Top 5 nam thần phim ngôn tình cổ trang đẹp nhất năm 2022, ‘người tình màn’ của Triệu Lộ Tư trong Tinh Hán Xán Lạn đứng đầu danh sách

Sao quốc tế 25/08/2022 20:25

Bên cạnh bảng xếp hạng những nữ chính ngôn tình đẹp nhất năm 2022 thì cũng có bảng xếp hạng các nam thần cổ trang đẹp nhất năm nay.

Ngô Lỗi – Lăng Bất Nghi (Tinh Hán Xán Lạn)

Top 5 nam thần phim ngôn tình cổ trang đẹp nhất năm 2022, ‘người tình màn’ của Triệu Lộ Tư trong Tinh Hán Xán Lạn đứng đầu danh sách - Ảnh 1
Ngô Lỗi - Ảnh: Internet

 

Quán quân bảng xếp hạng lần này chính là Ngô Lỗi. Khi phim vừa mới chiếu đã có rất nhiều người chê tạo hình cổ trang của nam diễn viên thật xấu, không được đẹp như thời đóng Trường Ca Hành. Được biết, để hợp với vai diễn Lăng Bất Nghi nên Ngô Lỗi đã phải giảm cân, vì thế mặt mới nhỏ và gầy như thế, mỹ cảm cổ trang cũng không còn.

Tuy nhiên, Ngô Lỗi đã dựa vào diễn xuất của mình mà lột tả được sức hút của nhân vật, khiến mình rơi vào con đường u mê Lăng Bất Nghi không lối thoát, đặc biệt là đối mắt đó, vừa thâm tình vừa dịu dàng, xứng đáng đứng hạng nhất trong bảng xếp hạng này.

Vương Hạc Đệ - Đông Phương Thanh Thương (Thương Lan Quyết)

Top 5 nam thần phim ngôn tình cổ trang đẹp nhất năm 2022, ‘người tình màn’ của Triệu Lộ Tư trong Tinh Hán Xán Lạn đứng đầu danh sách - Ảnh 2
Vương Hạc Đệ - Ảnh: Internet

 

Bảng xếp hạng nam chính phim ngôn tình cổ trang đẹp nhất năm 2022 được lập ra có liên quan đến Vương Hạc Đệ. Tạo hình và trang phục trong Thương Lan Quyết đã khiến ưu thế nhan sắc của Vương Hạc Đệ toát lên rõ hơn, quan trọng nhất là diễn xuất của anh chàng đã tiến bộ hơn rất nhiều, ánh mắt lạnh lùng không còn giống như “mặt liệt” trong Ngộ Long nữa.

Thành Nghị - Ứng Uyên/Đường Chu (Trầm Vụn Hương Phai)

Top 5 nam thần phim ngôn tình cổ trang đẹp nhất năm 2022, ‘người tình màn’ của Triệu Lộ Tư trong Tinh Hán Xán Lạn đứng đầu danh sách - Ảnh 3
Thành Nghị - Ảnh: Internet

 

Nói đến tạo hình cổ trang của Thành Nghị thì đẹp khỏi phải bàn luôn, anh được dân mạng bình chọn đứng thứ 3 trong bảng xếp hạng lần này. Từ sau Lưu Ly, Thành Nghị đã trở thành mỹ nam cổ trang thế hệ mới. Mặc dù phong cách tạo hình của anh trong Trầm Vụn Hương Phai và Lưu Ly không khác nhau là mấy, nhưng không thể phủ nhận rằng nó rất hợp với nam diễn viên. Đặc biệt là tạo hình trong  Trầm Vụn Hương Phai lại còn rất đa dạng, từ tạo hình hiệp khách đuôi ngựa đến tóc trắng, kiểu nào cũng đẹp xuất sắc.

Nhậm Gia Luân – Trường Ý (Ngự Giao Ký)

Top 5 nam thần phim ngôn tình cổ trang đẹp nhất năm 2022, ‘người tình màn’ của Triệu Lộ Tư trong Tinh Hán Xán Lạn đứng đầu danh sách - Ảnh 4
Nhậm Gia Luân - Ảnh: Internet

 

Phiếu bình chọn cho Nhậm Gia Luân trong phim Ngự Giao Ký rất là cao, đứng thứ 4 trong danh sách. Tuy nhiên dù nhan sắc không bằng Trần Hiểu thì vẫn không thể phủ nhận được vẻ đẹp của ngôi sao Ngự Giao Ký, và tạo hình lần này của anh cũng không làm fan thất vọng, trọng điểm vẫn là vai diễn này siêu đáng yêu.

Trần Hiểu – Cổ Thiên Phàm (Mộng Hoa Lục)

Top 5 nam thần phim ngôn tình cổ trang đẹp nhất năm 2022, ‘người tình màn’ của Triệu Lộ Tư trong Tinh Hán Xán Lạn đứng đầu danh sách - Ảnh 5
Trần Hiểu - Ảnh: Internet

 

Đứng thứ 5 trong danh sách nam chính phim ngôn tình cổ trang đẹp nhất 2022 chính là Trần Hiểu với vai diễn Cố Thiên Phàm. Cố Thiên Phàm là ty phó sứ của hoàng thành, võ công cao cương, thông minh tuyệt đỉnh, mặc dù là một mỹ nhan thịnh thế nhưng vì cách làm việc quá mức độc ác, thủ đoạn tàn độc mà được xem là “Diêm Vương sống” khiến người người sợ hãi.

 

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Từ khóa:   Trần Hiểu Nhậm Gia Luân Ngô Lỗi Vương Hạc Đệ Thành Nghị

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