả hai.

Sau thông báo ly hôn, Dương Mịch dồn sức cho sự nghiệp. Cô khá bận rộn với những bộ phim, những chương trình quảng cáo, các sự kiện trong vào ngoài nước. Trong khi Lưu Khải Uy quyết định về Hồng Kông làm việc để có thời gian ở gần con gái. Trong khi Dương Mịch bị chỉ trích mải mê yêu đương và tham vọng phát triển sự nghiệp, bỏ rơi cô con gái Tiểu Gạo Nếp tại Hồng Kông cho chồng cũ và gia đình nhà chồng thì Lưu Khải Uy lại được truyền thông quan tâm vì luôn xuất hiện giản dị tại trường của con gái, đưa đón cô bé đi học, đi chơi.

Từ sau ly hôn, Dương Mịch ngày càng bận rộn với công việc, còn Lưu Khải Uy lại dành thời gian để thường xuyên đưa đón con gái đến trường.

Tuy nhiên, nhiều ý kiến khen chê cho rằng Lưu Khải Uy đang lợi dụng con gái để gây chú ý sau mỗi lần anh chia sẻ loạt khoảnh khắc của con lên mạng xã hội. Thậm chí, nhiều người cho rằng nam diễn viên đang ngầm bôi nhọ Dương Mịch là người mẹ tồi, không chăm nom con. Có thể nói, Lưu Khải Uy đã đánh mất hết tình cảm của công chúng Đại lục.

Từ khi ly hôn Dương Mịch tới nay, sự nghiệp của Lưu Khải Uy ngày một đi xuống. Tài tử sinh năm 1974 không được mời tham gia dự án phim nào ở Đại lục. Anh phải lấy lý do là muốn trở lại Hong Kong phát triển sự nghiệp, đồng thời dành thời gian chăm sóc con gái Tiểu Gạo Nếp. Thỉnh thoảng, Lưu Khải Uy tham gia một số chương trình truyền hình nhưng không gây được tiếng vang.

Tuổi tác đã gần ngưỡng 50 cộng với ồn ào ngoại tình dẫn tới hôn nhân đổ vỡ khiến danh tiếng của Lưu Khải Uy đi xuống, không được nhà sản xuất quan tâm.

Mới đây, Lưu Khải Uy và 31 tài tử khác như Lâm Phong, Ngô Trác Hy, Tô Hữu Bằng, Trương Trí Lâm, Nhậm Hiền Tề cùng tham gia show Anh trai vượt mọi chông gai mùa thứ 2. Sina đánh giá đây là cơ hội để ngôi sao Hong Kong vực dậy danh tiếng.

Show Anh trai vượt mọi chông gai có hình thức như một cuộc thi tuyển chọn thần tượng. 32 ngôi sao sẽ trình diễn các ca khúc, thể hiện kỹ năng hát nhảy để giành suất tham gia vào nhóm nhạc chiến thắng cuối cùng.

Mùa đầu tiên của show rất thành công, giúp nhiều nghệ sĩ đã qua thời kỳ đỉnh cao sự nghiệp như Trương Trí Lâm, Trần Tiểu Xuân, Lâm Hiểu Phong, Tạ Thiên Hoa... được khán giả yêu thích trở lại. Nhờ đó, họ có nhiều cơ hội làm việc hơn, thù lao cũng được nâng lên gấp 3-4 lần.

Đây là cơ hội Lưu Khải Uy cần, vì sau khi ly hôn với Dương Mịch vào năm 2018, danh tiếng của nam diễn viên giảm suýt nghiêm trọng. Tài tử Thiên sơn mộ tuyệt còn vướng tin ngoại tình với bạn diễn Vương Âu vào cuối năm 2016. Do đó, nam diễn viên nhận nhiều lời chỉ trích, tẩy chay từ công chúng, đặc biệt là những người hâm mộ Dương Mịch.

Dù sự nghiệp đang rất khó khăn nhưng nam tài tử vẫn nắm bắt mọi cơ hội để trở lại với giới giải trí và công chúng.

Hiện tại, cả Dương Mịch và Lưu Khải Uy đều đã có cuộc sống riêng sau 2 năm ly hôn. Nguyên nhân khiến cuộc hôn nhân giữa hai người tan vỡ thực sự là gì, vẫn là ẩn số với người hâm mộ. Tuy nhiên, nhiều người cho rằng, người thiệt thòi nhất trong cuộc hôn nhân này chính là bé Tiểu Gạo Nếp. Cô bé thiếu vắng tình cảm, sự chăm sóc của mẹ và sớm chịu cảnh cha mẹ ly hôn khi mới 5 tuổi.