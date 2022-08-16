Vương Hạc Đệ được netizen hết mực ca tụng vì điều này, còn cho rằng Nhậm Gia Luân ráng học mà noi theo

Sao quốc tế 16/08/2022 23:01

Dẫu cho có nhiều đồn đoán về bạn gái ngoài đời của Vương Hạc Đệ nhưng anh chàng vẫn đồng ý xào couple cho bộ phim Thương Lan Quyết hợp tác cùng Ngu Thư Hân.

Mặc dù mới chỉ lên sóng thời gian ngắn nhưng Thương Lan Quyết đã nhanh chóng nhận được sự quan tâm rất lớn từ khán giả. Phản ứng hóa học vô cùng tốt của Hoa Lan Nhỏ (Ngu Thư Hân) và Nguyệt tôn Đông Phương Thanh Thương (Vương Hạc Đệ) trong phim được cho là yếu tố quan trọng giúp phim có được thành công lẫn lượng fan hùng hậu như ở thời điểm hiện tại. 

Vương Hạc Đệ được netizen hết mực ca tụng vì điều này, còn cho rằng Nhậm Gia Luân ráng học mà noi theo - Ảnh 1
Vương Hạc Đệ và Ngu Thư Hân - Ảnh: Internet

Chính vì vậy mà cả 2 xào couple là chuyện khó có thể tránh khỏi. Tuy nhiên, điều khiến người hâm mộ bất ngờ đó chính là việc Vương Hạc Đệ - người được cho đã có bạn gái đã đồng ý ngay khi có thông tin xào chung couple với Ngu Thư Hân.

Bằng chứng là nam diễn viên đã trả lời bình luận của một fan rằng “Làm sao có thể ăn cá?”. Mà cá lại là nickname mà các fan chuyên dùng để gọi Ngu Thư Hân. Không chỉ ngọt trên phim, việc nam nữ chính Thương Lan Quyết tích cực xào couple ngoài đời cũng khiến các fan vui mừng khôn xiết.

Được biết cách đây không lâu, trên mạng đã xuất hiện rất nhiều thông tin về bạn gái của Vương Hạc Đệ. Cô nàng là người ở ngoài ngành giải trí và sở hữu ngoại hình xinh đẹp chẳng kém các sao nữ nổi tiếng hiện nay. Dù đã có bạn gái, nhưng Vương Hạc Đệ vẫn tích cực xào couple để tuyên truyền cho Thương Lan Quyết.

Vương Hạc Đệ được netizen hết mực ca tụng vì điều này, còn cho rằng Nhậm Gia Luân ráng học mà noi theo - Ảnh 2
Người được cho là bạn gái của nam diễn viên - Ảnh: Internet

Hành động này của Vương Hạc Đệ nhanh chóng thu hút sự chú ý của đông đảo netizen. Ngạc nhiên là không những không khó chịu vì nam diễn viên đã là "hoa có chủ", hầu hết fan đều tỏ ra rất thích thú trước sự nhiệt tình tuyên truyền, quảng cáo phim của Nguyệt Tôn. Thậm chí một số người còn cho rằng việc nam diễn viên có bạn gái hay chưa vẫn chưa được xác nhận cụ thể nên rất muốn anh chàng đứng cạnh Ngu Thư Hân vì cả 2 trông quá đẹp đôi khi đứng cạnh nhau. 

Vương Hạc Đệ được netizen hết mực ca tụng vì điều này, còn cho rằng Nhậm Gia Luân ráng học mà noi theo - Ảnh 3
Hình ảnh thân mật của cặp đôi tại hậu trường Thương Lan Quyết - Ảnh: Internet

Bên cạnh đó, nhiều người cũng đánh giá cao sự nghiêm túc của nam diễn viên Thương Lan Quyết khi liên tục "tung hint" để giúp quảng bá trong thời gian phim đang lên sóng. Trái ngược với Vương Hạc Đệ, cũng có rất nhiều diễn viên từ chối xào couple vì là “hoa đã có chủ”, điển hình như Nhậm Gia Luân. 

Không chỉ nổi tiếng với nhiều bộ phim đình đám, nam diễn viên còn được biết đến với hình tượng người chồng yêu vợ. Trong các bộ phim anh tham gia từ Cẩm Y Chi Hạ, Châu Sinh Như Cố, Nhất Sinh Nhất Thế cho đến Ngự Giao Ký,... thay vì "tạo hint" với bạn diễn trên mạng xã hội, nam diễn viên chỉ dành thời gian cho fan và phim, còn những thứ khác như xào couple với bạn diễn không được anh chú trọng đến. 

Nhưng giữ được hình tượng cưng chiều vợ, nam diễn viên lại làm mất lòng rất nhiều khán giả. Việc không xào couple cũng làm ảnh hưởng không nhỏ đến hiệu ứng thu hút khán giả. Chính vì vậy, sau nhiều lần bị fan phim lên án, có thông tin cho rằng hiện nay Nhậm Gia Luân đang muốn làm phai nhạt hình tượng cưng chiều vợ của mình.Dĩ nhiên, không thể khẳng định việc “tạo hint” kéo nhiệt trên mạng xã hội sẽ luôn thành công đẩy độ nóng của phim nhưng nó cũng được xem là một yếu tố thu hút fan.

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