Lưu Khải Uy bị chê giả tạo khi tuyên bố 'sợ ống kính'

Cư dân mạng hiện đang tranh cãi gay gắt vì phát ngôn "sợ ống kính" của nam diễn viên Lưu Khải Uy - người đã từng đóng cả trăm bộ phim.

Truyền thông Trung Hoa đưa tin, mới đây Lưu Khải Uy đã thu hút sự chú ý khi xuất hiện trong chương trình Anh Trai Vượt Mọi Chông Gai mùa 2. Đây được xem là cơ hội để chồng cũ của Dương Mịch khôi phục danh tiếng sau khi sự nghiệp xuống dốc trong những năm gần đây.

Lưu Khải Uy tham gia chương trình Anh Trai Vượt Mọi Chông Gai mùa 2 - Ảnh: Internet

Tuy nhiên, phần thể hiện của Lưu Khải Uy trong những tập đầu không nhận được những phản hồi tích cực từ công chúng. Nam diễn viên tỏ ra khá ngại ngùng và dè dặt, anh cho biết trừ khi đóng phim thì thường khá e sợ ống kính.

Nhưng chia sẻ này của Lưu Khải Uy lại vấp phải sự chê cười từ phía công chúng. Nhiều người cho rằng việc một ngôi sao hoạt động trong làng giải trí gần 30 năm mà sợ ống kính thì thật là quá giả tạo.

Lưu Khải Uy cho biết trừ khi đóng phim thì thường khá e sợ ống kính - Ảnh: Internet

Một số bình luận của netizen:

- "Một ngôi sao đóng cả trăm bộ phim nhưng lại nói rằng sợ ống kính?".

- "Hình tượng ngây ngô, sợ sệt có vẻ không hợp với Lưu Khải Uy đâu".

- "Làm diễn viên mà lại sợ ống kính sao, chuyện hài chăng?".

Lưu Khải Uy và Dương Mịch kết hôn vào năm 2014, cả hai có với nhau một con gái là bé Tiểu Gạo Nếp. Trái với việc sự nghiệp của bà xã ngày một "lên hương" thì Lưu Khải Uy mất dần chỗ đứng trong làng giải trí, nam diễn viên nhiều lần bị bắt gặp tham gia các sự kiện nhỏ lẻ để duy trì danh tiếng của mình.

Sự nghiệp của Lưu Khải Uy hiện đã thua xa bà xã của mình - Ảnh: Internet

Đến năm 2018, Lưu Khải Uy và Dương Mịch tuyên bố ly hôn. Cũng kể từ đó, danh tiếng của nam tài tử tụt dốc không phanh bởi nhiều tin đồn ngoại tình, xem thường vợ,... 3 năm trở lại đây anh cũng không nhận được bất kỳ dự án phim ảnh nào ở thị trường Đại lục.

Hậu ly hôn Dương Mịch, Lưu Khải Uy bị khán giả tẩy chay, vừa chật vật nuôi con, vừa tìm cách để cứu vãn sự nghiệp Sau khi ly hôn với Dương Mịch, Lưu Khải Uy liên tục bị khán giả tẩy chay khiến sự khiệp ngày càng xuống dốc. Hiện tại, nam diễn viên đang phải chật vật để níu lại sự nghiệp.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/luu-khai-uy-bi-che-gia-tao-khi-tuyen-bo-so-ong-kinh-496707.html