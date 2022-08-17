Dàn sao Hoa Ngữ ‘trung thành’ với ‘lồng tiếng’: Chung Hán Lương có diễn xuất tỉ lệ nghịch với giọng nói, Vương Hạc Đệ quyết tâm không đưa giọng thật lên màn ảnh

Sao quốc tế 17/08/2022 20:47

Nhiều diễn viên Hoa Ngữ đang mắc một "bệnh" chung, đó là cứ đóng phim là đồng loạt nhờ đến sự giúp đỡ của diễn viên lồng tiếng. Và nó đã trở thành vấn nạn lớn đến mức cục quản lý phim ảnh của xứ Trung phải ra luật hạn chế sử dụng diễn viên lồng tiếng.

Chung Hán Lương

Dàn sao Hoa Ngữ ‘trung thành’ với ‘lồng tiếng’: Chung Hán Lương có diễn xuất tỉ lệ nghịch với giọng nói, Vương Hạc Đệ quyết tâm không đưa giọng thật lên màn ảnh - Ảnh 1
Chung Hán Lương - Ảnh: Internet

 

Diễn xuất của Chung Hán Lương thì đỉnh cao không gì bàn cãi. Tuy nhiên, diễn xuất của nam thần tỉ lệ nghịch với ‘giọng thoại’ trên phim.. Vấn đề của Chung Hán Lương không phải ở kỹ năng thoại mà là giọng nói. Vì là diễn viên Hồng Kông nên anh không thể nói được tiếng phổ thông như các bạn diễn khác, kết quả là phải phụ thuộc hoàn toàn vào diễn viên lồng tiếng.

Dù đóng phim ở đại lục gần 20 năm, giọng nói của anh vẫn chẳng hề tiến bộ. Khi tham gia Đời Này Có Em, Chung Hán Lương đã thử dùng giọng thật của mình và mang đến nhiều nụ cười cho khán giả khi phải xem phim ngược.

Vì phụ thuộc quá nhiều vào diễn viên lồng tiếng mà sự nghiệp của Chung Hán Lương mới bị khựng lại, không thể phát triển. Anh chỉ có thể quanh đi quẩn lại với phim thần tượng cổ trang dù đã qua ngưỡng U50.

Đường Yên

Dàn sao Hoa Ngữ ‘trung thành’ với ‘lồng tiếng’: Chung Hán Lương có diễn xuất tỉ lệ nghịch với giọng nói, Vương Hạc Đệ quyết tâm không đưa giọng thật lên màn ảnh - Ảnh 2
Đường Yên - Ảnh: Internet

 

Đường Yên từng làm nữ chính trong hơn 20 dự án phim nhưng mỹ nhân đã phải mượn giọng đến tận 23 lần. Nhân vật hỗ trợ quen giọng nhất của Đường Yên chính là Kiều Thi Ngữ. Cô là một trong những diễn viên lồng tiếng lừng danh nhất của Cbiz, từng hợp tác với Triệu Lệ Dĩnh, Dương Mịch, Địch Lệ Nhiệt Ba, Trần Kiều Ân...

Hứa Khải

Dàn sao Hoa Ngữ ‘trung thành’ với ‘lồng tiếng’: Chung Hán Lương có diễn xuất tỉ lệ nghịch với giọng nói, Vương Hạc Đệ quyết tâm không đưa giọng thật lên màn ảnh - Ảnh 3
Hứa Khải - Ảnh: Internet

 

Kể từ khi thành danh nhờ vai Phó Hằng trong Diên Hi Công Lược thì Hứa Khải cũng phải dựa vào diễn viên lồng tiếng để sống.

Phim cổ trang Thiên Cổ Quyết Trần, Chiêu Diêu dùng diễn viên lồng tiếng, phim dân quốc Trường Quân Đội Liệt Hỏa nhờ người lồng tiếng, đến phim hiện đại ‘Khi Em Mỉm Cười Rất Đẹp’ vẫn tiếp tục phụ thuộc vào giọng nói của người khác. Hay trong dự án đang chiếu Lạc Lối Dưới Dòng Côn Luân, anh lại tiếp tục thuê người lồng tiếng.

Vương Hạc Đệ

Dàn sao Hoa Ngữ ‘trung thành’ với ‘lồng tiếng’: Chung Hán Lương có diễn xuất tỉ lệ nghịch với giọng nói, Vương Hạc Đệ quyết tâm không đưa giọng thật lên màn ảnh - Ảnh 4
Vương Hạc Đệ - Ảnh: Internet

 

Trong ‘Thương Lan Quyết’, khi Ngu Thư Hân được khen ngợi vì dùng giọng thật linh động thì Vương Hạc Đệ đành phụ thuộc vào người khác

Một vị thần tiên khác của màn ảnh Hoa ngữ cũng mắc chứng tắt tiếng chính là Vương Hạc Đệ. Vương Hạc Đệ hoàn toàn phụ thuộc vào diễn viên lồng tiếng chứ chưa một lần nào để lộ giọng thật trên màn ảnh.

Tính từ khi debut đến nay, Vương Hạc Đệ đã tham gia đến 5 bộ phim là Tân Vườn Sao Băng, Tương Dạ 2, Phái Lý Trí Không Thể Yêu Đương, Ngộ Long và Thương Lan Quyết. Mặc cho bạn diễn nữ đều nỗ lực luyện thoại, học thoại, Vương Hạc Đệ vẫn cương quyết giữ nguyên tôn chỉ của mình: "Tuyệt đối không được mở giọng".

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Từ khóa:   Chung Hán Lương Đường Yên Hứa Khải Vương Hạc Đệ cbiz

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