Nhan sắc của Vương Phi "đỉnh" thế nào mà Trương Bá Chi lại bất ngờ bị chê "lép vế"

Sao quốc tế 26/08/2022 11:06

Nhan sắc "đỉnh" của Vương Phi và Trương Bá Chi liên tục là chủ đề được cư dân mạng bàn tán vô cùng sôi nổi.

Vương Phi (Faye Wong) sinh năm 1969, là diva có sức ảnh hưởng lớn nhất trong làng nhạc Hoa ngữ, sau thời kỳ của Đặng Lệ Quân. Cô là ca sĩ người Hoa đầu tiên lên bìa tạp chí Time. Một số bài hát kinh điển của nữ ca sĩ là Đậu đỏMong người dài lâu Truyền kỳNhân gianNgười đàn bà dễ bị tổn thương... Ngoài ca hát, Vương Phi từng đóng Trùng Khánh sâm lâm, Thiên hạ vô song, 2046.

Vương Phi "nổi đình nổi đám" từ thập niên 1990, đến nay vẫn là một trong những "tượng đài" của làng nhạc nhẹ Trung Quốc. Không chỉ nổi tiếng với giọng hát ngọt ngào, kỹ thuật xuất sắc, ngôi sao sinh năm 1969 còn là biểu tượng sắc đẹp của Cbiz.

Nhan sắc của Vương Phi 'đỉnh' thế nào mà Trương Bá Chi lại bất ngờ bị chê 'lép vế' - Ảnh 1
Vương Phi được đánh giá là biểu tượng sắc đẹp của Cbiz

Cô từng trải qua hai cuộc hôn nhân với nhạc sĩ Đậu Duy và tài tử Lý Á Bằng, có hai con gái. Năm 2013, cặp Vương Phi - Lý Á Bằng ly hôn. Sau đó, ca sĩ nối lại mối duyên với Tạ Đình Phong.

Nhan sắc của Vương Phi 'đỉnh' thế nào mà Trương Bá Chi lại bất ngờ bị chê 'lép vế' - Ảnh 2
Vương Phi - Tạ Đình Phong 

Mới đây, một người hâm mộ tình cờ bắt gặp Vương Phi đi mua sắm một mình tại trung tâm thương mại.

Người này tiết lộ khi thấy xung quanh Vương Phi không có ai, cô đã lấy hết can đảm để xin chụp ảnh cùng thần tượng.

Người hâm mộ cảm thán trước nhan sắc trẻ đẹp cùng thần thái nổi bật của "thiên hậu". Trong ảnh có thể thấy Vương Phi diện thời trang với phong cách tối giản, nhưng vẫn khiến cư dân mạng trầm trồ bởi chiều cao lý tưởng 1m74 và hình thể mảnh mai, thanh thoát, đôi chân thon nhỏ thẳng tắp cùng khí chất và sự trẻ trung không tuổi. Dưới bức ảnh, cư dân mạng cũng dành nhiều lời khen cho Vương Phi

"Mặc dù cô ấy đã 53 tuổi nhưng trông như 35 tuổi vậy", "Khí chất của Vương Phi không đùa được đâu, cô ấy trông còn trẻ hơn Trương Bá Chi", "Thật ghen tỵ với làn da căng bóng ấy"...

Nhan sắc của Vương Phi 'đỉnh' thế nào mà Trương Bá Chi lại bất ngờ bị chê 'lép vế' - Ảnh 3
Dù ăn vận đơn giản, nhưng nhan sắc và thần thái của diva vẫn vô cùng nổi bật 

Việc Vương Phi và Trương Bá Chi bị đặt lên bàn cân so sánh là chuyện không hề hiếm thấy ở làng giải trí. 

2 nữ nghệ sĩ đều là những ngôi sao hàng đầu xứ Cảng thơm, cũng như có quan hệ tình cảm với Tạ Đình Phong, nên không khó hiểu vì sao cả hai luôn bị so kè từ ngoại hình cho tới sự nghiệp.

Nhan sắc của Vương Phi 'đỉnh' thế nào mà Trương Bá Chi lại bất ngờ bị chê 'lép vế' - Ảnh 4
Vương Phi và Trương Bá Chi là 2 bóng hồng ngang qua cuộc đời Tạ Đình Phong, việc cả hai bị đặt lên bàn cân so sánh là chuyện thường xuyên.

Trước đó, khi Trương Bá Chi tham gia chương trình Tỷ Tỷ Đạp Gió Rẽ Sóng, có tin đồn nhà sản xuất cũng muốn mời Vương Phi song đã bị từ chối. Có thể thấy, bản thân 2 nữ nghệ sĩ cũng không muốn chạm mặt để tránh việc trở thành đề tài thu hút dư luận.

Hiện tại, Trương Bá Chi tập chung kinh doanh và nuôi 3 con trai. Trong khi đó, Vương Phi có cuộc sống kín tiếng bên Tạ Đình Phong. Cả hai đã chuyển về sống chung trong căn hộ tại Bắc Kinh.

