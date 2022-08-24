Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 24/8/2022: Triệu Lộ Tư được ưu ái các bộ phim truyền hình thần tượng, Lý Dịch Phong 'nên duyên' cùng mỹ nhân Cúc Tịnh Y?

Sao quốc tế 24/08/2022 14:24

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày hôm nay (24/8/2022) liên quan đến dàn sao Hoa ngữ đình đám khiến cư dân mạng quan tâm và bàn tán xôn xao.

1. Bạch Lộc hiện đang hướng tới hình ảnh sang trọng, cao cấp. Nhưng mà thương hiệu bên kia lại thấy nàng có chút với không tới, không phù hợp với sắc thái của thương hiệu, do đó nàng muốn thay đổi, trở nên cao lãnh hơn một chút.

2. Triệu Lệ Dĩnh sẽ chọn nghỉ ngơi một thời gian sau khi hoàn thành xong bộ phim"Dữ Phượng Hành".

3. Quan Hiểu Đồng cảm thấy hiện tại bản thân vẫn còn trẻ, muốn dùng những năm tháng tươi đẹp nhất tập trung cho sự nghiệp, những việc khác sẽ gác lại một bên.

4. Triệu Lộ Tư hiện là tiểu hoa tốt nhất trong dàn sao nữ Cbiz lứa 95. Tuy còn thiếu một bộ phim đại bạo, nhưng xác suất phim phát sóng của nữ diễn viên có hiệu quả cao là rất lớn. Hiện tại, cô cũng được ưu tiên hơn cho những bộ phim truyền hình thần tượng.

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 24/8/2022: Triệu Lộ Tư được ưu ái các bộ phim truyền hình thần tượng, Lý Dịch Phong 'nên duyên' cùng mỹ nhân Cúc Tịnh Y? - Ảnh 1

5. Cúc Tịnh Y gần đây đang bàn bộ "Đệ Nhất Thương", đề tài điệp chiến.

6. Bản thân Lưu Diệc Phi không kênh kiệu nhưng đoàn đội của ấy lại có rất nhiều yêu cầu, thường xuyên bị các phía đối tác phàn nàn.

7. Lưu Học Nghĩa đã lợi dụng nhiệt độ của scandal lần này để nhận một hợp đồng đại ngôn mới. Quan hệ giữa anh ấy và Dương Tử hiện tại đã trở nên xấu đi rồi.

8. Trương Nghệ Mưu sản xuất bộ phim truyền hình "First Shot" với sự tham gia của Lý Dịch Phong và Cúc Tịnh Y

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 24/8/2022: Triệu Lộ Tư được ưu ái các bộ phim truyền hình thần tượng, Lý Dịch Phong 'nên duyên' cùng mỹ nhân Cúc Tịnh Y? - Ảnh 2

9. Tài nguyên của Nhậm Mẫn phải nói là tốt nhất lứa của cô ấy. Từng đóng cặp cùng Tiêu Chiến, đang bàn một bộ đề tài điệp chiến cấp S+ nam chính là Lý Hiện.

10. Lộ trình phát triển của Dương Tử luôn là lo lắng của người hâm mộ, bao gồm cả chuyện lập công ty mới đây. Mở công ty thì sẽ phải tuyển người mới, đã tuyển người thì sẽ phải nâng đỡ, cách tốt nhất là cùng đưa vào đoàn phim, mà đối với người mới thì phim thần tượng mới cho họ lợi ích tốt nhất mà fan không hề mong muốn cô ấy mãi "dậm chân tại chỗ" trong thị trường phim thần tượng.

11. Phim của Tencent "Vĩnh An Mộng" cải biên từ tiểu thuyết "Đệ Nhất Mỹ Nhân Trường An": Âu Dương Na Na, Từ Chính Khê, đầu tháng 9 khai máy.

12. Nhiệt độ bộ phim mới kia của Vương Nhất Bác đang giảm dần, hiện tại nhiều người nhân cơ hội này cười nhạo anh ấy.

Nguồn: Hóng dưa bở Cbiz, Hội buôn dưa đổ vỏ Cbiz.

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 23/8/2022: Dương Tử không phải là người biết chọn kịch bản, Nhậm Gia Luân đề nghị tái hợp cùng Đàm Tùng Vận?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 23/8/2022: Dương Tử không phải là người biết chọn kịch bản, Nhậm Gia Luân đề nghị tái hợp cùng Đàm Tùng Vận?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày hôm nay (23/8/2022) liên quan đến dàn sao Hoa ngữ đình đám khiến cư dân mạng quan tâm và bàn tán xôn xao.

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Từ khóa:   Triệu Lộ Tư Cúc Tịnh Y Lý Dịch Phong sao Hoa ngữ sao Châu Á làng sao

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