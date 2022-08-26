Rộ tin “tình mới” của Dương Tử sẽ hợp tác cùng nữ diễn viên này trong dự án tiên hiệp mới

Sao quốc tế 26/08/2022 11:26

Có thông tin “chị gái và tình mới” của Dương Tử bất ngờ “dắt tay nhau” đi đóng phim tiên hiệp mới?

Diễn viên Mạnh Tử Nghĩa (Meng Ziyi) xuất thân từ Học viện Điện ảnh Bắc Kinh. Cô sở hữu nhan sắc xinh đẹp và đã từng là hoa khôi của Học viện Điện ảnh Bắc Kinh.

Rộ tin “tình mới” của Dương Tử sẽ hợp tác cùng nữ diễn viên này trong dự án tiên hiệp mới - Ảnh 1
Mạnh Tử Nghĩa 

 Rộ tin “tình mới” của Dương Tử sẽ hợp tác cùng nữ diễn viên này trong dự án tiên hiệp mới - Ảnh 2

Mạnh Tử Nghĩa ra mắt từ năm 2016, với một vai phụ trong bộ phim Võ thần Triệu Tử Long. Dù chỉ là một vai rất nhỏ, nhưng cô nhanh chóng được khán giả chú ý nhờ nhan sắc xinh đẹp và khả năng diễn xuất tự nhiên. Từ đó, Mạnh Tử Nghĩa đã lọt vào mắt xanh của nhiều đạo diễn. Cô nhận được nhiều lời mời xuất hiện trong những bộ phim nổi tiếng và tham gia vào nhiều chương trình giải trí.

Rộ tin “tình mới” của Dương Tử sẽ hợp tác cùng nữ diễn viên này trong dự án tiên hiệp mới - Ảnh 3
Diễn xuất đỉnh cao cùng nhan sắc xinh đẹp, Mạnh Tử Nghĩa nhanh chóng lọt vào mắt xanh của nhiều đạo diễn.

Phim của Mạnh Tử Nghĩa phần lớn là những bộ phim cổ trang với tạo hình đẹp mắt. Điều đó càng tôn thêm vẻ đẹp của nữ diễn viên, giúp cô trở nên nổi bật dù chỉ diễn những vai phụ. Ngoài ra, các bộ phim của Mạnh Tử Nghĩa đóng trong bối cảnh hiện đại cũng thu hút không kém.

Rộ tin “tình mới” của Dương Tử sẽ hợp tác cùng nữ diễn viên này trong dự án tiên hiệp mới - Ảnh 4Rộ tin “tình mới” của Dương Tử sẽ hợp tác cùng nữ diễn viên này trong dự án tiên hiệp mới - Ảnh 5Rộ tin “tình mới” của Dương Tử sẽ hợp tác cùng nữ diễn viên này trong dự án tiên hiệp mới - Ảnh 6

Tiên Kiếm Kỳ Hiệp là một trong những series phim tiên hiệp đang nhận được sự quan tâm lớn của khán giả. Sau phần 1 và 3 đã quá thành công, thời gian gần đây các dự án Tân Tiên Kiếm liên tục rục rịch chuẩn bị khai máy với nội dung hoàn toàn mới. Theo đó, có thông tin cho biết phía nhà sản xuất Tiên Kiếm Kỳ Hiệp 7 đã chọn được 2 gương mặt trẻ đảm nhận vai nam nữ chính.

Rộ tin “tình mới” của Dương Tử sẽ hợp tác cùng nữ diễn viên này trong dự án tiên hiệp mới - Ảnh 7

Cụ thể blogger đăng bài cho biết, Tiên Kiếm Kỳ Hiệp 7 đang tiếp xúc với Mạnh Tử Nghĩa và Đặng Vi. Đây là 2 ngôi sao đang nhận được rất nhiều sự chú ý thời gian gần đây. Điểm chung của Đặng Vi và Mạnh Tử Nghĩa là đều đã từng đóng phim tiên hiệp và đã hợp tác cùng đỉnh lưu lượng Dương Tử.