Nhan sắc của Vương Phi 'đỉnh' thế nào mà Trương Bá Chi lại bất ngờ bị chê 'lép vế' - Ảnh 5
Cách đây ít lâu, một số cư dân mạng bắt gặp hình ảnh Vương Phi và Tạ Đình Phong đi mua sắm cùng nhau

Được biết, đây không phải là lần đầu nữ diva được người qua đường bắt gặp và khen ngợi nhan sắc của cô. Trước đó, một số người hâm mộ cũng chia sẻ khoảnh khắc chụp chung với nữ ca sĩ và bày tỏ sự trầm trồ trước nhan sắc của cô.

Nhan sắc của Vương Phi 'đỉnh' thế nào mà Trương Bá Chi lại bất ngờ bị chê 'lép vế' - Ảnh 6Nhan sắc của Vương Phi 'đỉnh' thế nào mà Trương Bá Chi lại bất ngờ bị chê 'lép vế' - Ảnh 7Nhan sắc của Vương Phi 'đỉnh' thế nào mà Trương Bá Chi lại bất ngờ bị chê 'lép vế' - Ảnh 8

Nhan sắc của Vương Phi 'đỉnh' thế nào mà Trương Bá Chi lại bất ngờ bị chê 'lép vế' - Ảnh 9
Nữ diva thường xuyên bị khán giả bắt gặp ở ngoài, cô nhận được nhiều lời khen cho nhan sắc xinh đẹp dù đã bước qua tuổi 50.

 

Trương Bá Chi xéo xắt người cũ, netizen bất ngờ ý kiến: 'EQ so với Vương Phi quá kém'

Trương Bá Chi xéo xắt người cũ, netizen bất ngờ ý kiến: 'EQ so với Vương Phi quá kém'

Trương Bá Chi từng xéo xắt, ẩn ý về chồng cũ , cho rằng Tạ Đình Phong không khác gì cái máy phối giống.

Xem thêm
Từ khóa:   Vương Phi Trương Bá Chi Vương Phi Trương Bá Chi mỹ nhân hoa ngữ Cbiz sao Hoa ngữ

TIN LIÊN QUAN

Trương Bá Chi xéo xắt người cũ, netizen bất ngờ ý kiến: 'EQ so với Vương Phi quá kém'

Trương Bá Chi xéo xắt người cũ, netizen bất ngờ ý kiến: 'EQ so với Vương Phi quá kém'

Trương Bá Chi xuất hiện bên cạnh cha đẻ của con trai thứ 3, nghe danh tính khiến netizen rần rần

Trương Bá Chi xuất hiện bên cạnh cha đẻ của con trai thứ 3, nghe danh tính khiến netizen rần rần

Trương Bá Chi sở hữu tài sản khủng nhưng vẫn muốn trở thành một bà mẹ bình thường

Trương Bá Chi sở hữu tài sản khủng nhưng vẫn muốn trở thành một bà mẹ bình thường

Vương Phi 53 tuổi vẫn sở hữu body 'bốc' thế này, bảo sao Tạ Đình Phong mê như điếu đổ

Vương Phi 53 tuổi vẫn sở hữu body 'bốc' thế này, bảo sao Tạ Đình Phong mê như điếu đổ

Tạ Đình Phong thật ra là cha ruột của con trai út Trương Bá Chi, vì Vương phi nên mới phủ nhận?

Tạ Đình Phong thật ra là cha ruột của con trai út Trương Bá Chi, vì Vương phi nên mới phủ nhận?

Vương Phi có 2 cô con gái mang 2 phong cách trái ngược nhau

Vương Phi có 2 cô con gái mang 2 phong cách trái ngược nhau

TIN MỚI NHẤT

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, đón nhận tài lộc, phước lành dồi dào, tiền tài như biển cả, tình duyên thêm bền chặt

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, đón nhận tài lộc, phước lành dồi dào, tiền tài như biển cả, tình duyên thêm bền chặt

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 3 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến, rủ nhau 'gánh lộc tới tấp', đỏ cả tình lẫn tiền, đổi vận thành đại gia

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến, rủ nhau 'gánh lộc tới tấp', đỏ cả tình lẫn tiền, đổi vận thành đại gia

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 18 phút trước
Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 48 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 3 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Đúng hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 13 phút trước
Rau dền bổ máu nhưng nhiều người không nên ăn vì những lý do này

Rau dền bổ máu nhưng nhiều người không nên ăn vì những lý do này

Dinh dưỡng 3 giờ 3 phút trước
Sau hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Sau hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 18 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều any (3/10/2026), 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều any (3/10/2026), 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 48 phút trước
Cuối ngày hôm nay (3/10/2026), 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Cuối ngày hôm nay (3/10/2026), 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 18 phút trước
Sự cố không ngờ đêm tân hôn và câu nói của mẹ chồng khiến dâu mới kiên quyết chia tay

Sự cố không ngờ đêm tân hôn và câu nói của mẹ chồng khiến dâu mới kiên quyết chia tay

Tâm sự gia đình 8 giờ 33 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Hà Nội: Cháy chung cư vào sáng sớm, cư dân hoảng hốt thoát hiểm xuống khu vực an toàn

Hà Nội: Cháy chung cư vào sáng sớm, cư dân hoảng hốt thoát hiểm xuống khu vực an toàn

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI