Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 21/8/2022: Giá trị thương mại của Triệu Lộ Tư đang rất cao, tài nguyên thời trang của Triệu Lệ Dĩnh thăng hạng?

2. Mã Tư Thuần không từ bỏ sự nghiệp diễn xuất, hơn nữa, dựa vào tài năng và quan hệ của cô, tài nguyên tiếp theo cũng rất tốt.

1. Công ty đã đưa cho Thành Nghị một kịch bản cổ trang cấp S+ nữa, nhưng vừa thấy phim đại nữ chủ anh liền từ chối luôn. Anh muốn chọn một phim đại nam chủ, hoặc phim đề tài đô thị nhưng giờ vẫn chưa chọn được kịch bản thích hợp.

4. Nhà Hứa Ngụy Châu có tiền, anh cũng không kiếm sống bằng nghề diễn, cho nên trong giới, báo giá của anh tính là thấp so với mặt bằng.

3. Phòng làm việc của Vương Hạc Đệ tuyển dụng suốt đêm, đúng là công ty phát triển theo sự nổi tiếng của nghệ sĩ.

5. Giá trị thương mại của Triệu Lộ Tư đang rất cao, đã tăng gấp đôi so với mấy tháng trước.

6. Trước đó Tần Hạo không hứng thú với showbiz, rảnh rỗi cùng không đi. Nhưng sau khi Y Năng Tịnh kéo lên show bằng được thì thích rồi, quay show với không tốn sức, lại vừa có danh tiếng, có tiền.

7. Thỉnh thoảng Trương Bân Bân lại đeo khẩu trang kín mít rồi ghé vào mấy quán ăn vặt ven đường, nhưng về nhà anh lại cho ra hết, bởi vì đồ ăn dầu mỡ và quá mặn, anh sợ mập lên.

8. Chương Tử Di vẫn có một mạng lưới quan hệ rộng rãi trong giới điện ảnh. Có rất nhiều tiểu hoa và tiểu sinh muốn bắt được quan hệ với cô ấy.

9. Tài nguyên thời trang của Triệu Lệ Dĩnh thăng hạng rất nhanh. Ngoài bìa kim cửu Figaro thì bìa Cosmo ngân thập cũng định rồi. Hiện độ phối hợp của Triệu Lệ Dĩnh cũng rất tốt, tạp chí muốn chụp theo phong cách nào cô ấy sẽ hoàn thành như vậy.

10. Tài nguyên của Giang Sơ Ảnh rất ổn định, cho dù kỹ năng diễn xuất không tốt cũng không thiếu phim để quay.

11. Châu Chấn Nam không quá để ý sự nghiệp, anh làm âm nhạc hay bất cứ điều gì đều xuất phát từ sở thích cá nhân, không kiếm tiền bằng việc trở thành ngôi sao. Hiện giờ cũng vậy, tài nguyên tìm tới tận cửa, anh sẽ cân nhắc một chút, nếu không vui thì từ chối luôn, quay về hưởng thụ cuộc sống làm phú nhị đại.

12. Dương Tử không phải là loại người biết chọn kịch bản, cô ấy cân nhắc rất nhiều vấn đề ngoài kịch bản mà không phải bản thân kịch bản.

13. Gần đây Đàm Tùng Vận đã đọc một kịch bản đề tài nông thôn.

Nguồn: Hóng dưa bở Cbiz, Hội buôn dưa đổ vỏ Cbiz.