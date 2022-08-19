La Vân Hi xuất hiện trong trạng thái gầy gò, lộ rõ nhược điểm nhỏ bé khi đứng cạnh Chương Nhược Nam

Sao quốc tế 19/08/2022 10:25

Trạng thái cơ thể của La Vân Hi tại lễ khai máy vào ngày 16/8 thu hút đông đảo sự chú ý và bàn tán từ dư luận.

La Vân Hi có tên thật là La Dực, sinh năm 1988. Anh xuất thân là ca sĩ thần tượng trước khi chuyển sang mảng diễn xuất. Tên tuổi của La Vân Hi bắt đầu được chú ý khi tham gia vào dự án phim Bên Nhau Trọn Đời (2014) vai diễn Hà Dĩ Thâm thời sinh viên. Vai diễn Nhuận Ngọc trong bộ phim Hương mật tựa khói sương (2018) đã giúp tên tuổi La Vân Hi nổi đình đám và được cư dân mạng ưu ái đặt biệt danh "mỹ nam cổ trang".

La Vân Hi xuất hiện trong trạng thái gầy gò, lộ rõ nhược điểm nhỏ bé khi đứng cạnh Chương Nhược Nam - Ảnh 1
 La Vân Hi nổi đình đám ới biệt danh "mỹ nam cổ trang"

Mới đây, dự án phim hiện đại Tình Yêu Gặp Được Darwin với sự tham gia diễn xuất của La Vân Hi và Chương Nhược Nam đã làm lễ khai máy vào ngày 16/8 vừa qua tại Thành Đô, Tứ Xuyên. 

La Vân Hi xuất hiện trong trạng thái gầy gò, lộ rõ nhược điểm nhỏ bé khi đứng cạnh Chương Nhược Nam - Ảnh 2
Lễ khai máy dự án phim hiện đại Tình Yêu Gặp Được Darwin vào ngày 16/8

Trong buổi làm lễ, trạng thái cơ thể của La Vân Hi tiếp tục trở thành đề tài bàn tán trên các diễn đàn mạng. Dẫu rằng mọi người đã khá quen với thân hình có vài phần gầy gò, thiếu sức sống của nam diễn viên 8x nhưng qua một vài tấm hình chụp trên phim trường, dường như anh chàng đã lại bị sụt cân. 

La Vân Hi xuất hiện trong trạng thái gầy gò, lộ rõ nhược điểm nhỏ bé khi đứng cạnh Chương Nhược Nam - Ảnh 3
La Vân Hi tại lễ khai máy ngày 16/8

Nếu chỉ nhìn tổng thể cơ thể có thể thấy trạng thái của La Vân Hi vẫn ổn, nhưng với góc nghiêng hoặc khi đứng cạnh bạn diễn Chương Nhược Nam, mọi thứ lại trái ngược hoàn toàn, hầu như các khuyết điểm trên cơ thể nam diễn viên đều lộ rõ mồn một, khiến netizen không thôi xót xa. 

La Vân Hi xuất hiện trong trạng thái gầy gò, lộ rõ nhược điểm nhỏ bé khi đứng cạnh Chương Nhược Nam - Ảnh 4

La Vân Hi xuất hiện trong trạng thái gầy gò, lộ rõ nhược điểm nhỏ bé khi đứng cạnh Chương Nhược Nam - Ảnh 5
Góc nghiêng bất ổn, khuyết điểm càng lộ rõ khi đứng cạnh đàn em. 

Trước đó, khi đóng Trường Nguyệt Tẫn Minh, cơ thể của La Vân Hi cũng rơi vào trạng thái đáng báo động, nhưng do đó là phim cổ trang nên vẫn đảm bảo được trạng thái và hình tượng tốt nhất khi lên sóng. Nhưng Tình Yêu Gặp Được Darwin lại là phim hiện đại, nên rất khó để giấu được khuyết điểm vóc dáng nhỏ bé. Chính điều này đã làm vài fan nguyên tác trở nên hoang mang, lo lắng. 

Một thời gian trước đó, nam diễn viên từng náo loạn trước loạt ảnh mà một tài khoản chia sẻ về tình trạng sức khỏe của La Vân Hi. Nam diễn viên phải ngồi xe lăn, gương mặt gầy rộc, má hóp lại, đôi chân tong teo phải bó bột một bên khiến fan của anh lo lắng tột độ. 

La Vân Hi xuất hiện trong trạng thái gầy gò, lộ rõ nhược điểm nhỏ bé khi đứng cạnh Chương Nhược Nam - Ảnh 6
La Vân Hi bị nghi đang giảm cân quá đà và ngày càng mất kiểm soát.

Trạng thái hiện tại của nam diễn viên càng làm người hâm mộ cho rằng anh vẫn đang cố giảm cân quá đà. Nhiều ý kiến mong rằng nam diễn viên hãy giữ gìn sức khỏe và cố để tăng cân trở lại. Nhiều người còn lo lắng, với tình trạng và ngoại hình hiện tại, La Vân Hi sẽ rất khó để được chọn trong nhiều dự án phim sắp tới. 

La Vân Hi xuất hiện trong trạng thái gầy gò, lộ rõ nhược điểm nhỏ bé khi đứng cạnh Chương Nhược Nam - Ảnh 7
Người hâm mộ mong sớm nhìn thấy trạng thái cơ thể tốt hơn của La Vân Hi trong thời gian sắp tới.
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