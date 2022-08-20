Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 20/8/2022: Đặng Luân hiện có cuộc sống ổn định với bạn gái, mối quan hệ giữa Hoắc Kiến Hoa và Lâm Tâm Như rất ổn định?

2. Thời gian này Bạch Lộc chủ yếu đi quay phim, nhưng giữa khoảng cách các bộ phim lên sóng, phía cô sẽ an bài thêm chương trình tạp kỹ để duy trì độ hot.

1. Công ty vẫn rất tôn trọng Vương Hạc Đệ, anh ấy cũng coi trọng điều đó. Khi trước, những nhà đầu tư, thương hiệu thấy anh ấy chướng mắt giờ đều đã lật đật quay lại. Số lượng và chất lượng của tài nguyên cũng tăng lên thấy rõ.

4. Dạo này Dương Tử không dám đến gần các nghệ sĩ nam nữa, tiệc riêng tư cũng không đi. Chủ yếu cô muốn tránh hiềm nghi, giai đoạn này nếu bị lộ ra thêm nhiều tin xấu nữa, danh tiếng của cô sẽ bị hủy hoại.

3. Mặc dù nhiệt độ của Vương Tâm Lăng hiện tại đã giảm đi, nhưng so với trước khi cô ấy đến đại lục thì vẫn tốt hơn rất nhiều. Cô ấy đã tiếp xúc với một số nhãn hàng cao cấp, họ sẽ xem xét một thời gian nữa, nếu hiệu quả tốt thì có thể đàm phán các bước tiếp theo.

5. Đặng Luân hiện có cuộc sống ổn định với bạn gái.

6. Bộ phim của Tỉnh Bách Nhiên và Tống Uy Long vẫn còn nhiều phân cảnh có thể sử dụng. Sau khi cắt đi tuyến tình cảm, bộ phim vẫn còn khá hoàn chỉnh, miễn cưỡng có thể vượt qua thẩm định.

7. Không cần quá lo lắng về sự phát triển của Dương Siêu Việt. Trong 2 năm qua, cô ấy có trong tay 4 bộ phim truyền hình, chỉ cần xem sau này có thể tạo ra một bộ phim bạo hay không.

8. Angela Baby đầu tư vào quán bar của Trịnh Khải, nơi tụ tập rất nhiều người nổi tiếng trên mạng.

9. Vương Nhất Bác sẽ không dễ dàng nhận phim truyền hình, anh ấy hiện muốn tập trung vào điện ảnh.

10. Mối quan hệ giữa Hoắc Kiến Hoa và Lâm Tâm Như rất ổn định, hai người không đến đại lục nữa mà sẽ ở lại Đài Loan để phát triển.

11. Triệu Lộ Tư trước khi tiến tổ đã đi bảo dưỡng da mặt để có được trạng thái giống học sinh cao trung nhất có thể.

12. Triệu Lộ Tư, Bạch Lộc và Ngu Thư Hân đang tranh giành vị trí tiểu hoa top đầu. Bạch Lộc có điểm đấu không lại hai người kia.

13. Sau khi Lý Vinh Hạo và Dương Thừa Lâm làm rõ tin đồn ly hôn, có nhiều chương trình giải trí muốn mời họ tham gia. Thật ra trước đó vợ chồng họ cũng đã từng bàn bạc với một tiết mục nhưng cuối cùng không thành công.

Nguồn: Hóng dưa bở biz, Hội buôn dưa đổ vỏ Cbiz.