Rộ tin “tình mới” của Dương Tử sẽ hợp tác cùng nữ diễn viên này trong dự án tiên hiệp mới

Diễn viên Mạnh Tử Nghĩa (Meng Ziyi) xuất thân từ Học viện Điện ảnh Bắc Kinh. Cô sở hữu nhan sắc xinh đẹp và đã từng là hoa khôi của Học viện Điện ảnh Bắc Kinh.

Phim của Mạnh Tử Nghĩa phần lớn là những bộ phim cổ trang với tạo hình đẹp mắt. Điều đó càng tôn thêm vẻ đẹp của nữ diễn viên, giúp cô trở nên nổi bật dù chỉ diễn những vai phụ. Ngoài ra, các bộ phim của Mạnh Tử Nghĩa đóng trong bối cảnh hiện đại cũng thu hút không kém.

Mạnh Tử Nghĩa ra mắt từ năm 2016, với một vai phụ trong bộ phim Võ thần Triệu Tử Long . Dù chỉ là một vai rất nhỏ, nhưng cô nhanh chóng được khán giả chú ý nhờ nhan sắc xinh đẹp và khả năng diễn xuất tự nhiên. Từ đó, Mạnh Tử Nghĩa đã lọt vào mắt xanh của nhiều đạo diễn. Cô nhận được nhiều lời mời xuất hiện trong những bộ phim nổi tiếng và tham gia vào nhiều chương trình giải trí .

Tiên Kiếm Kỳ Hiệp là một trong những series phim tiên hiệp đang nhận được sự quan tâm lớn của khán giả. Sau phần 1 và 3 đã quá thành công, thời gian gần đây các dự án Tân Tiên Kiếm liên tục rục rịch chuẩn bị khai máy với nội dung hoàn toàn mới. Theo đó, có thông tin cho biết phía nhà sản xuất Tiên Kiếm Kỳ Hiệp 7 đã chọn được 2 gương mặt trẻ đảm nhận vai nam nữ chính.

Cụ thể blogger đăng bài cho biết, Tiên Kiếm Kỳ Hiệp 7 đang tiếp xúc với Mạnh Tử Nghĩa và Đặng Vi. Đây là 2 ngôi sao đang nhận được rất nhiều sự chú ý thời gian gần đây. Điểm chung của Đặng Vi và Mạnh Tử Nghĩa là đều đã từng đóng phim tiên hiệp và đã hợp tác cùng đỉnh lưu lượng Dương Tử.

Mạnh Tử Nghĩa được chú ý từ năm 2019 khi tham gia vào bộ phim Trần Tình Lệnh cùng Tiêu Chiến – Vương Nhất Bác. Gần đây, cô nàng lại tiếp tục gây sốt màn ảnh nhỏ với tạo hình cổ trang cực kỳ xinh đẹp trong Luận Anh Hùng Ai Xứng Anh Hùng và Trầm Vụn Hương Phai. Ở dự án tiên hiệp Trầm Vụn Hương Phai đang chiếu, Mạnh Tử Nghĩa vào vai Chỉ Tích chị gái song sinh của Nhan Đàm (Dương Tử).

Mạnh Tử Nghĩa vào vai Chỉ Tích chị gái song sinh của Nhan Đàm (Dương Tử) trong Trầm Vụn Hương Phai

Về phía Đặng Vi, vào năm 2021, Đặng Vi mới thực sự gây sốt màn ảnh nhỏ khi vào vai nam phụ Tuyết Thiên Tầm trong Ngộ Long. Vẻ điển trai, ngập tràn tiên khí của anh chàng thậm chí còn được khen vượt mặt nam chính Vương Hạc Đệ.

Là nam diễn viên cũng nhận được sự yêu mến không kém, nhưng những vấn đề đời tư cũng như thông tin cá nhân của nam diễn viên vô cùng kín tiếng.

Tuyết Thiên Tầm trong Ngộ Long của Đặng Vi toát vẻ điển trai, ngập tràn tiên khí

Ngoài ra, Đặng Vi còn gây sốt với tạo hình cổ trang đẹp phiêu dật trong bộ phim Trường Nguyệt Tẫn Minh do La Van Hi – Bạch Lộc đóng chính. Ở thời điểm hiện tại, Đặng Vi đang hợp tác cùng Dương Tử trong bộ phim cổ trang Trường Tương Tư.

Năm 2021, Đặng Vi mới thực sự gây sốt màn ảnh nhỏ khi vào vai nam phụ Tuyết Thiên Tầm trong Ngộ Long

Đều là những diễn viên có ngoại hình đẹp, hợp cổ trang vậy nên cư dân mạng rất mong đợi vào màn hợp tác của Mạnh Tử Nghĩa và Đặng Vi. Tuy nhiên, nhiều người vẫn bày tỏ sự lo ngại về diễn xuất của cặp đôi này. Dù không quá đơ, thế nhưng biểu cảm khi diễn của Mạnh Tử Nghĩa và Đặng Vi còn khá hạn chế.

Tuy nhiên, hiện tại phía đoàn làm phim Tiên Kiếm Kỳ Hiệp 7 vẫn chưa đưa ra thông tin nào về nam nữ chính trong phim.