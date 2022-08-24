Đen đủi như Dương Tử khi liên tục đảm nhận nhiều vai diễn chịu cảnh 'hồn bay phách tán'

Sao quốc tế 24/08/2022 10:38

Khán giả phát hiện ra điểm chung trong các nhân vật mà Dương Tử từng thủ vai, cứ hễ có khuê mật là lại phải chịu cảnh 'hồn bay phách tán'.

Dương Tử là ngôi sao khá ồn ào trong quá khứ. Người đẹp sinh năm 1992 từng vướng vào loạt tin đồn tình cảm với bạn diễn như Hoắc Kiến Hoa, Đặng Luân, Lý Hiện… Cô cũng bị tố mắc “bệnh ngôi sao”, sử dụng “hợp đồng âm dương” để trốn thuế, hay giật dây người hâm mộ để giành vai chính trong “Thanh trâm hành”.

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Trước đó, Dương Tử từng bị gán mác "nữ diễn viên xui xẻo" khi liên tục vướng vào nhiều lum xùm thị phi sai lệch.

Sau thành công vang dội của bộ phim Cá mực hầm mật, tên tuổi Dương Tử càng lên như diều gặp gió. Cho đến thời điểm hiện tại, cô sở hữu loạt tác phẩm thành công nổi bật, Dương Tử đang là một trong những lưu lượng được săn đón bậc nhất màn ảnh Hoa ngữ. Chính vì độ nổi tiếng ngày càng rộng, mà những thị phi xung quanh đời tư của cô nàng cũng trở thành chủ đề nóng hổi được cư dân mạng đem ra bàn tán.

Những tin đồn này ít nhiều cũng có ảnh hưởng đến tên tuổi của nữ diễn viên. Nhiều khán giả phải tỏ ra "cảm thán" và đặc biệt dành cho Dương Tử nghệ danh "nữ diễn viên xui xẻo". 

Đen đủi như Dương Tử khi liên tục đảm nhận nhiều vai diễn chịu cảnh 'hồn bay phách tán' - Ảnh 2
Sau thành công của Cá mực hầm mật, tên tuổi của Dương Tử - Lý Hiện vụt lên như "diều gặp gió"
Đen đủi như Dương Tử khi liên tục đảm nhận nhiều vai diễn chịu cảnh 'hồn bay phách tán' - Ảnh 3
Dương Tử ngày càng gặt hái nhiều thành công nhưng theo đó là những tai tiếng không đáng.

Mới đây, khán giả đã bất ngờ phát hiện ra những điểm chung trong các nhân vật từng được Dương Tử đảm nhận. Cụ thể, khán giả nhận ra cả ba nhân vật Bạch Yêu Yêu (Thiên Kê Chi Bạch Xà Truyền Thuyết), Cẩm Mịch (Hương Mật Tựa Khói Sương), Nhan Đàm (Trầm Vụn Hương Phai) đều có khuê mật và sớm phải chịu cảnh "hồn bay phách tán" đầy đau thương. Cộng đồng mạng đang đùa nhau rằng Dương Tử không chỉ xui xẻo, mà còn thật đen đủi khi đảm nhận nhiều vai có số phận trớ trêu và đầy đau thương. 

Đen đủi như Dương Tử khi liên tục đảm nhận nhiều vai diễn chịu cảnh 'hồn bay phách tán' - Ảnh 4
Thiên Kê Chi Bạch Xà Truyền Thuyết

Một điểm chung nữa của cả ba bộ phim nói trên là đều có tình tiết ngược thấu tâm can. Nếu từng theo dõi Thiên Kê Chi Bạch Xà Truyền Thuyết thì chắc chắn ai cũng nhớ đến một Bạch Yêu Yêu háu ăn, đáng yêu bên cạnh nam chính Hứa Tuyên (Nhậm Gia Luân). Bộ phim từng lấy đi nước mắt của khán giả, nhưng bù lại mang đến một nàng Bạch Nương Tử đáng yêu, nhí nhố và trong sáng hơn hẳn các phiên bản thường thấy. 

Chuyện tình của cô và Hứa Tuyên cũng trải qua không ít gian truân, "ngược" người xem liên tục không thua gì siêu phẩm Hương Mật Tựa Khói Sương.

Đen đủi như Dương Tử khi liên tục đảm nhận nhiều vai diễn chịu cảnh 'hồn bay phách tán' - Ảnh 5

Nếu nói về độ ngược tâm thì Hương Mật Tựa Khói SươngTrầm Vụn Hương Phai thực sự là hai đối thủ đáng gờm. Chuyện tình vừa ngọt ngào vừa bi thương của cặp đôi chính Húc Phượng - Cẩm Mịch trong Hương Mật Tựa Khói Sương đã lấy đi không ít nước mắt của khán giả. Những tình tiết ngược tâm này thực sự khiến khán giả cảm thấy khó thở, nhưng rất may bộ phim vẫn có một cái kết ngọt ngào có hậu. 

Đen đủi như Dương Tử khi liên tục đảm nhận nhiều vai diễn chịu cảnh 'hồn bay phách tán' - Ảnh 6

Trong khi đó Trầm Vụn Hương Phai hiện vẫn đang được lên nhưng cũng không hề kém cạnh về độ ngược luyến tàn tâm. Bộ phim hiện đang làm mưa làm gió khắp các bảng xếp hạng bởi kịch bản hấp dẫn, dàn diễn viên nổi tiếng. Phần hai của Trầm Vụn Hương Phai có tên Trầm Hương Trùng Hoa do Dương Tử và Thành Nghị đóng chính sẽ lên sóng tiếp nối ngay sau phần đầu vào ngày 18/8, phim dự kiến có 21 tập và kết thúc vào ngày 26/8.  

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