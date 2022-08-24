Quá khứ nổi loạn của Vương Hạc Đệ: Bỏ bê học hành, là "lưu manh" có tiếng nhưng vẫn được dân tình yêu quý vì điều này

Sao quốc tế 24/08/2022 11:06

Sau Thương Lan Quyết, Vương Hạc Đệ đang là cái tên nhận nhiều sự quan tâm và nổi đình đám ở xứ tỷ dân. Không chỉ nhờ ngoại hình điển trai, mà quá khứ của nam diễn viên cũng là vấn đề vô cùng hot ở thời điểm hiện tại.

Vương Hạc Đệ bắt đầu sự nghiệp diễn xuất từ năm 2018. Sau 4 năm, anh mới đóng 6 phim truyền hình, tất cả đều được giao vai chính. Đáng nói không bộ phim nào của nam diễn viên có thành tích tốt hay điểm chất lượng cao. Vương Hạc Đệ từng bị xem là "hố đen diễn xuất" trong showbiz Trung Quốc. Tài tử sinh năm 1998 từng bị trao giải Cây Chổi Vàng cho Nam diễn viên tệ nhất mảng truyền hình vào năm 2021.

Quá khứ nổi loạn của Vương Hạc Đệ: Bỏ bê học hành, là 'lưu manh' có tiếng nhưng vẫn được dân tình yêu quý vì điều này - Ảnh 1

Quá khứ nổi loạn của Vương Hạc Đệ: Bỏ bê học hành, là 'lưu manh' có tiếng nhưng vẫn được dân tình yêu quý vì điều này - Ảnh 2
Vương Hạc Đệ hiện đang là cái tên được nhiều người săn đón không chỉ nhờ thành công của Thương Lan Quyết mà nhan sắc lẫn quá khứ của nam thần mới cũng là chủ đề khiến nhiều người thích thú

Có vẻ ngoài điển trai, nhưng vì diễn xuất kém, thành tích phim bết bát, Vương Hạc Đệ từng ngụp lặn giữa thị trường giải trí Trung Quốc. Thời gian dài, anh duy trì tên tuổi bằng việc tham gia show thực tế.

Quá khứ nổi loạn của Vương Hạc Đệ: Bỏ bê học hành, là 'lưu manh' có tiếng nhưng vẫn được dân tình yêu quý vì điều này - Ảnh 3
Trước đó, nam diễn viên không được đánh giá cao về diễn xuất dù sở hữu ngoại hình cực phẩm vạn người mê. 

Hiện tại, Thương lan quyết là tác phẩm truyền hình nổi tiếng nhất ở Trung Quốc. Phim thống lĩnh top đầu chủ đề tìm kiếm hot trên mạng xã hội Weibo trong thời gian phát sóng. Thành tích vang dội của phim giúp nam chính Vương Hạc Đệ từ nghệ sĩ lận đận, mờ nhạt trở thành ngôi sao lớn chỉ sau một đêm.

Quá khứ nổi loạn của Vương Hạc Đệ: Bỏ bê học hành, là 'lưu manh' có tiếng nhưng vẫn được dân tình yêu quý vì điều này - Ảnh 4
Thươn Lan Quyết trở thành "bệ phóng" nâng tên tuổi nam diễn viên lên một tầm cao mới. 

Sự nổi tiếng đột ngột cũng khiến Vương Hạc Đệ gặp rắc rối. Quá khứ hút thuốc, xăm hình và hẹn hò của anh bị mang ra bàn tán. Rất nhiều hình ảnh cũng như câu chuyện trong quá khứ của nam diễn viên được netizen "khui" ra vô cùng nhiệt tình. Tuy nhiên, những tin đồn tiêu cực về đời tư này không khiến sức hút của Vương Hạc Đệ giảm sút.

Mới đây, một người bạn học cấp 2 của Vương Hạc Đệ đã tiết lộ quá khứ "lưu manh" của nam diễn viên. Được biết, ngày đi học, mỹ nam 9x rất yêu thích bóng rổ, đến nỗi anh chàng bỏ bê cả việc học để quyết tâm theo đuổi môn thể thao này. Việc học hành chểnh mảng của Vương Hạc Đệ khiến bố mẹ không khỏi lo lắng và phiền lòng trong một thời gian dài.  

Quá khứ nổi loạn của Vương Hạc Đệ: Bỏ bê học hành, là 'lưu manh' có tiếng nhưng vẫn được dân tình yêu quý vì điều này - Ảnh 5
Vương Hạc Đệ có niềm đam mê mãnh liệt với bóng rổ và quyết theo đuổi bộ môn này đến cùng.

Không chỉ vậy, Vương Hạc Đệ còn từng đứng ra bênh vực một bạn nữ bị bắt nạt trong lớp. Mặc dù là học sinh cá biệt nhưng nam diễn viên rất cool ngầu, trượng nghĩa, nhiều anh em bạn bè, thành tích không tốt nhưng lên lớp chỉ nằm ngủ, không làm ảnh hưởng đến xung quanh. 

Quá khứ nổi loạn của Vương Hạc Đệ: Bỏ bê học hành, là 'lưu manh' có tiếng nhưng vẫn được dân tình yêu quý vì điều này - Ảnh 6
Vương Hạc Đệ từng là "lưu manh" có tiếng thời còn đi học.

Một người hâm mộ khác cũng chia sẻ hình ảnh Vương Hạc Đệ cùng mẹ đi xe bus từ năm 2017 mà mình vô tình chụp được. 

Do xe đông đúc chật chội nên nam diễn viên đã đẩy mẹ vào đứng trong vòng tay mình, lúc đi lên cầu thang cũng vòng ra sau ôm ngang lưng mẹ. Netizen cảm thán quả thực Vương Hạc Đệ hệt như hình mẫu nam chính trong tiểu thuyết, tuy lưu manh, ương bướng nhưng tốt bụng và rất hiếu thảo.

Quá khứ nổi loạn của Vương Hạc Đệ: Bỏ bê học hành, là 'lưu manh' có tiếng nhưng vẫn được dân tình yêu quý vì điều này - Ảnh 7
Vẻ ngoài "lưu manh" nhưng là chàng trai vô cùng hiếu thảo 

Trước sự nghiệp đang có dấu hiệu chuyển biến tốt, nhiều người hâm mộ mong rằng nam diễn viên sẽ được nhiều đạo diễn để mắt tới hơn và có màn bứt phá ngoạn mục trong sự nghiệp.

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