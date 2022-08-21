Tác giả nguyên tác 'Tinh hán xán lạn' dành lời khen ngợi đặc biệt đến Ngô Lỗi và Triệu Lộ Tư

Sao quốc tế 21/08/2022 10:45

Ngay sau khi "Tinh hán xán lạn" chính thức khép lại, tác giả nguyên tác đã dành nhiều lời khen ngợi cho cặp diễn viên chính Ngô Lỗi và Triệu Lộ Tư.

Trong các phim cổ trang Hoa ngữ ra mắt từ đầu năm đến nay, "Tinh hán xán lạn" của Triệu Lộ TưNgô Lỗi luôn nhận được rất nhiều sự quan tâm từ khán giả. Đặc biệt, phim còn được đánh giá là một trong những tác phẩm Hoa ngữ hay nhất trong năm 2022 khi điểm Douban của phim khá tốt.

Mới đây, Tinh Hán Xán Lạn cuối cùng đã khép lại sau một hành trình dài. Bộ phim có cái kết tốt đẹp làm vừa lòng nhiều khán giả. Tuy nhiên, một số ít vẫn cảm thấy tiếc nuối vì Trình Thiếu Thương và Lăng Bất Nghi chưa có đám cưới hoành tráng.

Tác giả nguyên tác 'Tinh hán xán lạn' dành lời khen ngợi đặc biệt đến Ngô Lỗi và Triệu Lộ Tư - Ảnh 1

Sau khi phim kết thúc, tác giả nguyên tác cũng phải dành lời khen cho cặp diễn viên chính. Quan Tâm Tất Loạn đánh giá khá cao khả năng diễn xuất của Ngô Lỗi và Triệu Lộ Tư. Cụ thể, tác giả nhận xét, Ngô Lỗi đã có diễn xuất cực kỳ "bùng nổ" vào đêm báo thù. Nam diễn viên thể hiện rất rõ sự tuyệt vọng và bi thương của nhân vật.  

Bên cạnh đó, Triệu Lộ Tư lại có sự biến hóa linh hoạt. Từ ánh nắng rực rỡ, sau khi trải qua nhiều biến cố, cô đã trở thành giọt sương đêm tĩnh lặng. Tác giả cho rằng Triệu Lộ Tư và Ngô Lỗi đều rất nỗ lực cho vai diễn. 

Quan Tâm Tất Loạn cũng dành lời khen ngợi tới quay phim vì chọn được góc quay đẹp. Đồng thời, tác giả cảm ơn toàn thể nhân viên đoàn phim vì đã dành thời gian dài để thực hiện bộ phim. Nhờ có Tinh Hán Xán lạn, mùa hè này càng trở nên viên mãn.

Tác giả nguyên tác 'Tinh hán xán lạn' dành lời khen ngợi đặc biệt đến Ngô Lỗi và Triệu Lộ Tư - Ảnh 2

Không chỉ Quan Tâm Tất Loạn, đoàn phim và các diễn viên cũng rất vui mừng vì sự thành công của tác phẩm. Bộ phim liên tục lập thành tích cao giúp nền tảng Tencent thu hút khán giả.

Bên cạnh đó, dàn diễn viên còn được biết đến nhiều hơn sau khi phim phát sóng. Đặc biệt, cặp đôi chính Ngô Lỗi - Triệu Lộ Tư đã thu hút rất nhiều fan mới và tạo được thiện cảm đối với khán giả. Điều đó được minh chứng qua hai nhân vật Trình Thiếu Thương (Triệu Lộ Tư) và Lăng Bất Nghi (Ngô Lỗi) có chỉ số vượt lên Nhan Đàm (Dương Tử) và Ứng Uyên (Thành Nghị).

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