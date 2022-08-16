Đóng quá đạt với Triệu Lộ Tư, fan Ngô Lỗi lo sợ nam diễn viên khó kết duyên với người khác thành công

Sao quốc tế 16/08/2022 14:05

Việc kết hợp quá ấn tượng với Triệu Lộ Tư khiến fan của Ngô Lỗi lo sợ thần tượng rất khó tạo hiệu ứng cặp đôi với bạn diễn khác sau khi Tinh Hán Xán Lạn kết thúc.

Ngô LỗiTriệu Lộ Tư đang hợp tác rất ăn ý trong Tinh Hán Xán Lạn. Cặp đôi diễn cảnh tình cảm ngọt ngào đến mức khán giả liên tục "đẩy thuyền".Không chỉ trên phim, cả hai cũng có nhiều khoảnh khắc đáng yêu trong hậu trường. Do đó, người hâm mộ càng hy vọng cả hai có thể phim giả tình thật.

Đóng quá đạt với Triệu Lộ Tư, fan Ngô Lỗi lo sợ nam diễn viên khó kết duyên với người khác thành công - Ảnh 1
Ngô Lỗi và Triệu Lộ Tư - Ảnh: Internet 

Phản ứng tốt từ khán giả rất có lợi cho đoàn phim và các diễn viên. Tuy nhiên, việc khán giả quá yêu thích một cặp đôi nào đó và luôn xem họ là một mảnh ghép hoàn hảo với nhau cũng diễn ra vài điểm không thuận lợi. Dĩ nhiên người được nhắm đến ở đây chính là Ngô Lỗi khi nam diễn viên đã bị fan couple trong Tinh Hán Xán Lạn khóa chặt với Triệu Lộ Tư.

Bằng chứng là mới đây, Ngô Lỗi bị ảnh hưởng khá nhiều từ fan couple Nghi Thương. Đoàn phim Tình Yêu Mà Thôi do nam diễn viên đóng chính bị công kích ác ý. 

Bạn diễn trong phim là Châu Vũ Đồng cũng bị chê nhan sắc và tuổi tác. Thậm chí, một số bộ phận netizen còn cho rằng nữ diễn viên không đủ tầm để đứng cạnh Ngô Lỗi so với Triệu Lộ Tư.

Đóng quá đạt với Triệu Lộ Tư, fan Ngô Lỗi lo sợ nam diễn viên khó kết duyên với người khác thành công - Ảnh 2
Châu Vũ Đồng bị netizen cho rằng không đủ xứng đôi với Ngô Lỗi - Ảnh: Internet 

Sau đó, trên mạng tiếp tục xuất hiện tin đồn tài tử họ Ngô hẹn hò với Hướng Hàm Chi. Đối với việc này, phòng làm việc của nam diễn viên chỉ có động thái im lặng khiến nhiều người sốt ruột.

Fan couple Tinh Hán Xán Lạn liên tục để lại bình luận yêu cầu phía Ngô Lỗi phủ nhận tin đồn hẹn hò. Ngoài ra, một bộ phận tiếp tục tràn vào tài khoản mạng xã hội của Hướng Hàm Chi nhằm công kích, để lại bình luận tiêu cực cho nữ diễn viên.

Hành động quá khích này đã ảnh hưởng trực tiếp tới Ngô Lỗi và những đồng nghiệp của anh. Nếu thật sự bị buộc chặt với Triệu Lộ Tư, nam diễn viên khó có thể hợp tác thuận lợi với các bạn diễn khác.

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