Vừa rời xa Triệu Lộ Tư, Ngô Lỗi đã 'hôn nồng cháy' đàn chị Châu Vũ Đồng trong phim mới

Mới đây, cư dân mạng xứ Trung phấn khích trước cảnh hôn cuồng nhiệt của Ngô Lỗi và Châu Vũ Đồng trong bộ phim tình chị - em "Yêu Đương Mà Thôi".

Mới đây, cảnh hôn của Ngô Lỗi và Châu Vũ Đồng trong bộ phim "Tình Yêu Thôi mà" đã được tiết lộ trước. Sau khi được lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội, cư dân mạng xứ Trung vô cùng phấn khích vì nụ hôn quá điệu nghệ và đồng thời cũng hy vọng phim mau mau phát sóng. Bộ phim Tình Yêu Thôi Mà xoay quanh câu chuyện của Tống Tam Xuyên (Ngô Lỗi) và Lương Hữu An (Châu Vũ Đồng). Hai con người đang phải chống chọi với những khó khăn của cuộc sống đã tìm thấy nhau, cùng nhau nỗ lực để bứt phá giới hạn của bản thân.

Yêu Đương Mà Thôi xoay quanh nhân vật Lương Hữu An, một cầu thủ chuyên nghiệp ưu tú bước vào giai đoạn bế tắc của cuộc đời và Tống Tam Xuyên, một vận động viên quen ngồi trên ghế dự bị. Số phận khiến cả 2 gia nhập câu lạc bộ quần vợt. Trong quá trình sinh hoạt, hai người dần nảy sinh tình cảm nhưng đồng thời cũng phải đối mặt với nhiều mâu thuẫn, cố gắng vượt qua, đối phó với những khó khăn, thử thách, cuối cùng đạt được thành công trong cả sự nghiệp và tình yêu. Ngô Lỗi đang là sao nam trẻ được đông đảo khán giả yêu mến. Dù còn rất trẻ thế nhưng nam diễn viên này đang sở hữu lượng tác phẩm đồ sộ với thành công nhất định. Không những thế, diễn xuất luôn là thế mạnh của anh chàng được công nhận của khán giả.

Bên cạnh đó, Châu Vũ Đồng cũng là gương mặt nữ khá nổi bật. Trong những năm trở lại đây,cô nàng phát triển rõ nét khi góp mặt vào những bộ phim với đề tài chính kịch, nhận về số điểm douban ấn tượng, điển hình như "Ở Xứ Người Tôi Rất Ổn" được đánh giá cao. Cô nàng cũng được khen ngợi nhiều trong khả năng diễn xuất. Hiện tại, bộ phim đang trong quá trình ghi hình đã chưa có lịch phát sóng chính thức. Tuy nhiên, cộng động mạng hiện đang rất háo hức chờ đến ngày ra mắt của phim, bởi không chỉ có nội dung hấp dẫn mà ngay cả dàn diễn viên cũng khiến cho người xem cảm thấy muốn xem ngay lập tức.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/vua-roi-xa-trieu-lo-tu-ngo-loi-da-hon-nong-chay-dan-chi-chau-vu-dong-trong-phim-moi-494987.html