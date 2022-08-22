Vừa mới kết thúc phim, Tinh Hán Xán Lạn của Triệu Lộ Tư đã nhận 'mưa gạch đá' từ netizen chỉ vì điều này

Sao quốc tế 22/08/2022 11:47

Tinh Hán Xán Lạn khép lại với cái kết có hậu, nhưng khán giả vẫn quyết định dừng xem vì lý do bất ngờ.

Cùng với Trầm Vụn Hương PhaiThương Lan Quyết, Tinh Hán Xán Lạn cũng là phim truyền hình Hoa ngữ được nhiều người quan tâm nhất hiện nay. Mới đây bộ phim đã chính thức nói lời chào tạm biệt khán giả sau cuộc hành trình dài với một happy endding không thể nào tuyệt vời hơn dành cho cặp đôi chính Triệu Lộ Tư và Ngô Lỗi. 

Vừa mới kết thúc phim, Tinh Hán Xán Lạn của Triệu Lộ Tư đã nhận 'mưa gạch đá' từ netizen chỉ vì điều này - Ảnh 1
Ngô Lỗi và Triệu Lộ Tư - Ảnh: Internet 

Tuy nhiên, dù đã được “spoil” trước cái kết HE (Happy Ending) nhưng nhiều khán giả bỗng đồng loạt tạm ngừng xem Tinh Hán Xán Lạn bởi những phân cảnh “ngược tâm”, đau lòng đến mức ngỡ ngàng của những tập cuối phim.

Cụ thể, Tinh Hán Xán Lạn đã chiếu đến tập cuối với những diễn biến vô cùng hấp dẫn. Ở tập cuối này, cặp đôi chính Trình Thiếu Thương (Triệu Lộ Tư) và Lăng Bất Nghi (Ngô Lỗi) đã vượt qua mọi sóng gió và đến được với nhau. Cặp đôi nên duyên chồng vợ trước sự chúc phúc của người thân.

Vừa mới kết thúc phim, Tinh Hán Xán Lạn của Triệu Lộ Tư đã nhận 'mưa gạch đá' từ netizen chỉ vì điều này - Ảnh 2
Netizen tỏ ra tiếc nuối khi phải nói lời chia tay với cặp đôi Thương - Nghi - Ảnh: Internet 

Mặc cho điều mong mỏi của mọi người là một cái kết có hậu cho các nhân vật trong bộ phim đã được thực hiện. Tuy nhiên, một số người đột nhiên tuyên bố tạm ngừng xem phim vì những tình tiết của tập cuối khiến họ quá đau lòng. Cụ thể, một vài người cho rằng Tinh Hán Xán Lạn đã trở thành một món ăn tinh thần không thể thiếu với họ trong vài tháng trở lại đây và việc kết thúc của phim khiến họ cảm thấy có phần hụt hẫng, kèm theo một chút tiếc nuối. 

Một số bình luận của khán giả:

- Hôm qua ngồi xem xong sáng đi làm sưng cả mắt, không xem nữa đâu.

- Biết là kết HE nhưng đau lòng không chịu được, khác gì kết SE đâu.

Được biết, Tinh Hán Xán Lạn nhận thành tích khả quan với điểm Douban tăng từ 7.4 lên 7.6 điểm. Mức tăng này được đánh giá là xứng đáng với nội dung ngày càng hấp dẫn của bộ phim. Thậm chí, có người nhận xét rằng sự tăng trưởng của Tinh Hán Xán Lạn còn ấn tượng hơn hồi Mộng Hoa Lục của Lưu Diệc Phi và Trần Hiểu lên sóng.

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