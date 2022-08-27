'Tinh hán xán lạn' thành công ngoài mong đợi, danh tiếng của Triệu Lộ Tư khiến sao nữ lứa 9x phải 'dè chừng'

Mặc dù đã chính thức kết thúc, nhưng "Tinh hán xán lạn" của Triệu Lộ Tư và Ngô Lỗi hiện là tác phẩm nhận được rất nhiều sự quan tâm từ khán giả.

Từ khi ra mắt cho đến khi kết thúc, "Tinh hán xán lạn" của Triệu Lộ Tư và Ngô Lỗi vẫn đang là tác phẩm nhận được rất nhiều sự quan tâm từ khán giả. Đặc biệt, bộ phim này còn được đánh giá là một trong những tác phẩm Hoa ngữ nổi bật của năm 2022. Thậm chí, phim còn vượt các tác phẩm của nhiều minh tinh khác như "Trầm vụn hương phai" của Dương Tử hay "Hạnh phúc đến vạn gia" của Triệu Lệ Dĩnh ở nhiều chỉ số truyền thông và điểm trên các bảng xếp hạng. Mới đây, phim đã khép lại sau một hành trình dài. Sau khi phim kết thúc, tác giả nguyên tác đã dành lời khen cho cặp diễn viên chính. Cụ thể, tác giả Quan Tâm Tất Loạn đánh giá khá cao khả năng diễn xuất của Ngô Lỗi và Triệu Lộ Tư.

Tác giả nhận xét, Ngô Lỗi đã có diễn xuất cực kỳ bùng nổ vào đêm báo thù. Nam diễn viên thể hiện rất rõ sự tuyệt vọng và bi thương của nhân vật. Riêng Triệu Lộ Tư lại có sự biến hóa linh hoạt. Từ ánh nắng rực rỡ, sau khi trải qua nhiều biến cố, cô đã trở thành giọt sương đêm tĩnh lặng. Quan Tâm Tất Loạn cho rằng Triệu Lộ Tư và Ngô Lỗi đều rất nỗ lực cho vai diễn. Do đó, tác giả khẳng định sự cố gắng của cả hai sẽ không bị chôn vùi. Sau khi phim phát sóng, dàn diễn viên nói chung và Ngô Lỗi và Triệu Lộ Tư nói riêng còn được biết đến nhiều hơn, khán giả yêu mến hơn sau khi phim phát sóng. Cặp đôi diễn viên trẻ này đã thu hút rất nhiều fan mới và tạo được thiện cảm đối với khán giả.

Đặc biệt, khi phim "Tinh hán xán lạn" kết thúc, Triệu Lộ Tư đã có phim mới để tham gia. "Vụng trộm không thể giấu" là bộ phim Triệu Lộ Tư sẽ tham gia đóng chính với Trần Triết Viễn, kể về cô gái Tang Trĩ yêu thầm anh chàng Đoàn Gia Hứa từ 7 năm trước nhưng lại buộc phải che giấu tâm tư của mình không dám để cho ai biết, kể cả người thân của cô. Cô luôn hy vọng có một ngày có thể sánh bước bên anh. 7 năm sau gặp lại, Tang Trĩ chẳng thể ngờ, nguyện vọng năm xưa của mình lại có thể trở thành hiện thực... Sau thành công của "Tinh hán xán lạn", tên tuổi của Triệu Lộ Tư lên hương trông thấy. Cô là một nữ diễn viên có vẻ ngoài dễ thương và ngọt ngào, thậm chí cộng đồng mạng nhận xét rằng cô có chút giống với đàn chị Triệu Lệ Dĩnh. Tuy Triệu Lộ Tư không được đào tạo chuyên nghiệp nhưng có thể bước lên hàng sao nổi tiếng cho thấy cô đã rất nỗ lực và thực sự tài năng. Con đường sự nghiệp của Triệu Lộ Tư khá thuận lợi và cũng được sự ủng hộ lớn từ phía gia đình và đông đảo người hâm mộ.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/tinh-han-xan-lan-thanh-cong-ngoai-mong-doi-danh-tieng-cua-trieu-lo-tu-khien-sao-nu-lua-9x-phai-de-chung-496308.html