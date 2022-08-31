Sao nam Hoa ngữ sinh năm 74: Chung Hán Lương U50 cố chấp với phim thần tượng, Lưu Khải Uy khó tìm lại hào quang

Sự nghiệp của các nam thần tượng Hoa ngữ cùng sinh năm 74 có sự khác biệt to lớn. Nếu Chung Hán Lương U50 vẫn còn cố chấp với dòng phim thần tượng thì Lưu Khải Uy lại chật vật trên con đường tìm lại hào quang.

Dù cùng sinh năm 1974 nhưng số phận của dàn sao nam Hoa ngữ lại có sự khác biệt rõ rệt sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật. Người dù đã U50 vẫn còn bám trụ với dòng phim thần tượng trong khi người thì phải loay hoay tìm lại hào quang màn ảnh đã đánh mất.

Chung Hán Lương

Chung Hán Lương được biết đến được biết đến là một nam diễn viên từ Hong Kong đến Đại Lục lập nghiệp. Anh tỏa sáng với những vai diễn nam chính ngôn tình biểu tượng trong Bên Nhau Trọn Đời, Không Kịp Nói Yêu Em, Thời Gian Đẹp Nhất, Tình Trong Biển Hận, ....

Diễn xuất của nam diễn viên được đánh giá cao và được chị em ở nhiều độ tuổi yêu thích. Tuy nhiên, khi bước qua hàng U50, anh vẫn chưa có dấu hiệu "chuyển hình" khi cứ mãi chấp niệm với hình tượng nam thần. Trong bộ phim gần nhất là Khuynh Thành Diệc Thanh Hoan, Chung Hán Lương thậm chí bị so sánh "như hai cha con" khi đứng cạnh nữ chính Viên Băng Nghiên kém 17 tuổi.

Lưu Khải Uy

Cũng như Chung Hán Lương, Lưu Khải Uy là diễn viên của xứ Cảng Thơm lấn sân sang thị trường Đại Lục để phát triển sự nghiệp. Trước đó, anh đã có khoảng thời gian sự nghiệp lên hương như diều gặp gió khi vừa là ca sĩ, vừa là diễn viên độc quyền của TVB. Tên tuổi của Lưu Khải Uy được biết đến qua TVB với các phim như Nghĩa Nặng Tình Thâm, Gia Đình Vui Vẻ,...

Khi đến Đại Lục lập nghiệp, vận trình tình duyên lẫn sự nghiệp của anh đều đạt đến đỉnh cao. Không chỉ có chuyện tình đẹp như mơ với Dương Mịch, anh còn trở thành một trong số ít nam diễn viên Hong Kong có sự nghiệp vẻ vang ở Đại Lục. Tuy nhiên, từ sau khi ly hôn Dương Mịch, sự nghiệp nam tài tử lại xuống dốc không phanh. Mới đây, nam diễn viên đã có động thái "cứu vãn' sự nghiệp khi tham gia show tuyển chọn thần tượng mang tên Anh Trai Vượt Mọi Chông Gai mùa 2.

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