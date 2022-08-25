Một đoạn video được ghi lại trong quá trình quay bộ phim truyền hình Tình Yêu Thôi Mà bất ngờ được lan truyền khắp mạng xã hội, hé lộ cảnh hôn cực cháy giữa Ngô Lỗi cùng đàn chị Châu Vũ Đồng.
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Mới đây, một đoạn video được ghi lại trong quá trình quay bộ phim truyền hình Tình Yêu Thôi Mà bất ngờ được lan truyền khắp mạng xã hội, hé lộ cảnh hôn cực cháy giữa Ngô Lỗi cùng đàn chị Châu Vũ Đồng.
Cụ thể trong video hậu trường, Ngô Lỗi cùng Châu Vũ Đồng được thấy trao nhau nụ hôn vô cùng nóng bỏng và táo bạo khiến người xem đều không khỏi cảm thấy giật mình khi xem. Trong thời gian gần đây, Cục truyền hình xứ Trung vẫn luôn kiểm duyệt rất gắt gao nên những phân đoạn tương tự như trên ít nhiều đều bị cắt bớt . Do đó, những thước phim vừa được rò rỉ đã làm cư dân mạng không khỏi dậy sóng, nhanh chóng trở thành chủ đề hot được tìm kiếm khắp Weibo.
Ở phần bình luận, phần lớn khán giả đã để lại bình luận bày tỏ sự bất ngờ trước cảnh thân mật nóng bỏng của Ngô Lỗi. Theo dõi anh chàng từ những ngày còn là diễn viên nhí Ngô Lỗi giờ đây đã thực sự trưởng thành, khiến người xem không khỏi cảm thán.
-“Em trai quốc dân nay đã lớn thật rồi”
-“ Bây giờ không thể gọi Ngô Lỗi là em trai được nữa rồi ”
-“ Trời ơi hóng phim quá ”
-“ Thật sự phải cảm thán cảnh hôn cháy quá , Ngô Lỗi lớn thật rồi ”
Được biết, Tình Yêu Thôi Mà là câu chuyện xoay quanh vận động viên Tống Tam Xuyên (Ngô Lỗi) và nhân viên văn phòng Lương Hữu An (Châu Vũ Đồng). Cả hai đều đang trải qua giai đoạn bế tắc, đầy thử thách của cuộc đời. Nhờ cơ duyên gặp được nhau ở câu lạc bộ, hai nhân vật cùng vượt qua những thử thách và bứt phá giới hạn của bản thân. Cuối cùng, cả Tống Tam Xuyên và Lương Hữu An cùng gặt hái thành công trong công việc và có được tình yêu viên mãn.