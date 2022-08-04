Vương Phi 53 tuổi vẫn sở hữu body 'bốc' thế này, bảo sao Tạ Đình Phong mê như điếu đổ

Sao quốc tế 04/08/2022 16:17

Dù đã 53 tuổi, nữ diva Vương Phi vẫn khiến nhiều người bất ngờ bởi ngoại hình trẻ trung và vóc dáng bốc lửa của mình.

Trang Sina đưa tin, mới đây Vương Phi đã bị bắt gặp xuất hiện tại phim trường trong một dự án hợp tác cùng đạo diễn nổi tiếng Vương Gia Vệ. Từ những hình ảnh được ghi lại, có thể thấy nữ ca sĩ đang thử tạo hình trong khi đó nam đạo diễn họ Vương đang ngồi kế bên trò chuyện vui vẻ.

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Vương Phi đang thử tạo hình trong sản phẩm hợp tác mới với đạo diễn Vương Gia Vệ
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Vóc dáng đáng ngưỡng mộ của bạn gái Tạ Đình Phong ở tuổi 53

Trong những hình ảnh chưa qua chỉnh sửa, Vương Phi khoe trọn vóc dáng thật cực kỳ quyến rũ bằng bộ váy cúp ngực trắng, ôm sát. Ngoài 50 tuổi, việc giữ dáng đối với một người phụ nữ thật sự không hề dễ dàng, tuy nhiên, bạn gái Tạ Đình Phong đã làm được điều đó. Chưa kể thần thái của cô luôn độc nhất và giúp cô nổi bật ở mọi nơi.

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Vương Phi trong tạo hình của Trùng Khánh Sâm Lâm

Trước đây, Vương Phi và đạo diễn Vương Gia Vệ đã từng hợp tác với nhau trong 2 tác phẩm là Trùng Khánh Sâm Lâm2046.

Trùng Khánh Sâm Lâm là bộ phim kinh điển của làng điện ảnh Hong Kong và đồng thời cũng là một trong những tác phẩm điện ảnh Châu Á hay nhất mọi thời đại. Không những vậy, bộ phim này cũng được xếp thứ 17 trong danh sách những phim điện ảnh xuất sắc nhất thế giới mọi thời đại do tạp chí Time của Mỹ bình chọn, được biết chỉ có 3 bộ phim Châu Á lọt vào danh sách này.

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