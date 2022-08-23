Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 23/8/2022: Dương Tử không phải là người biết chọn kịch bản, Nhậm Gia Luân đề nghị tái hợp cùng Đàm Tùng Vận?

2. Sau khi ly hôn, Ngô Thiến đã quay trở lại làm việc, cô ấy vẫn theo hình tượng cô gái ngọt ngào trước đây. Nhưng việc kết hôn sinh con đã ảnh hưởng đến cô ấy không ít, thị trường cũng không quá có thể tiếp nhận việc cô ấy tiếp tục diễn vai thiếu nữ, thiên hướng về các tiểu hoa sau 95 khác hơn.

1. Phim của Tencent "Vĩnh An Mộng" cải biên từ tiểu thuyết "Đệ Nhất Mỹ Nhân Trường An": Âu Dương Na Na, Từ Chính Khê, đầu tháng 9 khai máy.

4. Nhậm Gia Luân muốn cùng Đàm Tùng Vận hợp tác một lần nữa, đã để nhà sản xuất chuyển lời.

5. Phim truyền hình đài Hồ Nam "Khi Chòm Sao Lấp Lánh": Lý Hiện, Nhậm Mẫn. Đầu tháng 10 khai máy.

6. Điện ảnh hài "Phấn Mặc Giang Hồ" sắp khai máy ở Thiên Tân: Quách Đức Cương, Vu Khiêm, Tần Tiêu Hiền.

7. Tôn Di hiện tại đang chuyên tâm vào sự nghiệp của mình. Ngoại trừ đóng phim, cô ấy còn tham gia các chương trình giải trí, bộ phim sắp tới của cô ấy là “Thịnh hạ mãn thiên tinh”.

8. Công ty đã đưa cho Thành Nghị một kịch bản cổ trang cấp S+ nữa, nhưng vừa thấy phim đại nữ chủ anh liền từ chối luôn. Anh muốn chọn một phim đại nam chủ, hoặc phim đề tài đô thị nhưng giờ vẫn chưa chọn được kịch bản thích hợp.

9. Dương Tử không phải là người biết chọn kịch bản, cô ấy cân nhắc rất nhiều vấn đề ngoài kịch bản mà không phải bản thân kịch bản.

10. Phim tiếp theo mà Cúc Tịnh Y đang đàm phán tạm định là phim điệp chiến "Phát Súng Đầu Tiên".

11. Chuyện yêu đương của Vương Hạc Đệ người trong giới và fan đều biết. Việc hẹn hò đã bị chụp lại rất nhiều lần, người hâm mộ đa số đều đã chấp nhận.

12. Phim mới của Vu Chính tìm Khổng Tuyết Nhi thử sức, có khả năng sẽ ký liên tục hai bộ.

13. Tôn Hồng Lôi sẽ vào đoán phim hình sự trinh sát "Thiết Huyết Nan Lương", nữ chính tạm định Trần Số, ban đầu nữ chính định vị là thanh y, địa vị của Trần Số cũng phù hợp, những vai phụ khác cũng không phải người vô danh.

14. Ngô Cẩn Ngôn và Hồng Nghiêu vẫn cơ ở bên nhau. Hơn nữa, vào đầu năm nay mối quan hệ giữa họ đã tiến thêm một bước, tình cảm rất tốt.

Nguồn: Hóng dưa bở Cbiz, Hội buôn dưa đổ vỏ Cbiz.