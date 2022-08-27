Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 27/8/2022: Lý Băng Băng muốn giữ Triệu Lệ Dĩnh ở lại công ty, Triệu Lộ Tư và Ngô Lỗi không muốn 'xào couple'?

Sao quốc tế 27/08/2022 13:42

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày hôm nay (27/8/2022) liên quan đến dàn sao Hoa ngữ đình đám khiến cư dân mạng quan tâm và bàn tán xôn xao.

1. Bộ phim “Băng vũ hỏa” trước mắt xem ra không giúp ích được gì nhiều cho Trần Hiểu và Vương Nhất Bác, đương nhiên nguyên nhân một phần cũng do việc đột nhiên công chiếu không hề có tuyên truyền trước. Đề tài của bộ phim cũng kén khán giả hơn so với những đề tài khác. 

2. Đàm Tùng Vận không muốn nhận các bộ phim thần tượng nữa, cô ấy muốn chuyển hình thành diễn viên thanh y phái thực lực. Hiện tại, cô ấy đang tìm hiểu các đề tài về nông thôn hoặc liên quan đến việc nghiên cứu khoa học.

3. Tài nguyên của Tống Dật trong hai năm trở lại đây khá tốt, lưu lượng và danh tiếng của cô ấy cũng đã được cải thiện rất nhiều.

4. Ngô Lỗi và Triệu Lộ Tư sau này ở các lĩnh vực khác sẽ giữ khoảng cách, fan của cặp đôi này không trông chờ việc "đẩy thuyền" sau phim. 

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 27/8/2022: Lý Băng Băng muốn giữ Triệu Lệ Dĩnh ở lại công ty, Triệu Lộ Tư và Ngô Lỗi không muốn 'xào couple'? - Ảnh 1

5. Vai nữ chính trong bộ phim “Hoàng hậu của ta” đã tìm đến Cảnh Điềm. Đài mango vẫn luôn muốn đàm phán với Thành Nghị cho vai nam chính nhưng lịch trình của anh ấy đã đầy rồi, không chắc có thể đồng ý.

6. Vương Hạc Đệ không chia tay với bạn gái nhưng anh ấy khá lo lắng về việc sau khi hot lên sẽ mất đi lượng fan bạn gái vì việc này. Do vậy, Vương Hạc Đệ và bạn gái của anh ấy cũng bắt đầu tránh né việc cùng nhau xuất hiện, mối quan hệ của họ cũng chuyển thành càng ẩn mật hơn.

7. Bộ phim “Ánh dương rực rỡ bên tôi” của Tiêu Chiến dự kiến sẽ khởi chiếu vào tháng 9, có khả năng sẽ bị trì hoãn nhưng chắc chắn sẽ ra rạp vào cuối năm nay.

8. Lý Băng Băng muốn dùng cổ phần công ty để giữ chân Triệu Lệ Dĩnh

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 27/8/2022: Lý Băng Băng muốn giữ Triệu Lệ Dĩnh ở lại công ty, Triệu Lộ Tư và Ngô Lỗi không muốn 'xào couple'? - Ảnh 2

9. Mao Hiểu Đồng không có công ty quản lý, hiện tại cô ấy tự mình mở studio để hoạt động. Song hình tượng và kỹ thuật diễn xuất của cô ấy đã được quần chúng công nhận, duyên người qua đường cũng không vì vậy mà cũng không khuyết thiếu tài nguyên. Gần đây, có một bộ phim cổ trang là “Cửu nghĩa nhân” đã tiếp xúc với cô ấy.

 

10. Từ khi những tin tức về tình cảm của Ngô Lỗi bị truyền ra, sự kiểm soát của đoàn đội anh ấy đối với dư luận về vấn đề này đã trở nên chặt chẽ hơn.

11. Đối với bộ phim tiếp theo, Thành Nghị muốn tham gia một bộ phim truyền hình hiện đại. Công ty đang tìm cho anh ấy một bộ phim về đề tài chống mai thúy, cổ trang không còn là sự lựa chọn đầu tiên nữa.

12. Những hợp đồng thương vụ đang xếp hàng tiếp xúc với Vương Hạc Đệ. Phía Ngu Thư Hân cũng có rất nhiều kịch bản tìm tới.

Nguồn: Hóng dưa bở Cbiz, Hội buôn dưa đổ vỏ Cbiz.

 

 

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 26/8/2022: Triệu Lệ Dĩnh ngừng đóng phim tạm thời, Lưu Diệc Phi không hề có thái độ ngôi sao?

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Tin tức 'dưa' Cbiz ngày hôm nay (26/8/2022) liên quan đến dàn sao Hoa ngữ đình đám khiến cư dân mạng quan tâm và bàn tán xôn xao.

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Từ khóa:   Triệu Lộ Tư Triệu Lệ Dĩnh Ngô lỗi Lý Băng Băng sao Hoa ngữ Sao Châu Á

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