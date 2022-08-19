Hậu ly hôn, Huỳnh Hiểu Minh liên tục công khai chiều bạn gái hot girl bằng những món quà "khủng"

Sao quốc tế 19/08/2022 14:04

Sau ly hôn Angelababy, Huỳnh Hiểu Minh sống kín tiếng nhưng vẫn "nổi như cồn" nhờ loạt hành động "cưng chiều" bạn gái mới.

Cuối tháng 1/2022, cặp đôi Huỳnh Hiểu Minh - Angelababy đã chính thức ly hôn sau nhiều rạn nứt không thể hàn gắn.

Hậu ly hôn, Huỳnh Hiểu Minh liên tục công khai chiều bạn gái hot girl bằng những món quà 'khủng' - Ảnh 1
Hôn nhân đổ vỡ khiến nhiều người tiếc nuối 

Sau khi “đường ai nấy đi” với người đẹp Cô phương bất tự thưởng, Huỳnh Hiểu Minh dồn sức cho công việc, hiếm khi trở về nhà. Khi có thời gian rảnh, tài tử cũng không tụ tập cùng bạn bè như trước, từ chối xuất hiện trước công chúng vì muốn dành thời gian nghỉ ngơi và nghiên cứu kịch bản.

Hậu ly hôn, Huỳnh Hiểu Minh liên tục công khai chiều bạn gái hot girl bằng những món quà 'khủng' - Ảnh 2
Sau ly hôn, nam diễn viên dành hầu hết thời gian cho công việc

Trở lại cuộc sống độc thân, Huỳnh Hiểu Minh cũng vướng tin đồn tình cảm với người đẹp Diệp Kha. Trước những đồn thổi tình cảm, nam diễn viên chỉ giữ im lặng. Mặc dù, cả hai người nhiều lần đăng tải những bức ảnh giống nhau hay check-in tại cùng một địa điểm, khiến dân tình càng thêm chắc chắn về mối quan hệ của cả hai. 

Hậu ly hôn, Huỳnh Hiểu Minh liên tục công khai chiều bạn gái hot girl bằng những món quà 'khủng' - Ảnh 3
Nghi vấn nam diễn viên đang hẹn hò với nữ doanh nhân - Diệp Kha

Được biết, bạn gái mới của nam diễn viên là Diệp Kha, từng tốt nghiệp tại đại học Thâm Quyến (Trung Quốc) và tham gia một cuộc thi tuyển chọn của đài Hồ Nam (Trung Quốc). Năm 2020, cô vào top 50 người đẹp truyền hình Hồ Nam, từng đạt giải quán quân cuộc thi tuyển MC của một chương trình truyền hình. 

Cô hiện là một người nổi tiếng trên mạng với thương hiệu riêng và thường bán hàng trên các nền tảng xã hội. Được biết đến như một nữ doanh nhân có thực lực, tài năng và sắc đẹp. Diệp Kha từng trải qua một cuộc hôn nhân đổ vỡ và đã làm thủ tục ly hôn với chồng cũ vào năm ngoái.

Hậu ly hôn, Huỳnh Hiểu Minh liên tục công khai chiều bạn gái hot girl bằng những món quà 'khủng' - Ảnh 4
Bạn gái mới của Huỳnh Hiểu Minh sở hữu nhan sắc và loạt thành tích đáng ngưỡng mộ

 

Nam diễn viễn được cho là ngay khi có bạn gái mới, anh chàng vô cùng yêu chiều hot girl này. Mới đây, có nghi vấn tiết lộ từng gặp Huỳnh Hiểu Minh đi mua nhẫn kim cương vào tháng 5 vừa qua. Người này cho biết, vào dịp 20/5 (ngày lễ tỏ tình của Trung Quốc) đã bắt gặp tài tử họ Huỳnh đi mua một chiếc nhẫn khá lớn.

Đến ngày 22/5, hotgirl Diệp Kha đăng một bức ảnh đeo chiếc nhẫn kim cương ở ngón áp út. Trên dòng trạng thái, cô còn để một trái tim màu vàng (có ý nghĩa là chữ Huỳnh trong Huỳnh Hiểu Minh). Tuy nhiên, nghi án Diệp Kha hẹn hò Huỳnh Hiểu Minh dậy sóng mạng xã hội, khiến người đẹp đã xóa bức ảnh đeo nhẫn này.

Hậu ly hôn, Huỳnh Hiểu Minh liên tục công khai chiều bạn gái hot girl bằng những món quà 'khủng' - Ảnh 5
Hotgirl Diệp Kha đăng một bức ảnh đeo chiếc nhẫn kim cương ở ngón áp út, người hâm mộ liền nghĩ ngay đến người tặng chỉ có thể là Huỳnh Hiểu Minh

Không chỉ vậy, mức độ "cưng chiều" bạn gái khiến fan cũng phải bất ngờ khi vào tháng 7 vừa rồi, nhiều thông tin "nổ ra" cho biết Huỳnh Hiểu Minh đã làm sinh nhật cho bạn gái hot girl. Diệp Kha đã chia sẻ trên trang cá nhân của mình, buổi tiệc được bạn trai bí mật tổ chức khiến cô rơi nước mắt vì xúc động.

Hậu ly hôn, Huỳnh Hiểu Minh liên tục công khai chiều bạn gái hot girl bằng những món quà 'khủng' - Ảnh 6

Huỳnh Hiểu Minh rất chiều chuộng bạn gái, từ việc đưa đi du lịch hay thường xuyên tặng quà. Trong ngày sinh nhật Diệp Kha, anh chi lớn tặng cô một chiếc túi xách hàng hiệu đắt đỏ. Hot girl cũng đăng tải hình ảnh 2 chiếc túi hiệu Hermes cao cấp lên trang cá nhân của mình. Nhiều cư dân mạng tinh mắt nhận ra phía dưới tấm thiệp có ghi dòng chữ "M love Keke", trong đó M được cho là từ viết tắt tên Huỳnh Hiểu Minh.

Hậu ly hôn, Huỳnh Hiểu Minh liên tục công khai chiều bạn gái hot girl bằng những món quà 'khủng' - Ảnh 7Hậu ly hôn, Huỳnh Hiểu Minh liên tục công khai chiều bạn gái hot girl bằng những món quà 'khủng' - Ảnh 8

Đầu tháng 8, nam diễn viên Thần Điêu Đại Hiệp lên tiếng phủ nhận việc có con ngoài giá thú. Phía công ty và nam diễn viên đã có hành động gay gắt trước những tin đồn sai lệch. Văn phòng kịch liệt lên án hành vi lan truyền tin giả và kêu gọi những người dùng mạng có liên quan xóa các nội dung sai sự thật ngay lập tức. Ngoài ra, studio cũng ủy thác cho luật sư nộp đơn kiện những cá nhân/tổ chức có hành vi xâm phạm nghiêm trọng đến danh tiếng của Huỳnh Hiểu Minh.

Hậu ly hôn, Huỳnh Hiểu Minh có xu hướng sống ẩn, kín tiếng về đời tư nhưng vẫn bị netizen gọi tên

Hậu ly hôn, Huỳnh Hiểu Minh có xu hướng sống ẩn, kín tiếng về đời tư nhưng vẫn bị netizen gọi tên

Sau khi xác nhận ly hôn Angelababy vào đầu năm 2022, Huỳnh Hiểu Minh quyết tập trung cho sự nghiệp nhưng đời tư tình cảm của nam diễn viên vẫn khiến người hâm mộ phải xôn xao.

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