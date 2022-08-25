Cảnh khóc của Triệu Lộ Tư trong 'Tinh Hán Xán Lạn': Diễn xuất thế nào mà 'bùng nổ' đến vậy?

Sao quốc tế 25/08/2022 20:40

Mới đây, mạng xã hội bất ngờ nổi lên các cảnh khóc của Triệu Lộ Tư đã từng xuất hiện trong bộ phim Tinh Hán Xán Lạn.

Mặc dù "Tinh Hán Xán Lạn" đã chính thức khép lại sau một quãng thời gian phát sóng, nhưng bộ phim hiện vẫn đang là tựa phim nhận được sự quan tâm của đông đảo khán giả. Trở lại với tác phẩm cổ trang thứ hai trong năm 2022 sau "Thả Thí Thiên Hạ", Triệu Lộ Tư dường như đã có bước chuyển mình thuận lợi cùng "Tinh Hán Xán Lạn". Diễn xuất của cô nàng trong bộ phim này cũng được khán giả đánh cao. 

Đặc biệt, phù hợp với những kiểu vai đáng yêu, tinh nghịch, Triệu Lộ Tư dễ dàng nhận được sự yêu thương của khán giả. Tuy vẫn còn có những hạn chế trong khả năng diễn xuất song cô nàng đã ngày càng thể hiện được những nỗ lực của mình đối với sự nghiệp diễn xuất. Minh chứng là vai diễn Trình Thiếu Thương của Triệu Lộ Tư được khán giả khen ngợi ngay sau khi bộ phim lên sóng không lâu. 

Cảnh khóc của Triệu Lộ Tư trong 'Tinh Hán Xán Lạn': Diễn xuất thế nào mà 'bùng nổ' đến vậy? - Ảnh 1

Mới đây, trên mạng xã hội bất ngờ nổi lên các cảnh khóc của Triệu Lộ Tư đã từng xuất hiện trong bộ phim "Tinh Hán Xán Lạn". Ngay sau khi đoạn video được tung ra, diễn xuất của nàng tiểu hoa 95 cũng nhanh chóng nhận được vô số lời khen ngợi của khán giả, đặc biệt là trong những cảnh khóc đau thương. 

Cảnh khóc của Triệu Lộ Tư trong 'Tinh Hán Xán Lạn': Diễn xuất thế nào mà 'bùng nổ' đến vậy? - Ảnh 2
Cảnh khóc của Triệu Lộ Tư trong 'Tinh Hán Xán Lạn': Diễn xuất thế nào mà 'bùng nổ' đến vậy? - Ảnh 3
Cảnh khóc của Triệu Lộ Tư trong 'Tinh Hán Xán Lạn': Diễn xuất thế nào mà 'bùng nổ' đến vậy? - Ảnh 4

Vốn không được đánh giá cao về diễn xuất ở những tác phẩm trước, Triệu Lộ Tư bị khán giả nghi ngờ rất nhiều về năng lực sau khi thông báo tham gia đóng chính "Tinh Hán Xán Lạn". Tuy nhiên, sau khi phim được lên sóng, Triệu Lộ Tư lại không ít lần khiến khán giả bất ngờ vì khả năng diễn xuất tiến bộ, những cảnh khóc của cô nàng cũng được đánh giá cao vì đem lại cảm giác chân thực và giàu cảm xúc. 

 

Hiện tại, diễn xuất của Triệu Lộ Tư tiếp tục là chủ đề nóng trên các mạng xã hội, phần lớn khán giả đã dành sự khen ngợi cho Triệu Lộ Tư với màn thể hiện ấn tượng trong hai phần phim "Tinh Hán Xán Lạn".

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