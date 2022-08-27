Tinh Hán Xán Lạn vừa kết thúc, Triệu Lộ Tư đã 'tỏ thái độ' với Ngô Lỗi?

Dân tình đã phát hiện ra điểm khác thường trong lần tái hợp gần đây của Triệu Lộ Tư và Ngô Lỗi.

Đánh bại nhiều tác phẩm được chiếu cùng thời gian, Tinh Hán Xán Lạn của Triệu Lộ Tư và Ngô Lỗi chính là bộ phim cổ trang được yêu thích nhất thời điểm gần đây. Cũng vì vậy mà nhất cử nhất động của cặp đôi chính được rất nhiều người quan tâm.

Tinh Hán Xán Lạn của Triệu Lộ Tư và Ngô Lỗi chính là bộ phim cổ trang được yêu thích nhất thời điểm gần đây - Ảnh: Internet

Mới đây, Triệu Lộ Tư và Ngô Lỗi đã vô tình chạm mặt trong một sự kiện thời trang. Nhiều khán giả bày tỏ họ cảm giác như được xem Tinh Hán Xán Lạn một lần nữa. Màn tiếp xúc tự nhiên của hai diễn viên cũng đã đập tan tin đồn Triệu Lộ Tư "thái độ ra mặt" với Ngô Lỗi trong thời gian gần đây.

Triệu Lộ Tư và Ngô Lỗi vô tình chạm mặt nhau tại khuôn viên sự kiện - Ảnh: Internet

Cũng trong sự kiện này, khoảnh khắc Triệu Lộ Tư và Ngô Lỗi vô tình chạm mặt nhau tại khuôn viên đã lan truyền rộng khắp mạng xã hội. Theo đó, Triệu Lộ Tư đã mỉm cười và vẫy chào Ngô Lỗi, nam tài tử khi nhìn thấy "người tình màn ảnh" của mình cũng đã ngoái lại và trò chuyện cùng cô.

Ngay sau đó, cụm từ: "Triệu Lộ Tư vẫy tay chào tạm biệt Ngô Lỗi" đã nằm chễm chệ trên top 1 hot search Weibo và nhận được lượt bàn luận xon xao hơn bao giờ hết của cộng đồng mạng. Nhiều khán giả bày tỏ rằng nhìn Lộ Tư và Ngô Lỗi tương tác, họ cảm giác như được xem lại chemistry của họ trong Tinh Hán Xán Lạn. Đồng thời, cũng có nhiều ý kiến cho rằng hai ngôi sao nên tái hợp trong một dự án thanh xuân vườn trường.

Tứ đại mỹ nhân phim chiếu mạng Trung Quốc, đứng đầu là Triệu Lộ Tư chứ ai Vượt qua những cái tên như Lý Khải Hinh, Cúc Tịnh Y và Lương Khiết, Triệu Lộ Tư là mỹ nhân phim chiếu mạng có nhan sắc ngọt ngào nhất.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/tinh-han-xan-lan-vua-ket-thuc-trieu-lo-tu-da-to-thai-do-voi-ngo-loi-496542.html