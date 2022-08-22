Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 22/8/2022: Dương Tử thành lập công ty truyền thông văn hoá, Dương Mịch liên lạc với Lưu Khải Uy chỉ vì con gái?

Sao quốc tế 22/08/2022 13:48

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày hôm nay (22/8/2022) liên quan đến dàn sao Hoa ngữ đình đám khiến cư dân mạng quan tâm và bàn tán xôn xao.

1. Dương Tử đang đẩy nhanh tiến độ quay bộ phim "Trường Tương Tư", phía sau cô ấy còn một bộ đại nữ chủ đô thị.

2. Cúc Tịnh Y có trợ lý giúp cô ấy kiểm soát lượng kalo lúc ăn uống.

3. Hiệu quả phát sóng của "Hạnh Phúc Đến Vạn Gia" rất tốt, phía người xem rất hài lòng, đang hướng đến Triệu Lệ Dĩnh quay bộ tiếp theo.

4. Triệu Lộ Tư được tán thưởng vì dám chịu xấu để nhập vai

5. Dương Tử thành lập công ty truyền thông văn hoá.

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 22/8/2022: Dương Tử thành lập công ty truyền thông văn hoá, Dương Mịch liên lạc với Lưu Khải Uy chỉ vì con gái? - Ảnh 1

6. Nhậm Gia Luân tiếp xúc với bộ phim mới, tạm dịch Võ Canh Kỷ. Nữ chính đang tiếp xúc với Lý Nhất Đồng, nhưng nhà sản xuất vẫn chưa chốt ngay đâu vì sức cạnh tranh của Lý Nhất Đông không mạnh, rất có thể sẽ chịu thua thiệt.

7. Ngô Kỳ Long hiện tại đang cùng Lưu Thi Thi ở Hoành Điếm quay phim.

8. Tài nguyên mảng thời trang của Triệu Lệ Dĩnh gần đây tăng rõ rệt.

9. Dương Mịch cũng không để ý Lưu Khải Uy đang làm gì, dù sao 2 người bây giờ không giống nhau. Bản thân Dương Mịch cũng chẳng cần dựa hơi chồng cũ để kiếm nhiệt, độ thảo luận nhiều hay ít không ảnh hưởng tới cô. Điều khiến 2 người còn liên hệ với nhau duy nhất là bé Tiểu Gạo Nếp.

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 22/8/2022: Dương Tử thành lập công ty truyền thông văn hoá, Dương Mịch liên lạc với Lưu Khải Uy chỉ vì con gái? - Ảnh 2

10. Đinh Vũ Hề gần đây nhờ từng đóng chung phim cùng Triệu Lộ Tư và Ngu Thư Hân mà nhiệt độ tăng lên không ít, sắp tới sẽ quay bộ "Đại Lý Tự Thiếu Khanh Du", hợp tác với UR sắp công bố.

11. Bộ Khi Các Vì Sao Tỏa Sáng của đài Hồ Nam, do Lý Hiện và Nhậm Mẫn đóng chính sẽ khởi động vào đầu tháng 10.

12. Khách mời dự kiến của BVLGARI Thượng Hải vào ngày 24/08 tới: Dương Dương, Triệu Lộ Tư, Ngô Lỗi, Chương Tử Di, Thư Kỳ, Trần Khôn, Tần Hải Lộ, Đồng Lệ Á, Vương Lệ Khôn.

13. Gần đây Bạch Kính Đình thích nhuộm tóc.

14. Nữ chính "Chiết Yêu" dự định là Trần Đô Linh.

Nguồn: Hóng dưa bở Cbiz, Hội buôn dưa đổ vỏ Cbiz.

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Từ khóa:   Dương Tử Dương Mịch Lưu Khải Uy sao Hoa ngữ sao Châu Á

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