Trong sự kiện này, mọi người cũng phát hiện Ngô Lỗi và Triệu Lộ Tư có chung gốc Tứ Xuyên. Do đó, Việt Phi (Tào Hi Văn) đã đề nghị cả hai cùng nói giọng địa phương.

Tinh Hán Xán Lạn đã kết thúc với nhiều kỷ niệm đáng nhớ. Trong buổi phát sóng tập cuối, các diễn viên đã tụ hội để cùng theo dõi trực tiếp đại kết cục. Ngoài việc xem phim, buổi livestream còn có nhiều hoạt động khác. Cụ thể, các diễn viên sẽ trò chuyện, chia sẻ cảm xúc và tham gia một số trò chơi.

Trước đề nghị này, đôi trẻ đã chọn lời thoại ở phần kết thúc phim. Sau đó, Triệu Lộ Tư bày tỏ bằng giọng địa phương:

Chưa dừng lại ở đó cô nàng Việt Phi còn rất biết cách chiều lòng fan hâm mộ khi ra điều kiện cả Ngô Lỗi và Triệu Lộ Tư phải nói về chủ để tỏ tình và phải cực kỳ là lãng mạn với nhau.

"Tử Thạnh, chàng hết lòng, hết nghĩa, có tấm lòng son sắt

Chàng là nam nhân tốt nhất, tốt nhất trên đời này

Ta có thể gặp được chàng là may mắn ba đời".

Ngô Lỗi cũng không kém cạnh khi tỏ tình bằng cách nói chuyện của người Tứ Xuyên:

"Thiếu Thương, nàng trong sáng, lương thiện, có trái tim kiên định.

Nàng là cô nương tốt nhất, tốt nhất trên đời này

Ta có thể gặp được nàng cũng là may mắn ba đời".

Sau khi đôi chính thổ lộ, Việt Phi đã phải cảm thán. Nữ diễn viên cũng chia sẻ một câu thẳng thắn: "Tôi cảm thấy cậu muốn cưới cô ấy".

Có thể thấy không chỉ riêng người hâm mộ yêu thích cặp đôi chính mà ngay cả Việt Phi cũng là một fan cứng của cặp đôi khi liên tục có những câu hỏi nhằm đẩy thuyền đôi bạn trẻ xích lại gần nhau hơn khiến fan thích thú.

Tào Hi Văn - Ảnh: Internet

Nhân vật Việt Phi do diễn viên Tào Hi Văn thể hiện. Cô là người không sợ trời, không sợ đất, chỉ sợ hoàng thượng buồn.

Trong chốn hoàng cung, Việt Phi không "ngán" bất kỳ ai. Dù là con, là cháu, là người thân nhưng khi đã phạm sai lầm, cô cũng mắng đến xanh mặt.

So về trình chửi người, cả kinh thành không ai qua được Việt Phi. Do đó, cô được mệnh danh là "chiến thần bắn rap" và thu về rất nhiều hảo cảm.