Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 26/8/2022: Triệu Lệ Dĩnh ngừng đóng phim tạm thời, Lưu Diệc Phi không hề có thái độ ngôi sao?

Sao quốc tế 26/08/2022 13:48

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày hôm nay (26/8/2022) liên quan đến dàn sao Hoa ngữ đình đám khiến cư dân mạng quan tâm và bàn tán xôn xao.

1. Vương Hạc Đệ từng bỏ ra 4 triệu nhân dân tệ để mua nhà cho bố mẹ ở quê trước vụ hỏa hoạn cách đây 2 năm.

2. Phim mới của Thành Nghị từ khi khởi động máy đến lúc quay có hiện tượng tiết lộ ảnh rất nghiêm trọng. Trước đó, một số người hâm mộ đã trực tiếp trà trộn vào quay chụp hiện trường, còn lẻn vào khu nghỉ ngơi của diễn viên để chụp ảnh, thậm chí là trốn trong toilet nam, bao gồm cả thiết bị định vị cũng được lắp trên xe Thành Nghị. Thực tế, hầu hết các nghệ sĩ đều gặp phải trường hợp này. Đoàn đội chuyên nghiệp hơn sẽ có kinh nghiệm kiểm tra xe trước khi sử dụng để tránh bị theo dõi.

3. Bạch Lộc hiện tại ở nền tảng được xét cấp bậc rất cao, bánh cũng có rất nhiều, tác phẩm tiếp theo của cô cơ bản đã định sẵn rồi.

4. Triệu Lệ Dĩnh từng nói với người khác rằng đến một thời gian nhất định cô ấy sẽ ngừng đóng phim mà sẽ chuyên tâm vào các công tác hậu trường.

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 26/8/2022: Triệu Lệ Dĩnh ngừng đóng phim tạm thời, Lưu Diệc Phi không hề có thái độ ngôi sao? - Ảnh 1

5. Lý Hiện đang có một kịch bản điện ảnh mà anh ấy tương đối yêu thích. Nếu như anh ấy có thể đàm phán được bộ phim này, vậy thì những kịch bản phim truyền hình sau anh ấy sẽ không ký.

6. Vô Ưu Độ có thể nói là cơ hội cuối cùng của Tống Tổ Nhi. Nàng cùng nam chính có vai trò tương đương, song cường, nếu không thể lên nổi, e là tài nguyên sẽ xuống cấp. Cho nên, bản thân nàng rất coi trọn bộ này, từ khi khai máy đến nay đều không xin nghỉ, cũng không tham gia các hoạt động thương vụ.

7. Triệu Lệ Dĩnh để thực hiện Vogue Film và tạp chí đã phải thay đổi một số lịch trình hoạt động.

8. Tuy Ngọc Cốt Dao vẫn chưa qua thẩm, nhưng Nhậm Mẫn bên này đã bắt đầu tiêu tiền để tìm một số đoàn đội tuyên truyền, chuẩn bị sẵn sàng, chờ phim lên sóng là đem về làm đề tài để lên.

9. Lưu Diệc Phi không hề có thái độ ngôi sao, các đơn vị hợp tác đều đứng ra bảo vệ.

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 26/8/2022: Triệu Lệ Dĩnh ngừng đóng phim tạm thời, Lưu Diệc Phi không hề có thái độ ngôi sao? - Ảnh 2

10. Nhất Niệm Quan Sơn của Lưu Thi Thi, Lưu Vũ Ninh không có nhiều cảnh tình cảm, biểu thị trước là phim võ hiệp. Nhưng mà cảnh đánh võ đều giảm độ khó rất nhiều, chủ yếu là sợ diễn viên bị thương. Một khi bị thương sẽ không dễ quay tiếp, ảnh hưởng rất nhiều đến tiến độ.

11. "Khu Rừng Nhỏ Của Hai Người" do Ngu Thư Hân, Trương Bân Bân đóng chính hiện đang chuẩn bị kế hoạch tháng 9 lên sóng.

12. Ngô Thiến sẽ tham dự vai khách mời trong bộ phim “Đi đến nơi có gió”. Trên cơ bản, vai diễn của Ngô Thiến sẽ có nhiều phân cảnh hợp tác với Lưu Diệc Phi. Hai người ở trong đoàn làm phim tương đối hòa hợp, có nhiều đề tài để nói chuyện với nhau.

13. Phim mới của Tống Thiến đã định, là Phượng Lai Tê của Youku được chuyển thể từ tác phẩm Nữ Đế Bản Sắc. Khả năng cuối năm khai máy.

Nguồn: Hóng dưa bở Cbiz, Hội buôn dưa đổ vỏ Cbiz.

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 25/8/2022: Ngô Lỗi và Triệu Lộ Tư 'yêu lại từ đầu' trong phim mới, Chung Hán Lương hiện tập trung lo cho gia đình?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 25/8/2022: Ngô Lỗi và Triệu Lộ Tư 'yêu lại từ đầu' trong phim mới, Chung Hán Lương hiện tập trung lo cho gia đình?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày hôm nay (25/8/2022) liên quan đến dàn sao Hoa ngữ đình đám khiến cư dân mạng quan tâm và bàn tán xôn xao.

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Từ khóa:   Triệu Lệ Dĩnh Lưu Diệc Phi sao Hoa ngữ sao Châu Á làng sao

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