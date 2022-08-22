Triệu Lộ Tư dám 'chịu xấu' để nhập vai khiến dân tình không ngớt lời khen ngợi

Sao quốc tế 22/08/2022 08:08

Triệu Lộ Tư là một trong những nữ diễn viên nổi bật lứa sau 95, đồng thời cô còn nổi tiếng vì không ngại khó ngại khổ khi hóa thân thành nhân vật.

Từ khi ra mắt cho đến khi kết thúc, "Tinh hán xán lạn" của Triệu Lộ Tư và Ngô Lỗi luôn nhận được rất nhiều sự quan tâm từ khán giả. Đặc biệt, phim còn được đánh giá là một trong những tác phẩm Hoa ngữ hay nhất trong năm 2022 khi điểm Douban của phim khá tốt.

Do đó, người hâm mộ đã phát hiện ra điểm chung khá thú vị trong những bộ phim Triệu Lộ Tư từng đóng. Hầu như phim nào cô nàng cũng có tạo hình "dìm" nhan sắc, mặt mày bị bôi đen, lem luốc. Nữ diễn viên đã không ngại hy sinh hình tượng của bản thân để làm tròn vai diễn khiến nhiều người dành nhiều lời khen cho cô.

Triệu Lộ Tư dám 'chịu xấu' để nhập vai khiến dân tình không ngớt lời khen ngợi - Ảnh 1
Triệu Lộ Tư dám 'chịu xấu' để nhập vai khiến dân tình không ngớt lời khen ngợi - Ảnh 2
Triệu Lộ Tư dám 'chịu xấu' để nhập vai khiến dân tình không ngớt lời khen ngợi - Ảnh 3

Mặc dù còn trẻ, không được đào tạo qua lớp diễn xuất bài bản, kinh nghiệm còn ít nhưng lòng kính nghiệp của nữ diễn viên là rất lớn. Do đó, hành động này của Triệu Lộ Tư cũng được so sánh với Lưu Diệc Phi. Fan cho rằng Triệu Lộ Tư hoàn toàn có thể theo bước đàn chị, trở thành một đại hoa đán trong tương lai. 

Dù vẫn phải cải thiện thêm về năng lực diễn xuất nhưng có thể thấy Triệu Lộ Tư đang ngày càng được khán giả yêu mến và đón nhận. 

Triệu Lộ Tư dám 'chịu xấu' để nhập vai khiến dân tình không ngớt lời khen ngợi - Ảnh 4

Hiện tại, nữ diễn viên đã lộ ra tạo hình trong "Vụng trộm không thể giấu" có bối cảnh hiện đại. Sở hữu khuôn mặt ngây thơ, làn da trắng khiến biết bao chị em phải ganh tị, Triệu Lộ Tư gần như chẳng khó để vào vai nữ sinh trung học. Cư dân mạng khen tạo hình này của nàng Trình Thiếu Thương của "Tinh hán xán lạn".

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