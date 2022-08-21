Ngô Lỗi và Triệu Lộ Tư đồng lòng 'chê' chuyện tình trong Tinh Hán Xán Lạn

Tuy cùng vào vai nhiệt tình trong Tinh Hán Xán Lạn nhưng cả hai diễn viên Triệu Lộ Tư và Ngô Lỗi đều bày tỏ không thích thú với chuyện tình của cặp Nghi - Thương.

Ở thời điểm hiện tại, Tinh Hán Xán Lạn chính là bộ phim cổ trang "hot" nhất màn ảnh xứ Trung. Một trong những yếu tố khiến cho khán giả quan tâm đặc biệt đến bộ phim này chính là chuyện tình cặp đôi chính Lăng Bất Nghi và Trình Thiếu Thương. Mối tình này được nhận xét là vừa lãng mạn, vừa hài hước lại pha chút đau khổ khiến nhiều người mê mệt.

Chuyện tình của Lăng Bất Nghi và Trình Thiếu Thương là điểm sáng của Tinh Hán Xán Lạn - Ảnh: Internet

Hai diễn viên chính Triệu Lộ Tư và Ngô Lỗi được đánh giá là đã có màn tung hứng rất ăn ý và tài tình khi bộc lộ thành công xúc cảm yêu đương của Lăng Bất Nghi và Trình Thiếu Thương. Trong phim thì ăn ý là vậy, ngoài đời thì cả hai diễn viên này lại "chê" thẳng thừng chuyện tình này.

Cả Triệu Lộ Tư và Ngô Lỗi đều không ủng hộ chuyện tình của Lăng Bất Nghi và Trình Thiếu Thương - Ảnh: Internet

Trong một buổi phỏng vấn, Triệu Lô Tư cho biết, nếu ở cương vị của khán giả thì cô cảm thấy chuyện tình của Lăng Bất Nghi và Trình Thiếu Thương rất cảm động, vừa ngọt ngào, vừa ngược khiến người ta thích thú. Tuy nhiên, nếu bản thân thật sự là Trình Thiếu Thương thì cô sẽ không hề thích thú với đoạn tình cảm này vì cả quá trình yêu đương luôn tạo ra cảm giác rất khó khăn và giày vò.

Triệu Lộ Tư tâm sự, cô hy vọng chuyện tình yêu của mình sẽ thuận lợi và diễn ra một cách ngọt ngào hơn chứ không phải kiểu "yêu đến chết đi sống lại" như vậy.

Ngôi Lỗi thừa nhận rằng nếu anh là con gái thì anh cũng sẽ không phải lòng một người như Lăng Bất Nghi - Ảnh: Internet

Về phần Ngô Lỗi, nam diễn viên thừa nhận rằng nếu anh là con gái thì anh cũng sẽ không phải lòng một người như Lăng Bất Nghi. Theo anh, nhân vật này có tính cách rất khó gần nên khi sống chung sẽ không hề tốt cho cả hai. Bên cạnh đó, nam diễn viên cũng không ngưỡng mộ chuyện tình của Lăng Bất Nghi và Trình Thiếu Thương vì anh không chịu được kiểu tình yêu "sinh ly tử biệt".

Triệu Lộ Tư 'thua thảm' Địch Lệ Nhiệt Ba ở điểm này khi cộng đồng mạng lập bảng xếp hạng phân loại dàn 'tiểu hoa' lứa 95? Một blogger đã chia sẻ bài viết cho biết cư dân mạng lập bảng xếp hạng phân loại dàn tiểu hoa lứa 95, có thể thấy rõ Triệu Lộ Tư đã thua Nhiệt Ba ở một điểm không ngờ tới.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/ngo-loi-va-trieu-lo-tu-dong-long-che-chuyen-tinh-trong-tinh-han-xan-lan-494114.html