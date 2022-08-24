Những kỷ lục của 'Tinh hán xán lạn' trong màn ảnh Hoa ngữ: Triệu Lộ Tư và Ngô Lỗi thăng hoa trong sự nghiệp

Sao quốc tế 24/08/2022 11:43

"Tinh Hán Xán Lạn" do Triệu Lộ Tư và Ngô Lỗi đảm nhận vai chính xứng đáng là một trong những phim gây bất ngờ nhất trong vài năm trở lại đây,

 

"Tinh hán xán lạn" xứng đáng là một trong những phim gây bất ngờ nhất trong vài năm trở lại đây. Bởi ngay từ ban đầu phim gây tranh cãi và bị không ít khán giả quay lưng. Ngoài những ồn ào từ phía đoàn phim, cặp sao chính là Triệu Lộ Tư Ngô Lỗi không được khán giả đánh giá cao về diễn xuất, dù Ngô Lỗi là tài tử có nhiều tác phẩm ăn khách.

Tuy nhiên, sau khi phim chiếu xong, tác phẩm "Tinh hán xán lạn" thành phim chiếu mạng ăn khách bậc nhất nửa đầu năm 2022. 

Những kỷ lục của 'Tinh hán xán lạn' trong màn ảnh Hoa ngữ: Triệu Lộ Tư và Ngô Lỗi thăng hoa trong sự nghiệp - Ảnh 1

Thành công này có thể nói đến cốt truyện phim hấp dẫn. Bộ phim cổ trang "Tinh hán xán lạn" được chuyển thể từ bộ tiểu thuyết "Tinh hán xán lạn, may mắn quá thay" của tác giả Quan Tâm Tất Loạn. Phim gây ấn tượng với khán giả nhờ những tình tiết gay cấn và dàn nhân vật mang cá tính riêng.

Ngoài ra, thành công của phim còn do màn kết hợp ăn ý của Ngô Lỗi và Triệu Lộ Tư. Điều này được minh chứng qua hai nhân vật Trình Thiếu Thương (Triệu Lộ Tư) và Lăng Bất Nghi (Ngô Lỗi) có chỉ số vượt lên Nhan Đàm (Dương Tử) và Ứng Uyên (Thành Nghị).

1. No1 bảng kéo hội viên Vip mới cho Tencent năm 2022

2. No1 bảng trả phí trên Tencent năm 2022

3. Bộ phim có lượt xem hashtag cao nhất trên douyin 2022

4. Bộ phim có lượng fan cao nhất năm 2022

5. Bộ phim có lượt xem hashtag cao nhất trên kuaishou 2022

6. Bộ phim có lượng fan trên weibo cao thứ 2 năm 2022

7. Bộ phim có lượt xem hashtag cao thứ 2 trên RED 2022

8. Bảng xếp hạng theo năm Vân Hợp hạng 4 năm 2022

9. Bảng xếp hạng V - chỉ số nam nữ chính đều phá 9, chỉ số phim cao nhất đạt 90.96 năm 2022

10. Bảng datawin cao nhất đạt 2.598

11. Douban 7.6

Nhìn qua loạt thành tích này, nhiều người cho rằng không phải tác phẩm nào cũng đạt được như "Tinh hán xán lạn". Thậm chí với những bộ phim đầu tư khủng như "Trầm vụn hương phai" của Dương Tử cũng không thể so bì kịp. Từ đầu năm đến nay, trên màn ảnh Hoa ngữ cũng không ít tác phẩm được phát sóng. Tuy nhiên, không phải phim nào cũng được khán giả đón nhận. Nhưng sau cú hích từ "Mộng hoa lục" của Lưu Diệc Phi, nhiều phim ra mắt sau đó dần dà cải thiện được những khuyết điểm về bối cảnh, trang phục, diễn xuất của dàn sao. Và "Tinh hán xán lạn" là một ví dụ cụ thể. 

Nhiều người hâm mộ của cặp đôi Ngô Lỗi - Triệu Lộ Tư kỳ vọng cả hai sẽ tiếp tục tham gia những tác phẩm mới. Bởi sự kết hợp của họ quá ăn ý và mang lại cảm giác thoải mái cho người xem.

Triệu Lộ Tư dám 'chịu xấu' để nhập vai khiến dân tình không ngớt lời khen ngợi

Triệu Lộ Tư dám 'chịu xấu' để nhập vai khiến dân tình không ngớt lời khen ngợi

Triệu Lộ Tư là một trong những nữ diễn viên nổi bật lứa sau 95, đồng thời cô còn nổi tiếng vì không ngại khó ngại khổ khi hóa thân thành nhân vật.

