Không thể tin được, các sao nam Hoa Ngữ từng không muốn đóng cảnh hôn với Dương Mịch, kể cả ‘chồng cũ’ Lưu Khải Uy ‘Mỗi lần quay Dương Mịch đều rất ngượng ngùng’

Sao quốc tế 18/08/2022 19:00

Dương Mịch từng gặp phải nhiều khó khăn với cảnh hôn và một số sao nam cũng không muốn thực hiện cảnh thân mật này với cô.

Dương Mịch bắt đầu đóng phim từ khi còn rất nhỏ và cô ấy vốn đã hiểu rõ diễn viên cần phải có những cảnh quay như thế nào trong phim. Việc có nhiều năm kinh nghiệm trong nghiệp diễn khiến mọi người tin rằng Dương Mịch có thể xử lý hoàn hảo những cảnh quay trong phim nhưng thực tế thì không phải như vậy. Nàng mỹ nhân phim Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa từng gặp phải nhiều khó khăn với cảnh hôn và một số sao nam cũng không muốn thực hiện cảnh thân mật này với cô.

Không thể tin được, các sao nam Hoa Ngữ từng không muốn đóng cảnh hôn với Dương Mịch, kể cả ‘chồng cũ’ Lưu Khải Uy ‘Mỗi lần quay Dương Mịch đều rất ngượng ngùng’ - Ảnh 1
Sự ngượng ngùng của Dương Mịch khi quay cảnh hôn với Hồ Ca đã khiến những cảnh thân mật này phải quay đi quay lại nhiều lần - Ảnh: Internet

 

Khi Dương Mịch tham gia bộ phim Tiên Kiếm Kỳ Hiệp 3, cô ấy cũng có vài cảnh hôn với Hồ Ca. Năm đó, Hồ Ca được Quách Đức Cương mời tham gia show và vị tiền bối này đã hỏi anh ấy về việc đóng cảnh hôn với Dương Mịch có cảm giác gì. Khi ấy, Hồ Ca đã trực tiếp trả lời luôn: “Mỗi lần quay Dương Mịch đều rất ngượng ngùng”. Và chính sự ngượng ngùng của Dương Mịch đã khiến những cảnh thân mật này phải quay đi quay lại nhiều lần, gây ảnh hưởng đến tiến độ làm phim.

Đương nhiên cũng không chỉ Hồ Ca mới nói như vậy đâu, ngay cả chồng cũ Lưu Khải Uy còn cảm thấy Dương Mịch khá vụng về trong mấy cảnh hôn như này nên việc phải quay lại rất nhiều. Hồ Ca và Lưu Khải Uy nói ra điều này khiến ai cũng phải bất ngờ, hóa ra sao nam không muốn quay cảnh khóa môi với Dương Mịch là có lý do cả. Tuy nhiên, Carole cảm thấy việc sao nữ cảm ngại ngùng khi phải thực hiện những cảnh thân mật trước mặt bao nhiêu người là chuyện khá bình thường, cảnh như vậy nói khó thì không phải nhưng dễ thì không hẳn.

Không thể tin được, các sao nam Hoa Ngữ từng không muốn đóng cảnh hôn với Dương Mịch, kể cả ‘chồng cũ’ Lưu Khải Uy ‘Mỗi lần quay Dương Mịch đều rất ngượng ngùng’ - Ảnh 2
Ngay cả chồng cũ Lưu Khải Uy còn cảm thấy Dương Mịch khá vụng về trong mấy cảnh hôn - Ảnh: Internet

 

Sau khi thành danh, Dương Mịch bắt đầu đóng rất nhiều phim thần tượng. Phim thần tượng sẽ không thể nào thiếu cảnh hôn và có lẽ từ lúc này đây, Dương Mịch đã học được cách quay phim một cách chuyên nghiệp hơn. Trong bộ phim Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa, Dương Mịch có khá nhiều cảnh khóa môi táo bạo cùng với Triệu Hựu Đình khiến khán giả khi xem còn cảm thấy đỏ mặt nữa ấy. Nhưng Dương Mịch lúc này không còn vụng về gì nữa, cô ấy đã biết thực hiện những cảnh hôn theo cách hoàn hảo nhất.

Không thể tin được, các sao nam Hoa Ngữ từng không muốn đóng cảnh hôn với Dương Mịch, kể cả ‘chồng cũ’ Lưu Khải Uy ‘Mỗi lần quay Dương Mịch đều rất ngượng ngùng’ - Ảnh 3
Dương Mịch có khá nhiều cảnh khóa môi táo bạo cùng với Triệu Hựu Đình trong Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa - Ảnh: Internet

 

Hay như trong Phù Dao, khi Nguyễn Kinh Thiên đang không biết cách diễn đạt ở những cảnh thân mật như thế nào thì Dương Mịch sẽ bày tỏ quan điểm của bản thân và còn kiên nhẫn giải thích cho anh ấy nữa. Kinh nghiệm đúc kết được sau vài năm đóng phim thần tượng đã khiến Dương Mịch không còn ngại ngùng khi đóng những cảnh hôn. Dương Mịch đã vượt qua những rào cản tâm lý mà hầu như diễn viên nào cũng đều có để học cách chuyên nghiệp hơn khi quay phim, đây là điều mà không ai có thể phủ nhận được.

Không thể tin được, các sao nam Hoa Ngữ từng không muốn đóng cảnh hôn với Dương Mịch, kể cả ‘chồng cũ’ Lưu Khải Uy ‘Mỗi lần quay Dương Mịch đều rất ngượng ngùng’ - Ảnh 4
Dương Mịch có nhiều tiến bộ hơn về cảnh hôn khi tham gia phim thần tượng - Ảnh: Internet

 

Từ một diễn viên hay ngượng ngùng khi đóng cảnh hôn khiến các sao nam đều e ngại mỗi khi quay cảnh thân mật cùng thì bây giờ Dương Mịch đã thay đổi hoàn toàn rồi. Có lẽ diễn xuất của Dương Mịch không hoàn toàn tốt nhưng cô vẫn thể hiện được sự chuyên nghiệp của bản thân qua những cảnh quay dù khó hay dễ.

 

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Từ khóa:   Dương Mịch Lưu Khải Uy Hồ Ca sao hoa ngữ cbiz

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