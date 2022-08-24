Vương Hạc Đệ 'chốt đơn' phim mới, được nhắm đến làm vai chính đóng cùng nữ diễn viên này

Sau thành công của Thương Lan Quyết, nhiều thông tin cho biết Vương Hạc Đệ có thể sẽ có cơ hội cùng hợp tác với Lưu Diệc Phi trong dự án phim mới.

Trước đó, vốn không được khán giả mong đợi quá nhiều thế nhưng vừa lên sóng, Thương Lan Quyết đã nhanh chóng gây sốt màn ảnh nhỏ. Có nhiều đánh giá cho rằng Thương lan quyết không chỉ là phim truyền hình giúp Vương Hạc Đệ đổi vận, mà còn cứu nguy cho sự nghiệp lao dốc không phanh của Vương Hạc Đệ. Vốn là nam diễn viên bị lu mờ vì diễn xuất kém, sau thành công dữ dội của Thương Lan Quyết, Vương Hạc Đệ trở thành cái tên được tìm kiếm nhiều nhất ở Trung Quốc hiện tại. Từng không được đón chào nồng nhiệt, hiện Vương Hạc Đệ đang là cái tên làm mưa làm gió ở xứ tỷ dân. Mới đây, thậm chí còn có thông tin cho biết anh chàng đang được nhắm vào vai nam chính trong dự án Trường Lăng đóng với Lưu Diệc Phi.

Nhiều thông tin cho rằng nam diễn viên sẽ hợp tác với "thần tiên tỷ tỷ" trong dự án phim mới Cụ thể mới đây, có blogger đã đăng tải thông tin cho biết phía đoàn làm phim Trường Lăng đang nhắm Vương Hạc Đệ cho vai nam chính. Sở hữu gương mặt điển trai hợp tạo hình cổ trang, anh chàng cũng rất được cư dân mạng ủng hộ. Tuy nhiên, có nhiều ý kiến cho rằng đây chỉ là một hình thức kéo nhiệt của phía đoàn làm phim Trường Lăng. Bởi lẽ trước đó, loạt ngôi sao đình đám như Dương Dương, Vương Nhất Bác, Ngô Lỗi… cũng bị réo tên.

Trường Lăng là một trong những dự án phim cổ trang thu hút sự quan tâm lớn của khán giả. Trước đó, có nhiều thông tin cho biết Lưu Diệc Phi đã chắc suất vai nữ chính trong phim. Hiện tại, phía đoàn làm phim chỉ cần chọn được nam chính phù hợp sẽ tiến hành khai máy ngay. Trước sức nóng hiện tại của nam diễn viên, không chỉ sở hữu nhan sắc chuẩn mỹ nam cổ trang, mà diễn xuất cũng được cho là có tiến bộ hơn trước, với 3 yếu tố này nhiều người hâm mộ cho rằng anh chàng sẽ có cơ hội được hợp tác cùng "thần tiên tỷ tỷ" - Lưu Diệc Phi trong dự án phim mới của cô nàng.

Quá khứ nổi loạn của Vương Hạc Đệ: Bỏ bê học hành, là "lưu manh" có tiếng nhưng vẫn được dân tình yêu quý vì điều này Sau Thương Lan Quyết, Vương Hạc Đệ đang là cái tên nhận nhiều sự quan tâm và nổi đình đám ở xứ tỷ dân. Không chỉ nhờ ngoại hình điển trai, mà quá khứ của nam diễn viên cũng là vấn đề vô cùng hot ở thời điểm hiện tại.

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