Triệu Lộ Tư bất ngờ tái hợp “tình cũ” lẫn “tình mới” khiến dân tình "bấn loạn" vì ai cũng “đỉnh”

Sao quốc tế 26/08/2022 11:46

Sau thành công của Tinh Hán Xán Lạn, Ngô Lỗi và Triệu Lộ Tư bất ngờ “tái hợp” với nhau tại một sự kiện.

Tinh Hán Xán Lạn do Triệu Lộ TưNgô Lỗi đóng chính hiện đang là một trong những bộ phim hot nhất mùa hè năm nay. Mọi thông tin liên quan đến nội dung và dàn diễn trong phim đều trở thành chủ đề bàn tán trên các diễn đàn về phim ảnh

Sau khi phim kết thúc, cặp đôi chính Triệu Lộ Tư và Ngô Lỗi, cả hai vẫn đang được đông đảo cư dân mạng yêu mến một cách cuồng nhiệt. Không chỉ có diễn xuất được khen ngợi, chemistry của cặp đôi này cũng khiến dân tình mê mẩn. Sau khi kết thúc Tinh Hán Xán Lạn, mới đây Ngô Lỗi và Triệu Lộ Tư đã cùng nhau tái hợp ở một sự kiện.

Triệu Lộ Tư bất ngờ tái hợp “tình cũ” lẫn “tình mới” khiến dân tình 'bấn loạn' vì ai cũng “đỉnh” - Ảnh 1

Theo đó, Ngô Lỗi và Triệu Lộ Tư đã cùng đến tham dự một sự kiện tại BVLGARI. do cả 2 làm đại diện. Tuy không đi cùng nhau, thế nhưng việc cặp đôi cùng xuất hiện đã khiến nhiều fan couple vô cùng phấn khích. Đặc biệt, Ngô Lỗi và Triệu Lộ Tư đã bị bắt trọn khoảnh khắc chào hỏi nhau cực kỳ vui vẻ tại sự kiện này.

Tuy không thể nói chuyện được nhiều với nhau nhưng chàng "Lăng Bất Nghi" và nàng "Trình Thiếu Thương" cũng đã chào hỏi nhau trong một khoảnh khắc ngắn. Truyền thông đã ghi lại được khoảnh khắc này, có thể thấy chỉ từ ánh mắt họ dành cho nhau, cũng đủ khiến các fan "quắn quéo".

Triệu Lộ Tư bất ngờ tái hợp “tình cũ” lẫn “tình mới” khiến dân tình 'bấn loạn' vì ai cũng “đỉnh” - Ảnh 2
Ngô Lỗi bị bắt trọn khoảnh khắc nhìn Triệu Lộ Tư trìu mến khiến fan "bấn loạn"

Ngô Lỗi thể hiện phong thái nhưng có vẻ vẫn toát ra chất si tình từ nhân vật Lăng Bất Nghi, trong khi đó Triệu Lộ Tư mừng thấy rõ khi trông thấy cậu em đáng mến. Khoảnh khắc này không khỏi làm fan couple của cả hai "bấn loạn".

Xuất hiện trên thảm đỏ sự kiện, Triệu Lộ Tư gây sốt với vẻ đẹp vừa tinh khôi lại vừa quyến rũ của mình. Cô nàng diện một chiếc váy trắng ôm sát đường cong cơ thể, nhưng điểm nhấn lại là phần cổ trễ được thiết kế khéo léo. Dân tình đã giành vô số lời khen ngợi cho nhan sắc xinh đẹp của nàng tiểu Hoa. Phải hiếm hoi lắm Triệu Lộ Tư mới chịu khoe vẻ đẹp quyến rũ của mình.

Triệu Lộ Tư bất ngờ tái hợp “tình cũ” lẫn “tình mới” khiến dân tình 'bấn loạn' vì ai cũng “đỉnh” - Ảnh 3

Triệu Lộ Tư bất ngờ tái hợp “tình cũ” lẫn “tình mới” khiến dân tình 'bấn loạn' vì ai cũng “đỉnh” - Ảnh 4

Trong khi đó, “tình mới” Triệu Lộ Tư là Ngô Lỗi cũng trở thành tâm điểm chú ý tại sự kiện này. Chàng nam thần 9x khoe trọn vẻ điển trai, nam tính của mình với chiếc áo khoét sâu. Nhiều cư dân mạng đùa vui rằng lần này Ngô Lỗi lại để quên “nam đức” ở nhà rồi.

Triệu Lộ Tư bất ngờ tái hợp “tình cũ” lẫn “tình mới” khiến dân tình 'bấn loạn' vì ai cũng “đỉnh” - Ảnh 5Triệu Lộ Tư bất ngờ tái hợp “tình cũ” lẫn “tình mới” khiến dân tình 'bấn loạn' vì ai cũng “đỉnh” - Ảnh 6

Trái với vẻ quyến rũ của Ngô Lỗi, “tình cũ” Triệu Lộ Tư là Dương Dương lại ăn mặc kín đáo, lịch sự. Nam chính Thả Thí Thiên Hạ gây sốt với gương mặt đẹp không tì vết. Nhìn anh chàng trông giống hệt chú rể mà bao cô gái mong muốn trong hôn lễ vậy.

Triệu Lộ Tư bất ngờ tái hợp “tình cũ” lẫn “tình mới” khiến dân tình 'bấn loạn' vì ai cũng “đỉnh” - Ảnh 7Triệu Lộ Tư bất ngờ tái hợp “tình cũ” lẫn “tình mới” khiến dân tình 'bấn loạn' vì ai cũng “đỉnh” - Ảnh 8

Tuy nhiên, khi đặt ảnh sự kiện của 3 ngôi sao này cạnh nhau, trông Dương Dương có vẻ khá lạc quẻ. Không biết Ngô Lỗi và Triệu Lộ Tư có hẹn trước hay không, thế nhưng gu thời trang hôm nay của họ có rất nhiều nét tương đồng. Nhiều người bày tỏ Triệu Lộ Tư thật may mắn khi được gặp cả “tình mới” và “tình cũ” trong cùng một sự kiện.

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