Những kỷ lục của 'Tinh hán xán lạn' trong màn ảnh Hoa ngữ: Triệu Lộ Tư và Ngô Lỗi thăng hoa trong sự nghiệp

" Tinh hán xán lạn " xứng đáng là một trong những phim gây bất ngờ nhất trong vài năm trở lại đây. Bởi ngay từ ban đầu phim gây tranh cãi và bị không ít khán giả quay lưng. Ngoài những ồn ào từ phía đoàn phim, cặp sao chính là Triệu Lộ Tư và Ngô Lỗi không được khán giả đánh giá cao về diễn xuất, dù Ngô Lỗi là tài tử có nhiều tác phẩm ăn khách.

Thành công này có thể nói đến cốt truyện phim hấp dẫn. Bộ phim cổ trang "Tinh hán xán lạn" được chuyển thể từ bộ tiểu thuyết "Tinh hán xán lạn, may mắn quá thay" của tác giả Quan Tâm Tất Loạn. Phim gây ấn tượng với khán giả nhờ những tình tiết gay cấn và dàn nhân vật mang cá tính riêng.

Tuy nhiên, sau khi phim chiếu xong, tác phẩm "Tinh hán xán lạn" thành phim chiếu mạng ăn khách bậc nhất nửa đầu năm 2022.

Ngoài ra, thành công của phim còn do màn kết hợp ăn ý của Ngô Lỗi và Triệu Lộ Tư. Điều này được minh chứng qua hai nhân vật Trình Thiếu Thương (Triệu Lộ Tư) và Lăng Bất Nghi (Ngô Lỗi) có chỉ số vượt lên Nhan Đàm (Dương Tử) và Ứng Uyên (Thành Nghị).

1. No1 bảng kéo hội viên Vip mới cho Tencent năm 2022 2. No1 bảng trả phí trên Tencent năm 2022 3. Bộ phim có lượt xem hashtag cao nhất trên douyin 2022 4. Bộ phim có lượng fan cao nhất năm 2022 5. Bộ phim có lượt xem hashtag cao nhất trên kuaishou 2022 6. Bộ phim có lượng fan trên weibo cao thứ 2 năm 2022 7. Bộ phim có lượt xem hashtag cao thứ 2 trên RED 2022 8. Bảng xếp hạng theo năm Vân Hợp hạng 4 năm 2022 9. Bảng xếp hạng V - chỉ số nam nữ chính đều phá 9, chỉ số phim cao nhất đạt 90.96 năm 2022 10. Bảng datawin cao nhất đạt 2.598 11. Douban 7.6

Nhìn qua loạt thành tích này, nhiều người cho rằng không phải tác phẩm nào cũng đạt được như "Tinh hán xán lạn". Thậm chí với những bộ phim đầu tư khủng như "Trầm vụn hương phai" của Dương Tử cũng không thể so bì kịp. Từ đầu năm đến nay, trên màn ảnh Hoa ngữ cũng không ít tác phẩm được phát sóng. Tuy nhiên, không phải phim nào cũng được khán giả đón nhận. Nhưng sau cú hích từ "Mộng hoa lục" của Lưu Diệc Phi, nhiều phim ra mắt sau đó dần dà cải thiện được những khuyết điểm về bối cảnh, trang phục, diễn xuất của dàn sao. Và "Tinh hán xán lạn" là một ví dụ cụ thể.

Nhiều người hâm mộ của cặp đôi Ngô Lỗi - Triệu Lộ Tư kỳ vọng cả hai sẽ tiếp tục tham gia những tác phẩm mới. Bởi sự kết hợp của họ quá ăn ý và mang lại cảm giác thoải mái cho người xem.