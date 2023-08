La Vân Hi xuất hiện trong trạng thái gầy gò, lộ rõ nhược điểm nhỏ bé khi đứng cạnh Chương Nhược Nam

La Vân Hi có tên thật là La Dực, sinh năm 1988. Anh xuất thân là ca sĩ thần tượng trước khi chuyển sang mảng diễn xuất. Tên tuổi của La Vân Hi bắt đầu được chú ý khi tham gia vào dự án phim Bên Nhau Trọn Đời (2014) vai diễn Hà Dĩ Thâm thời sinh viên. Vai diễn Nhuận Ngọc trong bộ phim Hương mật tựa khói sương (2018) đã giúp tên tuổi La Vân Hi nổi đình đám và được cư dân mạng ưu ái đặt biệt danh "mỹ nam cổ trang".

La Vân Hi nổi đình đám ới biệt danh "mỹ nam cổ trang"

Mới đây, dự án phim hiện đại Tình Yêu Gặp Được Darwin với sự tham gia diễn xuất của La Vân Hi và Chương Nhược Nam đã làm lễ khai máy vào ngày 16/8 vừa qua tại Thành Đô, Tứ Xuyên.