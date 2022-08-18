Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 18/8/2022: Dương Mịch trở thành nhà chế tác phim, Nhậm Gia Luân có thể lấy lại được danh tiếng sau Thỉnh Quân?

Sao quốc tế 18/08/2022 14:14

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày hôm nay (18/8/2022) liên quan đến dàn sao Hoa ngữ đình đám khiến cư dân mạng quan tâm và bàn tán xôn xao.

1. Độ hot hiện tại của Trầm Vụn Hương Phai không bằng 2/3 lúc mới phát sóng.

2. Đời tư của Trương Lăng Hách bình thường, yêu đương thoải mái nhưng không hẹn hò lung tung. Trước mắt những thông tin đời tư của anh được công ty giữ kín.

3. Đổng Tử Kiện và Nghê Ni không có liên quan gì, anh ly hôn với Tôn Di là bởi có mâu thuẫn, không tìm được tiếng nói chung.

4. Dương Mịch có ý định làm nhà chế tác cho các dự án phim sắp tới.

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 18/8/2022: Dương Mịch trở thành nhà chế tác phim, Nhậm Gia Luân có thể lấy lại được danh tiếng sau Thỉnh Quân? - Ảnh 1

5. Lý Khê Nhuế và Vương Tư Thông chơi rất thân, cô còn âm thâm giới thiệu diễn viên nữ cho anh.

6. Nhờ sức nóng của Thương Lan Quyết mà tài nguyên của Vương Hạc Đệ tăng rất nhanh. Sắp tới anh sẽ vào đoàn quay bộ phim hiện đại Giữa Mùa Hè Đầy Sao.

7. Tiểu mỹ nhân ngư thường đưa kéo một vài nghệ sĩ khác tham gia tiệc tùng cùng, mục đích của cô là muốn mọi ngườ đỡ rượu cùng, cũng tránh bị quấy rồi. Tiếc thay mấy nghệ sĩ kia còn tưởng cô tốt bụng mà rủ theo để giới thiệu tài nguyên.

8. Thỉnh Quân sẽ được chiếu sớm, Nhậm Gia Luân có thể lấy lại được danh tiếng đang "nguội lạnh" của mình.

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 18/8/2022: Dương Mịch trở thành nhà chế tác phim, Nhậm Gia Luân có thể lấy lại được danh tiếng sau Thỉnh Quân? - Ảnh 2

9. Đã có thương hiệu cao cấp tiếp xúc với Vương Tâm Lăng, sự nghiệp tiếp theo cơ bản không cần lo lắng. Gần đây cô cũng cố gắng chấn chỉnh lại phòng làm việc, bởi vì trước đó có một số nhân viên không phải người đại lục, cô rất sợ sẽ đụng chạm tới vấn đề nhạy cảm.

10. Nhân duyên của Vương Gia Nhĩ thật sự rất tốt, mỗi lần đi đâu đều quen biết mọi người, còn giữ liên lạc lâu dài.

11. Bạn gái của Vương Hạc Đệ là một diễn viên không chuyên. Anh ấy sẽ đưa bạn gái đi ăn tối riêng với bạn bè, đưa cô ấy đến đoàn phim. Mối quan hệ rất ổn định.

12. Bạch Kính Đình đôi khi thu thập những câu chuyện cười về fan của anh ấy. Trước đây, anh ấy đã yêu cầu nhân viên thu thập chúng, nhưng nhân viên đều không để tâm lắm nên tốt hơn là anh ấy tự mình làm.

Nguồn: Hóng dưa bở Cbiz, Hội buôn dưa đổ vỏ Cbiz.

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Tin tức 'dưa' Cbiz ngày hôm nay (17/8/2022) liên quan đến dàn sao Hoa ngữ đình đám khiến cư dân mạng quan tâm và bàn tán xôn xao.

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Từ khóa:   Dương Mịch Nhậm Gia Luân sao Hoa ngữ sao Châu Á làng sao

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