Mới đây, một đoạn video được ghi lại trong quá trình quay bộ phim truyền hình Tình Yêu Thôi Mà bất ngờ được lan truyền khắp mạng xã hội, hé lộ cảnh hôn cực cháy giữa Ngô Lỗi cùng đàn chị Châu Vũ Đồng.

Cụ thể trong video hậu trường, Ngô Lỗi cùng Châu Vũ Đồng được thấy trao nhau nụ hôn vô cùng nóng bỏng và táo bạo khiến người xem đều không khỏi cảm thấy giật mình khi xem. Trong thời gian gần đây, Cục truyền hình xứ Trung vẫn luôn kiểm duyệt rất gắt gao nên những phân đoạn tương tự như trên ít nhiều đều bị cắt bớt . Do đó, những thước phim vừa được rò rỉ đã làm cư dân mạng không khỏi dậy sóng, nhanh chóng trở thành chủ đề hot được tìm kiếm khắp Weibo.