Xem thêm
Từ khóa:   Triệu Lộ Tư Ngô Lỗi sao Hoa ngữ sao Châu Á Tinh hán xán lạn

TIN LIÊN QUAN

Triệu Lộ Tư dám 'chịu xấu' để nhập vai khiến dân tình không ngớt lời khen ngợi

Triệu Lộ Tư dám 'chịu xấu' để nhập vai khiến dân tình không ngớt lời khen ngợi

'Tinh hán xán lạn' của Triệu Lộ Tư và Ngô Lỗi khởi đầu 'bùng nổ', nhưng lại có kết thúc 'đầu voi đuôi chuột'?

'Tinh hán xán lạn' của Triệu Lộ Tư và Ngô Lỗi khởi đầu 'bùng nổ', nhưng lại có kết thúc 'đầu voi đuôi chuột'?

Tác giả nguyên tác 'Tinh hán xán lạn' dành lời khen ngợi đặc biệt đến Ngô Lỗi và Triệu Lộ Tư

Tác giả nguyên tác 'Tinh hán xán lạn' dành lời khen ngợi đặc biệt đến Ngô Lỗi và Triệu Lộ Tư

Triệu Lộ Tư sắp tái hợp cùng Dương Dương và Ngô Lỗi tại sự kiện thời trang, dân tình 'sướng rơn' vì lý do này

Triệu Lộ Tư sắp tái hợp cùng Dương Dương và Ngô Lỗi tại sự kiện thời trang, dân tình 'sướng rơn' vì lý do này

Hé lộ tạo hình đầu tiên của Triệu Lộ Tư và Trần Triết Viễn trong 'Vụng trộm không thể giấu', liệu có đáng thất vọng như lời đồn?

Hé lộ tạo hình đầu tiên của Triệu Lộ Tư và Trần Triết Viễn trong 'Vụng trộm không thể giấu', liệu có đáng thất vọng như lời đồn?

Thương Lan Quyết 'bùng nổ', Ngu Thư Hân ngang nhiên vượt mặt Dương Tử, trở thành đối thủ với Triệu Lộ Tư

Thương Lan Quyết 'bùng nổ', Ngu Thư Hân ngang nhiên vượt mặt Dương Tử, trở thành đối thủ với Triệu Lộ Tư

TIN MỚI NHẤT

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 36 phút trước
Người mẫu Quỳnh Anh đăng quang Miss Universe Vietnam 2026, rapper Pháo là Á hậu

Người mẫu Quỳnh Anh đăng quang Miss Universe Vietnam 2026, rapper Pháo là Á hậu

Tin tức giải trí 36 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 3/10/2026: Miếng SJC và nhẫn giảm 600 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 3/10/2026: Miếng SJC và nhẫn giảm 600 nghìn/lượng

Đời sống 1 giờ 8 phút trước
Tử vi 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp ra ngõ gặp Quý Nhân, đường đời rộng mở, làm ăn phát đạt, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tử vi 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp ra ngõ gặp Quý Nhân, đường đời rộng mở, làm ăn phát đạt, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 11 phút trước
3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia sau ngày 3/10/2026

3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia sau ngày 3/10/2026

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 41 phút trước
Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Xã hội 2 giờ 17 phút trước
Đúng 12h trưa hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, Thần May Mắn 'điểm mặt chỉ tên', 3 con giáp tài vận vượng phát, thu nhập tăng lên gấp đôi gấp ba

Đúng 12h trưa hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, Thần May Mắn 'điểm mặt chỉ tên', 3 con giáp tài vận vượng phát, thu nhập tăng lên gấp đôi gấp ba

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 26 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 3/10/2026, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào vô cùng, vàng bạc chất cao thành núi, đắc Tài đắc Lộc

Đúng 20h hôm nay, ngày 3/10/2026, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào vô cùng, vàng bạc chất cao thành núi, đắc Tài đắc Lộc

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 11 phút trước
Chúc mừng 3 con giáp 'vận đỏ như son' vào đúng ngày 3/10/2026, 'gom tiền hốt bạc', nghênh ngang sống trong nhung lụa, vàng bạc dát khắp lối đi

Chúc mừng 3 con giáp 'vận đỏ như son' vào đúng ngày 3/10/2026, 'gom tiền hốt bạc', nghênh ngang sống trong nhung lụa, vàng bạc dát khắp lối đi

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 21 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, đón nhận tài lộc, phước lành dồi dào, tiền tài như biển cả, tình duyên thêm bền chặt

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, đón nhận tài lộc, phước lành dồi dào, tiền tài như biển cả, tình duyên thêm bền chặt

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 11 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Hà Nội: Cháy chung cư vào sáng sớm, cư dân hoảng hốt thoát hiểm xuống khu vực an toàn

Hà Nội: Cháy chung cư vào sáng sớm, cư dân hoảng hốt thoát hiểm xuống khu vực an toàn

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI