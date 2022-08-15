Chỉ vừa mới khai máy nhưng Vụng Trộm Không Thể Giấu do Triệu Lộ Tư đóng chính đã nhận phải cú sốc đầu tiên khi bị dính nghi án đạo nhái.
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Những ngày gần đây, dự án phim Vụng Trộm Không Thể Giấu được chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết cùng tên đang chiếm được nhiều sự quan tâm của cư dân mạng. Vốn nguyên tác đã rất nổi tiếng, vậy nên cả nam nữ chính là Trần Triết Viễn và Triệu Lộ Tư đều phải đối mặt với rất nhiều áp lực.
Giống như nhiều bộ phim thanh xuân vườn trường Hoa ngữ khác, khung cảnh trường học của Vụng Trộm Không Thể Giấu cũng tương tự với những dãy bàn ghế, sách vở và bảng đen,... Theo nguyên tác, đây sẽ là bối cảnh khiến cô bé Tang Trĩ (Triệu Lộ Tư) vụng trộm yêu chàng sinh viên Đoàn Gia Hứa (Trần Triết Viễn). Với hình ảnh lớp học tuyệt đẹp như vậy, fan hy vọng phim sẽ không khiến sự chờ đợi của người hâm mộ phải thất vọng.
Ngoài ra, có người tinh ý còn phát hiện ra khung cảnh trong ảnh khá giống với hình ảnh trường lớp trong phim Thời Gian Và Em Đều Rất Ngọt Ngào. Đây là bộ phim cũng dành được nhiều lời khen ngợi về bối cảnh và màu sắc phim. Cũng bởi vì chi tiết này mà phim của Triệu Lộ Tư bị dính vào nghi án đạo nhái, tuy nhiên theo một số người phim lấy bối cảnh trường học nên phòng học lẫn hình ảnh lớp học khó mà không thể trùng nhau được.
Chưa kể, độ hot của nguyên tác truyện cùng tên lại càng khiến fan không thể bỏ qua bộ phim này. Được biết, nguyên tác là tiểu thuyết mạng rất nổi tiếng của tác giả Trúc Dĩ với lượng fan và lượt đọc cực khủng. Vụng trộm Không Thể Giấu kể về câu chuyện của cô gái Tang Trĩ yêu thầm anh chàng Đoàn Gia Hứa từ 7 năm trước nhưng lại buộc phải che giấu tâm tư của mình không dám để cho ai biết, kể cả người thân của cô. Cô luôn hy vọng có một ngày có thể sánh bước bên anh. Bảy năm sau gặp lại, Tang Trĩ chẳng thể ngờ, nguyện vọng năm xưa của mình lại có thể trở thành hiện thực.