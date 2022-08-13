Dàn mỹ nhân Hoa Ngữ từng nhận giải ‘cây chổi vàng’: Dương Mịch và Lưu Diệc Phi có mặt trong danh sách

Tuy nhiên, không ít người tỏ vẻ lo lắng thay cho Dương Mịch vì suốt 5 năm trở lại đây, nàng tiểu hoa đán 8X mãi chưa có phim nào “đại bạo” cả, U40 vẫn cứ mải mê với dòng phim ngôn tình – thần tượng, mãi chưa thể chuyển hình. Mình vẫn nhớ là trước đây, Dương Mịch từng thử tìm hướng đột phá với bộ phim Bảo Bối Nhi nhưng lại bị các tờ báo lớn Trung Quốc điểm danh phê bình: “Dùng dòng phim văn nghệ để đánh bóng tên tuổi”.

Mặc dù diễn xuất còn gây nhiều tranh luận, bị chê trách là có phong độ lên xuống thất thường nhưng Dương Mịch vẫn ngồi vững trên chiếc ghế “đỉnh lưu” Cbiz suốt nhiều năm qua, có được lượng fan cực kỳ đông đảo.

Hơn nữa, có nhiều nguồn tin cho biết Dương Mịch đang rơi vào tình trạng “tiến thoái lưỡng nan” vì khó tìm được bạn diễn phù hợp, khiến dự án Kiều Tàng cứ phải “delay” hoài, mãi chưa bấm máy.

Lưu Diệc Phi

Lưu Diệc Phi - Ảnh: Internet

Khi mới bước chân vào showbiz, sự nghiệp của Lưu Diệc Phi phát triển cực kỳ thuận buồm xuôi gió. Nhờ có nhan sắc xinh đẹp, khí chất thoát tục và sự nâng đỡ mạnh tay của cha nuôi, người đẹp này liên tục góp mặt trong những bộ phim kinh điển như Thiên Long Bát Bộ, Thần Điêu Đại Hiệp, Tiên Kiếm Kỳ Hiệp... trở thành “thần tiên tỷ tỷ” được bao người yêu mến.

Thế nhưng, khi chuyển hướng sang mảng điện ảnh, Lưu Diệc Phi lại chẳng được thành công như mong đợi, rơi vào cảnh “flop” liên hoàn suốt hơn 1 thập kỷ và ôm cả một cúp Cây Chổi Vàng nữa.

Mới đây, “thần tiên tỷ tỷ” đã tái xuất màn ảnh nhỏ Hoa ngữ và gặt hái thành công với Mộng Hoa Lục. Tuy nhiên, vì ồn ào lên quan tới vấn đề học vấn, Lưu Diệc Phi cũng đánh rơi không ít thiện cảm của công chúng.

Cảnh Điềm

Cảnh Điềm - Ảnh: Internet

Cùng chung số phận với đàn chị Dương Mịch, Cảnh Điềm cũng có 2 “cây chổi” trong tay. Nàng “đệ nhất mỹ nữ Bắc Kinh” này từng có quãng thời gian dài mang danh “thảm hoạ phòng vé”, bị công chúng chê trách vì tài năng có hạn nhưng lại được nâng đỡ quá mạnh tay, liên tục được xuất hiện trong những dự án cực khủng.

Mãi tới khi góp mặt trong Tư Đằng, Cảnh Điềm mới được khán giả công nhận về diễn xuất, chính thức thoát kiếp loài có đỏ mà không có hương.

Cảnh Điềm cũng dính phải ồn ào quảng cáo sản phẩm sai sự thật giữa lúc sự nghiệp đang lên. Điều này khiến hình ảnh của “đóa hoa phú quý nhân gian” bị ảnh hưởng ít nhiều. Sau khi lùm xùm bùng nổ, Cảnh Điềm kín tiếng hơn hẳn so với trước đây.