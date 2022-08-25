Cảnh khóc của Triệu Lộ Tư trong 'Tinh Hán Xán Lạn': Diễn xuất thế nào mà 'bùng nổ' đến vậy?

Mặc dù "Tinh Hán Xán Lạn" đã chính thức khép lại sau một quãng thời gian phát sóng, nhưng bộ phim hiện vẫn đang là tựa phim nhận được sự quan tâm của đông đảo khán giả. Trở lại với tác phẩm cổ trang thứ hai trong năm 2022 sau "Thả Thí Thiên Hạ", Triệu Lộ Tư dường như đã có bước chuyển mình thuận lợi cùng "Tinh Hán Xán Lạn". Diễn xuất của cô nàng trong bộ phim này cũng được khán giả đánh cao.

Đặc biệt, phù hợp với những kiểu vai đáng yêu, tinh nghịch, Triệu Lộ Tư dễ dàng nhận được sự yêu thương của khán giả. Tuy vẫn còn có những hạn chế trong khả năng diễn xuất song cô nàng đã ngày càng thể hiện được những nỗ lực của mình đối với sự nghiệp diễn xuất. Minh chứng là vai diễn Trình Thiếu Thương của Triệu Lộ Tư được khán giả khen ngợi ngay sau khi bộ phim lên sóng không lâu.