Vương Phi có 2 cô con gái mang 2 phong cách trái ngược nhau

Sao quốc tế 28/05/2022 23:47

Đậu Tĩnh Đồng và Lý Yên là hai chị em cùng mẹ khác cha, tuy nhiên cả hai vô cùng thân thiết và yêu thương lẫn nhau.

Ngày 27/5 vừa qua, con gái nhỏ của Vương PhiLý Yên đã đăng tải lên trang cá nhân của mình bức ảnh chúc mừng sinh nhật lần thứ 17 tại Thụy Sĩ. Được biết, cô đã rời quê hương sang đất nước này du học từ năm 2019 với mức học phí gần 3 tỷ đồng/năm.

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Lý Yên năm nay không thể đón sinh nhật cùng mẹ nên tổ chức một bữa tiệc nhỏ cùng bạn bè tại Thụy Sĩ

Ở tuổi 17, Lý Yên không ngại diện những bộ cánh quyến rũ và gợi cảm. Dù không theo con đường nghệ thuật, nhưng với việc là con gái của hai tên tuổi lớn - Vương Phi và Lý Á Bằng thì cuộc sống cá nhân của Lý Yên vẫn được công chúng vô cùng quan tâm.

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Ở tuổi 17, Lý Yên không ngại diện những bộ cánh quyến rũ và gợi cảm

Trước ngược với em gái của mình, Đậu Tĩnh Đồng - con gái lớn của Vương Phi và chồng đầu là Đậu Duy lại tham gia showbiz từ sớm và có phong cách theo hướng tomboy. Đậu Tĩnh Đồng có một hình xăm khá đặc biệt kéo dài từ môi xuống đến tận cổ, theo nhiều nguồn tin thì đây là việc mà cô muốn làm để an ủi khiếm khuyết cơ thể của em gái mình.

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Vương Phi bên Lý Yên và Đậu Tĩnh Đồng

Năm 2011, Đậu Tĩnh Đồng lập ra nhóm nhạc riêng với vai trò là giọng ca chính, sau đó thuận lợi phát hành album và định hình phong cách âm nhạc của mình. Kỹ năng ca hát của cô được nhiều người trong ngành công nhận và được cho là kế thừa từ hai vị phụ huynh đều là ca sĩ của mình.

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Để an ủi khiếm khuyết bị hở hàm ếch của em gái, Đậu Tĩnh Đồng đã xăm một hình xăm khá đặc biệt kéo dài từ môi đến tận dưới cổ

Về phía đời tư, Đậu Tĩnh Đồng từng vướng tin đồn yêu đương đồng giới với nữ diễn viên Châu Tấn, năm 2019 cô còn tham gia vào bộ phim Đệ Thập Nhất Hồi có sự xuất hiện của nữ minh tinh họ Châu. Tuy vậy, đến tháng 2/2022 thì Châu Tấn bị bắt gặp hẹn hò cùng nam ca sĩ trẻ Trác Việt, trong khi đó Đậu Tính Đồng lại không chia sẻ gì về chuyện tình cảm cá nhân của mình.

Ảnh: Internet

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