Mạnh Tử Nghĩa được chú ý từ năm 2019 khi tham gia vào bộ phim Trần Tình Lệnh cùng Tiêu Chiến – Vương Nhất Bác. Gần đây, cô nàng lại tiếp tục gây sốt màn ảnh nhỏ với tạo hình cổ trang cực kỳ xinh đẹp trong Luận Anh Hùng Ai Xứng Anh Hùng và Trầm Vụn Hương Phai. Ở dự án tiên hiệp Trầm Vụn Hương Phai đang chiếu, Mạnh Tử Nghĩa vào vai Chỉ Tích chị gái song sinh của Nhan Đàm (Dương Tử).

Rộ tin “tình mới” của Dương Tử sẽ hợp tác cùng nữ diễn viên này trong dự án tiên hiệp mới - Ảnh 8
Mạnh Tử Nghĩa vào vai Chỉ Tích chị gái song sinh của Nhan Đàm (Dương Tử) trong Trầm Vụn Hương Phai

Về phía Đặng Vi, vào năm 2021, Đặng Vi mới thực sự gây sốt màn ảnh nhỏ khi vào vai nam phụ Tuyết Thiên Tầm trong Ngộ Long. Vẻ điển trai, ngập tràn tiên khí của anh chàng thậm chí còn được khen vượt mặt nam chính Vương Hạc Đệ. 

Là nam diễn viên cũng nhận được sự yêu mến không kém, nhưng những vấn đề đời tư cũng như thông tin cá nhân của nam diễn viên vô cùng kín tiếng. 

Rộ tin “tình mới” của Dương Tử sẽ hợp tác cùng nữ diễn viên này trong dự án tiên hiệp mới - Ảnh 9
Tuyết Thiên Tầm trong Ngộ Long của Đặng Vi toát vẻ điển trai, ngập tràn tiên khí 

Ngoài ra, Đặng Vi còn gây sốt với tạo hình cổ trang đẹp phiêu dật trong bộ phim Trường Nguyệt Tẫn Minh do La Van Hi – Bạch Lộc đóng chính. Ở thời điểm hiện tại, Đặng Vi đang hợp tác cùng Dương Tử trong bộ phim cổ trang Trường Tương Tư.

Rộ tin “tình mới” của Dương Tử sẽ hợp tác cùng nữ diễn viên này trong dự án tiên hiệp mới - Ảnh 10Rộ tin “tình mới” của Dương Tử sẽ hợp tác cùng nữ diễn viên này trong dự án tiên hiệp mới - Ảnh 11

Rộ tin “tình mới” của Dương Tử sẽ hợp tác cùng nữ diễn viên này trong dự án tiên hiệp mới - Ảnh 12
Năm 2021, Đặng Vi mới thực sự gây sốt màn ảnh nhỏ khi vào vai nam phụ Tuyết Thiên Tầm trong Ngộ Long

Đều là những diễn viên có ngoại hình đẹp, hợp cổ trang vậy nên cư dân mạng rất mong đợi vào màn hợp tác của Mạnh Tử Nghĩa và Đặng Vi. Tuy nhiên, nhiều người vẫn bày tỏ sự lo ngại về diễn xuất của cặp đôi này. Dù không quá đơ, thế nhưng biểu cảm khi diễn của Mạnh Tử Nghĩa và Đặng Vi còn khá hạn chế.

Tuy nhiên, hiện tại phía đoàn làm phim Tiên Kiếm Kỳ Hiệp 7 vẫn chưa đưa ra thông tin nào về nam nữ chính trong phim.

Nhan sắc của Vương Phi "đỉnh" thế nào mà Trương Bá Chi lại bất ngờ bị chê "lép vế"

Nhan sắc của Vương Phi "đỉnh" thế nào mà Trương Bá Chi lại bất ngờ bị chê "lép vế"

Nhan sắc "đỉnh" của Vương Phi và Trương Bá Chi liên tục là chủ đề được cư dân mạng bàn tán vô cùng sôi nổi.

