Nhan sắc của Vương Phi "đỉnh" thế nào mà Trương Bá Chi lại bất ngờ bị chê "lép vế"

Vương Phi "nổi đình nổi đám" từ thập niên 1990, đến nay vẫn là một trong những "tượng đài" của làng nhạc nhẹ Trung Quốc. Không chỉ nổi tiếng với giọng hát ngọt ngào, kỹ thuật xuất sắc, ngôi sao sinh năm 1969 còn là biểu tượng sắc đẹp của Cbiz .

Vương Phi (Faye Wong) sinh năm 1969, là diva có sức ảnh hưởng lớn nhất trong làng nhạc Hoa ngữ, sau thời kỳ của Đặng Lệ Quân. Cô là ca sĩ người Hoa đầu tiên lên bìa tạp chí Time. Một số bài hát kinh điển của nữ ca sĩ là Đậu đỏ, Mong người dài lâu , Truyền kỳ, Nhân gian, Người đàn bà dễ bị tổn thương... Ngoài ca hát, Vương Phi từng đóng Trùng Khánh sâm lâm, Thiên hạ vô song, 2046.

Mới đây, một người hâm mộ tình cờ bắt gặp Vương Phi đi mua sắm một mình tại trung tâm thương mại.

Cô từng trải qua hai cuộc hôn nhân với nhạc sĩ Đậu Duy và tài tử Lý Á Bằng, có hai con gái. Năm 2013, cặp Vương Phi - Lý Á Bằng ly hôn. Sau đó, ca sĩ nối lại mối duyên với Tạ Đình Phong.

Người này tiết lộ khi thấy xung quanh Vương Phi không có ai, cô đã lấy hết can đảm để xin chụp ảnh cùng thần tượng.

Người hâm mộ cảm thán trước nhan sắc trẻ đẹp cùng thần thái nổi bật của "thiên hậu". Trong ảnh có thể thấy Vương Phi diện thời trang với phong cách tối giản, nhưng vẫn khiến cư dân mạng trầm trồ bởi chiều cao lý tưởng 1m74 và hình thể mảnh mai, thanh thoát, đôi chân thon nhỏ thẳng tắp cùng khí chất và sự trẻ trung không tuổi. Dưới bức ảnh, cư dân mạng cũng dành nhiều lời khen cho Vương Phi

"Mặc dù cô ấy đã 53 tuổi nhưng trông như 35 tuổi vậy", "Khí chất của Vương Phi không đùa được đâu, cô ấy trông còn trẻ hơn Trương Bá Chi", "Thật ghen tỵ với làn da căng bóng ấy"...

Dù ăn vận đơn giản, nhưng nhan sắc và thần thái của diva vẫn vô cùng nổi bật

Việc Vương Phi và Trương Bá Chi bị đặt lên bàn cân so sánh là chuyện không hề hiếm thấy ở làng giải trí.

2 nữ nghệ sĩ đều là những ngôi sao hàng đầu xứ Cảng thơm, cũng như có quan hệ tình cảm với Tạ Đình Phong, nên không khó hiểu vì sao cả hai luôn bị so kè từ ngoại hình cho tới sự nghiệp.

Vương Phi và Trương Bá Chi là 2 bóng hồng ngang qua cuộc đời Tạ Đình Phong, việc cả hai bị đặt lên bàn cân so sánh là chuyện thường xuyên.

Trước đó, khi Trương Bá Chi tham gia chương trình Tỷ Tỷ Đạp Gió Rẽ Sóng, có tin đồn nhà sản xuất cũng muốn mời Vương Phi song đã bị từ chối. Có thể thấy, bản thân 2 nữ nghệ sĩ cũng không muốn chạm mặt để tránh việc trở thành đề tài thu hút dư luận.

Hiện tại, Trương Bá Chi tập chung kinh doanh và nuôi 3 con trai. Trong khi đó, Vương Phi có cuộc sống kín tiếng bên Tạ Đình Phong. Cả hai đã chuyển về sống chung trong căn hộ tại Bắc Kinh.

Cách đây ít lâu, một số cư dân mạng bắt gặp hình ảnh Vương Phi và Tạ Đình Phong đi mua sắm cùng nhau

Được biết, đây không phải là lần đầu nữ diva được người qua đường bắt gặp và khen ngợi nhan sắc của cô. Trước đó, một số người hâm mộ cũng chia sẻ khoảnh khắc chụp chung với nữ ca sĩ và bày tỏ sự trầm trồ trước nhan sắc của cô.