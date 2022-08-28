Lưu Khải Uy bị chê giả tạo khi tuyên bố 'sợ ống kính'

Sao quốc tế 28/08/2022 16:50

Cư dân mạng hiện đang tranh cãi gay gắt vì phát ngôn "sợ ống kính" của nam diễn viên Lưu Khải Uy - người đã từng đóng cả trăm bộ phim.

Truyền thông Trung Hoa đưa tin, mới đây Lưu Khải Uy đã thu hút sự chú ý khi xuất hiện trong chương trình Anh Trai Vượt Mọi Chông Gai mùa 2. Đây được xem là cơ hội để chồng cũ của Dương Mịch khôi phục danh tiếng sau khi sự nghiệp xuống dốc trong những năm gần đây.

luu khai uy 3
Lưu Khải Uy tham gia chương trình Anh Trai Vượt Mọi Chông Gai mùa 2 - Ảnh: Internet

Tuy nhiên, phần thể hiện của Lưu Khải Uy trong những tập đầu không nhận được những phản hồi tích cực từ công chúng. Nam diễn viên tỏ ra khá ngại ngùng và dè dặt, anh cho biết trừ khi đóng phim thì thường khá e sợ ống kính.

Nhưng chia sẻ này của Lưu Khải Uy lại vấp phải sự chê cười từ phía công chúng. Nhiều người cho rằng việc một ngôi sao hoạt động trong làng giải trí gần 30 năm mà sợ ống kính thì thật là quá giả tạo.

luu khai uy 2
Lưu Khải Uy  cho biết trừ khi đóng phim thì thường khá e sợ ống kính - Ảnh: Internet

Một số bình luận của netizen:

- "Một ngôi sao đóng cả trăm bộ phim nhưng lại nói rằng sợ ống kính?".

- "Hình tượng ngây ngô, sợ sệt có vẻ không hợp với Lưu Khải Uy đâu".

- "Làm diễn viên mà lại sợ ống kính sao, chuyện hài chăng?".

Lưu Khải Uy và Dương Mịch kết hôn vào năm 2014, cả hai có với nhau một con gái là bé Tiểu Gạo Nếp. Trái với việc sự nghiệp của bà xã ngày một "lên hương" thì Lưu Khải Uy mất dần chỗ đứng trong làng giải trí, nam diễn viên nhiều lần bị bắt gặp tham gia các sự kiện nhỏ lẻ để duy trì danh tiếng của mình.

luu khai uy 1
Sự nghiệp của Lưu Khải Uy hiện đã thua xa bà xã của mình - Ảnh: Internet

Đến năm 2018, Lưu Khải Uy và Dương Mịch tuyên bố ly hôn. Cũng kể từ đó, danh tiếng của nam tài tử tụt dốc không phanh bởi nhiều tin đồn ngoại tình, xem thường vợ,... 3 năm trở lại đây anh cũng không nhận được bất kỳ dự án phim ảnh nào ở thị trường Đại lục.

Hậu ly hôn Dương Mịch, Lưu Khải Uy bị khán giả tẩy chay, vừa chật vật nuôi con, vừa tìm cách để cứu vãn sự nghiệp

Hậu ly hôn Dương Mịch, Lưu Khải Uy bị khán giả tẩy chay, vừa chật vật nuôi con, vừa tìm cách để cứu vãn sự nghiệp

Sau khi ly hôn với Dương Mịch, Lưu Khải Uy liên tục bị khán giả tẩy chay khiến sự khiệp ngày càng xuống dốc. Hiện tại, nam diễn viên đang phải chật vật để níu lại sự nghiệp.

Xem thêm
Từ khóa:   Lưu Khải Uy Dương Mịch Cbiz sao Hoa ngữ sao châu Á

TIN LIÊN QUAN

Hậu ly hôn Dương Mịch, Lưu Khải Uy bị khán giả tẩy chay, vừa chật vật nuôi con, vừa tìm cách để cứu vãn sự nghiệp

Hậu ly hôn Dương Mịch, Lưu Khải Uy bị khán giả tẩy chay, vừa chật vật nuôi con, vừa tìm cách để cứu vãn sự nghiệp

Không thể tin được, các sao nam Hoa Ngữ từng không muốn đóng cảnh hôn với Dương Mịch, kể cả ‘chồng cũ’ Lưu Khải Uy ‘Mỗi lần quay Dương Mịch đều rất ngượng ngùng’

Không thể tin được, các sao nam Hoa Ngữ từng không muốn đóng cảnh hôn với Dương Mịch, kể cả ‘chồng cũ’ Lưu Khải Uy ‘Mỗi lần quay Dương Mịch đều rất ngượng ngùng’

Dương Mịch từng khẳng định 'chắc nịch': 'Nếu anh ấy bằng lòng lấy tôi, sẽ không đến lượt Lưu Khải Uy'

Dương Mịch từng khẳng định 'chắc nịch': 'Nếu anh ấy bằng lòng lấy tôi, sẽ không đến lượt Lưu Khải Uy'

Xôn xao tin Lưu Khải Uy đưa con gái đến tận cửa nhà Dương Mịch, liệu có ý muốn tái hợp?

Xôn xao tin Lưu Khải Uy đưa con gái đến tận cửa nhà Dương Mịch, liệu có ý muốn tái hợp?

Chưa buông tha Dương Mịch, Lưu Khải Uy tiếp tục có phát ngôn coi thường vợ cũ

Chưa buông tha Dương Mịch, Lưu Khải Uy tiếp tục có phát ngôn coi thường vợ cũ

Cháu gái chuyển đến sống gần Dương Mịch, Bố Lưu Khải Uy gây tranh cãi vì lý do này

Cháu gái chuyển đến sống gần Dương Mịch, Bố Lưu Khải Uy gây tranh cãi vì lý do này

TIN MỚI NHẤT

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, đón nhận tài lộc, phước lành dồi dào, tiền tài như biển cả, tình duyên thêm bền chặt

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, đón nhận tài lộc, phước lành dồi dào, tiền tài như biển cả, tình duyên thêm bền chặt

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 2 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến, rủ nhau 'gánh lộc tới tấp', đỏ cả tình lẫn tiền, đổi vận thành đại gia

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến, rủ nhau 'gánh lộc tới tấp', đỏ cả tình lẫn tiền, đổi vận thành đại gia

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 17 phút trước
Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 47 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 2 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Đúng hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 12 phút trước
Rau dền bổ máu nhưng nhiều người không nên ăn vì những lý do này

Rau dền bổ máu nhưng nhiều người không nên ăn vì những lý do này

Dinh dưỡng 3 giờ 2 phút trước
Sau hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Sau hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 17 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều any (3/10/2026), 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều any (3/10/2026), 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 47 phút trước
Cuối ngày hôm nay (3/10/2026), 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Cuối ngày hôm nay (3/10/2026), 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 17 phút trước
Sự cố không ngờ đêm tân hôn và câu nói của mẹ chồng khiến dâu mới kiên quyết chia tay

Sự cố không ngờ đêm tân hôn và câu nói của mẹ chồng khiến dâu mới kiên quyết chia tay

Tâm sự gia đình 8 giờ 32 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Hà Nội: Cháy chung cư vào sáng sớm, cư dân hoảng hốt thoát hiểm xuống khu vực an toàn

Hà Nội: Cháy chung cư vào sáng sớm, cư dân hoảng hốt thoát hiểm xuống khu vực an toàn

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI