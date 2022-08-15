Những ngày gần đây, dự án phim Vụng Trộm Không Thể Giấu được chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết cùng tên đang chiếm được nhiều sự quan tâm của cư dân mạng. Vốn nguyên tác đã rất nổi tiếng, vậy nên cả nam nữ chính là Trần Triết Viễn và Triệu Lộ Tư đều phải đối mặt với rất nhiều áp lực.

Hình ảnh lớp học trong Vụng Trộm Không Thể Giấu vừa được tung ra - Ảnh: Internet

Giống như nhiều bộ phim thanh xuân vườn trường Hoa ngữ khác, khung cảnh trường học của Vụng Trộm Không Thể Giấu cũng tương tự với những dãy bàn ghế, sách vở và bảng đen,... Theo nguyên tác, đây sẽ là bối cảnh khiến cô bé Tang Trĩ (Triệu Lộ Tư) vụng trộm yêu chàng sinh viên Đoàn Gia Hứa (Trần Triết Viễn). Với hình ảnh lớp học tuyệt đẹp như vậy, fan hy vọng phim sẽ không khiến sự chờ đợi của người hâm mộ phải thất vọng.

Triệu Lộ Tư và Trần Triết Viễn - Ảnh: Internet

Ngoài ra, có người tinh ý còn phát hiện ra khung cảnh trong ảnh khá giống với hình ảnh trường lớp trong phim Thời Gian Và Em Đều Rất Ngọt Ngào. Đây là bộ phim cũng dành được nhiều lời khen ngợi về bối cảnh và màu sắc phim. Cũng bởi vì chi tiết này mà phim của Triệu Lộ Tư bị dính vào nghi án đạo nhái, tuy nhiên theo một số người phim lấy bối cảnh trường học nên phòng học lẫn hình ảnh lớp học khó mà không thể trùng nhau được.