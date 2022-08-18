Liên tục vướng vào lùm xùm tình ái, Dương Tử mệt mỏi mời hẳn luật sư vào cuộc

Qúa mệt mỏi vì phải liên tục lên tiếng giải thích những tin đồn thất thiệt xung quanh mình, Dương Tử "bức xúc" mời hẳn luật sư vào cuộc giải quyết.

Nhờ đạt nhiều thành công liên tiếp trong thời gian qua, Dương Tử dần trở thành tiểu Hoa 9X mới của showbiz Hoa ngữ công phá rating và sự chú ý của công chúng. Tuy nhiên, kể từ đó, Dương Tử cũng trở thành đối tượng bị super soi nhiều hơn. Ngày 11/8, blogger Trương Tiểu Hàn tung hình ảnh ghi lại khoảnh khắc Dương Tử và Lưu Học Nghĩa đút bánh kem cho nhau đầy tình tứ. Nam blogger cho rằng cả hai đã đến nhà nhau vào lúc sáng sớm, liên tục có những hành động thân thiết trên mức bạn bè. Ngay sau khi sự việc xảy ra, video của toàn bộ ngày hôm đó cũng bị tung ra, cho thấy đúng có hành động đút bánh kem giữa Dương Tử và Lưu Học Nghĩa.

Trương Tiểu Hàn tung hình ảnh khẳng định Lưu Học Nghĩa và Dương Tử đút bánh kem cho nhau là có thật. Chuyện sẽ chẳng có gì to tát nếu Dương Tử thừa nhận ăn chung bánh và phủ nhận chuyện hẹn hò. Thế nhưng, nàng tiểu hoa lại chọn cách nói dối và bị phản dame ngay sau đó. Hiện giờ, Dương tử không chỉ bị gán mác “mỹ nữ nói dối” mà cô nàng còn có khả năng thành “tiểu tam” nếu chuyện hẹn hò của Trương Dư Hi và Lưu Học Nghĩa là thật. Sự việc này đã ảnh hưởng khá nhiều đến hình ảnh của Dương Tử, mở đầu cho một chuỗi drama không hồi kết. Cả 2 diễn viên bị tố nói dối sau lùm xùm hẹn hò Ai cũng biết Dương Tử và Lưu Học Nghĩa là bạn bè đã hơn 10 năm, lấy được không ít thiện cảm của khán giả. Tuy nhiên, kéo theo sau những lùm xùm tình ái không đáng có trong thời gian qua là loạt rắc rối về thái độ của cô nàng với đồng nghiệp. Anti-fan được đà tiến tới, liên tục đào lại những "phốt" về tính cách từ lúc trước của nàng tiểu hoa nhằm "hạ bệ" cô nàng: "Ảo tưởng nhan sắc", so sánh bản thân với Cảnh Điềm, gọi Triệu Lệ Dĩnh là "tỷ tỷ đầu to", hành động mất vệ sinh với bạn diễn...

Quá mệt mỏi vì những tin đồn thất thiệt và bị xâm phạm đời tư, nhiều thông tin cho rằng nữ diễn viên đang mời luật sư vào cuộc để làm việc với Trương Tiểu Hàn. Dương Tử quyết mời luật sư giải quyết vụ việc. Sự việc đến nay vẫn chưa có hồi kết, nhiều người hâm mộ cũng tỏ ra khó chịu thay cho thần tượng của mình. Có thể thấy, động thái này của nữ diễn viên chứng tỏ cô nàng đã gặp không ít áp lực tinh thần trong một khoảng thời gian.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/lien-tuc-vuong-vao-lum-xum-tinh-ai-duong-tu-met-moi-moi-han-luat-su-vao-cuoc-493239.html