Xem thêm
Từ khóa:   Đặng Vi diễn viên Mạnh Tử Nghĩa sao hoa ngữ Cbiz Tiên Kiếm Kỳ Hiệp 7 Dương Tử

TIN LIÊN QUAN

Nhan sắc của Vương Phi "đỉnh" thế nào mà Trương Bá Chi lại bất ngờ bị chê "lép vế"

Nhan sắc của Vương Phi "đỉnh" thế nào mà Trương Bá Chi lại bất ngờ bị chê "lép vế"

Tạo hình nhân vật của Triệu Lộ Tư - Trần Triết Viễn trong phim mới liên tục gây tranh cãi, đoàn phim quyết định quay lại từ đầu?

Tạo hình nhân vật của Triệu Lộ Tư - Trần Triết Viễn trong phim mới liên tục gây tranh cãi, đoàn phim quyết định quay lại từ đầu?

Đen đủi như Dương Tử khi liên tục đảm nhận nhiều vai diễn chịu cảnh 'hồn bay phách tán'

Đen đủi như Dương Tử khi liên tục đảm nhận nhiều vai diễn chịu cảnh 'hồn bay phách tán'

Không phải Triệu Lộ Tư, hóa ra nữ diễn viên này mới là 'tiểu Triệu Lệ Dĩnh' cọ nhiệt đàn chị?

Không phải Triệu Lộ Tư, hóa ra nữ diễn viên này mới là 'tiểu Triệu Lệ Dĩnh' cọ nhiệt đàn chị?

Vương Hạc Đệ 'chốt đơn' phim mới, được nhắm đến làm vai chính đóng cùng nữ diễn viên này

Vương Hạc Đệ 'chốt đơn' phim mới, được nhắm đến làm vai chính đóng cùng nữ diễn viên này

Tinh Hán Xán Lạn của Ngô Lỗi - Triệu Lộ Tư kết thúc gấp rút khiến khán giả hụt hẫng vì cảm thấy chưa đủ

Tinh Hán Xán Lạn của Ngô Lỗi - Triệu Lộ Tư kết thúc gấp rút khiến khán giả hụt hẫng vì cảm thấy chưa đủ

TIN MỚI NHẤT

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, đón nhận tài lộc, phước lành dồi dào, tiền tài như biển cả, tình duyên thêm bền chặt

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, đón nhận tài lộc, phước lành dồi dào, tiền tài như biển cả, tình duyên thêm bền chặt

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 4 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến, rủ nhau 'gánh lộc tới tấp', đỏ cả tình lẫn tiền, đổi vận thành đại gia

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến, rủ nhau 'gánh lộc tới tấp', đỏ cả tình lẫn tiền, đổi vận thành đại gia

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 19 phút trước
Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 49 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 4 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Đúng hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 14 phút trước
Rau dền bổ máu nhưng nhiều người không nên ăn vì những lý do này

Rau dền bổ máu nhưng nhiều người không nên ăn vì những lý do này

Dinh dưỡng 3 giờ 4 phút trước
Sau hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Sau hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 19 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều any (3/10/2026), 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều any (3/10/2026), 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 49 phút trước
Cuối ngày hôm nay (3/10/2026), 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Cuối ngày hôm nay (3/10/2026), 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 19 phút trước
Sự cố không ngờ đêm tân hôn và câu nói của mẹ chồng khiến dâu mới kiên quyết chia tay

Sự cố không ngờ đêm tân hôn và câu nói của mẹ chồng khiến dâu mới kiên quyết chia tay

Tâm sự gia đình 8 giờ 34 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Hà Nội: Cháy chung cư vào sáng sớm, cư dân hoảng hốt thoát hiểm xuống khu vực an toàn

Hà Nội: Cháy chung cư vào sáng sớm, cư dân hoảng hốt thoát hiểm xuống khu vực an toàn

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI