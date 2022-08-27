Tứ đại mỹ nhân phim chiếu mạng Trung Quốc, đứng đầu là Triệu Lộ Tư chứ ai

Không cần phải nói thêm khi cái tên đầu tiên khán giả nghĩ đến khi nhắc về từ ngọt ngào đó là Triệu Lộ Tư . Cô nàng được mệnh danh là “đặc biệt sinh ra để dành cho những bộ phim về những nhân vật ngọt ngào”. Và minh chứng điển hình là những vai diễn trong sáng, ngây thơ của cô đều tạo được thành công lớn.

Thị trường phim chiếu mạng dần trở nên sôi động hơn bao giờ hết khi số lượng phim ra liên tục và tạo được nhiệt. Nơi đây cũng đánh dấu màn chào sân của các mỹ nhân phim chiếu mạng. Các nền tảng chiếu phim là nơi những mỹ nhân này được đón nhận. Hãy cùng điểm qua 4 mỹ nhân có nhan sắc ngọt ngào và nhiều fan nhất của các nền tảng.

Triệu Lộ Tư được mệnh danh là “đặc biệt sinh ra để dành cho những bộ phim về những nhân vật ngọt ngào”

Các vai diễn của Lộ Tư từ Yêu Em Từ Dạ Dày, Trần Thiên Thiên Trong Lời Đồn, Hoàng Đế Bệ Hạ Của Ta hay Tinh Hán Xán Lạn bạo nhiệt gần đây đều đốn tim khán giả bởi loạt khoảnh khắc siêu ngọt ngào, siêu đáng yêu.

Cái tên tiếp theo khi nhắc đến những mỹ nhân phim chiếu mạng có thể kể đến là Lý Khải Hinh. Nữ diễn viên người Singapore gốc Đài Loan là một nghệ sĩ đa năng khi vừa là diễn viên, ca sĩ và người mẫu. Lý Khải Hinh còn được mệnh danh là "nữ thần Apple Trung Quốc" vì đã xuất hiện trong quảng cáo danh giá của hãng này.

Sở hữu kha khá gia tài phim truyền hình, Lý Khải Hinh từng thủ vai trong các phim Noãn Noãn Xin Chỉ Giáo, Sơn Trại Tiểu Mạnh Chủ, Lớp Trưởng Đại Nhân,... Với sống mũi cao, đôi mắt to tròn và làn da trắng sứ, hình tượng các nhân vật do cô thủ vai đều có nét tính cách năng động, ngọt ngào.

Cúc Tịnh Y cũng là một trường hợp tương tự khi từ vị trí ca sĩ lấn sân sang diễn xuất. Cô được khán giả ưu ái gọi bằng nhiều biệt danh mĩ miều như "mỹ nữ 4000 năm có một", "tiểu hoa đán màn ảnh",...

Cúc Tịnh Y được khán giả ưu ái gọi bằng nhiều biệt danh mĩ miều như "mỹ nữ 4000 năm có một", "tiểu hoa đán màn ảnh". Ảnh minh họa: Internet

Những tác phẩm truyền hình của nữ diễn viên như Gia Nam Truyện, Vân Tịch Truyện hay Tân Bạch Nương Tử đều được khen ngợi hết lời và tạo được lưu lượng lớn.

Nổi lên từ vai diễn Bát vương phi Khúc Tiểu Đàn từ sau Song Thế Sủng Phi, Lương Khiết cũng là cái tên gây thương nhớ cực độ. Thậm chí fan đã dành hết những cụm từ ngọt ngào như "nữ thần ngọt ngào", "viên kẹo ngọt" cho Lương Khiết.