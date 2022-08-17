Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 17/8/2022: Dương Tử rất dễ kết thân với các sao nam, quan hệ hiện tại của Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân chỉ dừng ở mức bạn bè?

Sao quốc tế 17/08/2022 14:14

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày hôm nay (17/8/2022) liên quan đến dàn sao Hoa ngữ đình đám khiến cư dân mạng quan tâm và bàn tán xôn xao.

1. Quyền nuôi dương Tiểu Hải Miên nằm trong tay Huỳnh Hiểu Minh, nhưng để đảm bảo sự phát triển tốt cho con trai, không bị thiếu thốn tình cảm, anh và Angela Baby vẫn thay phiên nhau chăm con.

2. Bộ Tinh Lạc Ngưng Thành Đường của Lý Lan Địch và Trần Tinh Húc sẽ được phát sóng từ thứ năm tuần này.

3. Trước mắt Dư Cảnh Thiên chỉ có thể nhận một ít công việc nhỏ, sau này đợi xem phản ứng của khán giả mới biết có cơ hội tiếp theo hay không.

4. Dương Tử là kiểu rất dễ kết thân với các sao nam, tính cách này rất được hoan nghênh trong giới giải trí, cho nên nhân duyên của cô vẫn cực kỳ tốt.

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 17/8/2022: Dương Tử rất dễ kết thân với các sao nam, quan hệ hiện tại của Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân chỉ dừng ở mức bạn bè? - Ảnh 1

5. Địch Lệ Nhiệt Ba không hứng thú tham gia show thực tế, muốn mời cô làm thành viên thường trú cô đều từ chối cả

6. Thứ Nhậm Gia Luân mua nhiều nhất là các sản phẩm chăm sóc sức khỏe. Mỗi lần đi quay anh đều ôm theo 1 bịch lớn.

7. Triệu Lệ Dĩnh có ý định phát triển công việc hậu trường, cho nên sau Dữ Phượng Hành, cô vẫn chưa có dự định nhận phim mới.

8. Mối quan hệ hiện tại của Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân rất tốt, nhưng cũng chỉ là bạn bè. 

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 17/8/2022: Dương Tử rất dễ kết thân với các sao nam, quan hệ hiện tại của Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân chỉ dừng ở mức bạn bè? - Ảnh 2

9. Lưu Diệc Phi đã ký hợp đồng với đội ngũ tuyên truyền mới, sau này sẽ tuyên truyền mạnh hơn nữa.

10. Dịch Dương Thiên Tỉ đã hoàn thành xong các cảnh quay của Mãn Giang Hồng.

11. Tài nguyên tốt nhất mà Triệu Tiểu Đường nhận đường cũng chỉ là vai nữ phụ

12. Bộ Băng Vũ Hỏa của Trần Hiểu và Vương Nhất Bác vì phát sóng gấp quá nên bây giờ mới đang sắp xếp lịch trình của các diễn viên để tổ chức livestream tuyên truyền.

Nguồn: Hóng dưa bở Cbiz, Hội buôn dưa đổ vỏ Cbiz.

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 16/8/2022: Địch Lệ Nhiệt Ba mẫu người lý tưởng của mình, Dương Mịch đã mua bảo hiểm cho gương mặt?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 16/8/2022: Địch Lệ Nhiệt Ba mẫu người lý tưởng của mình, Dương Mịch đã mua bảo hiểm cho gương mặt?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày hôm nay (16/8/2022) liên quan đến dàn sao Hoa ngữ đình đám khiến cư dân mạng quan tâm và bàn tán xôn xao.

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Từ khóa:   Dương Tử Triệu Lệ Dĩnh Lâm Canh Tân sao Hoa ngữ sao Châu Á làng sao

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