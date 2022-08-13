Dàn mỹ nhân Hoa Ngữ từng nhận giải ‘cây chổi vàng’: Dương Mịch và Lưu Diệc Phi có mặt trong danh sách

Sao quốc tế 13/08/2022 21:13

Giải thưởng Cây Chổi Vàng (giải thưởng Mâm Xôi Vàng) là giải thưởng mà không nghệ sĩ Hoa Ngữ nào mong đợi vì tập hợp những hạng mục đáng bị chê nhất về các sản phẩm nghệ thuật và diễn xuất của các nghệ sĩ.

Dương Mịch

Dàn mỹ nhân Hoa Ngữ từng nhận giải ‘cây chổi vàng’: Dương Mịch và Lưu Diệc Phi có mặt trong danh sách - Ảnh 1
Dương Mịch - Ảnh: Internet

 

Mặc dù diễn xuất còn gây nhiều tranh luận, bị chê trách là có phong độ lên xuống thất thường nhưng Dương Mịch vẫn ngồi vững trên chiếc ghế “đỉnh lưu” Cbiz suốt nhiều năm qua, có được lượng fan cực kỳ đông đảo.

Tuy nhiên, không ít người tỏ vẻ lo lắng thay cho Dương Mịch vì suốt 5 năm trở lại đây, nàng tiểu hoa đán 8X mãi chưa có phim nào “đại bạo” cả, U40 vẫn cứ mải mê với dòng phim ngôn tình – thần tượng, mãi chưa thể chuyển hình. Mình vẫn nhớ là trước đây, Dương Mịch từng thử tìm hướng đột phá với bộ phim Bảo Bối Nhi nhưng lại bị các tờ báo lớn Trung Quốc điểm danh phê bình: “Dùng dòng phim văn nghệ để đánh bóng tên tuổi”.

Hơn nữa, có nhiều nguồn tin cho biết Dương Mịch đang rơi vào tình trạng “tiến thoái lưỡng nan” vì khó tìm được bạn diễn phù hợp, khiến dự án Kiều Tàng cứ phải “delay” hoài, mãi chưa bấm máy.

Lưu Diệc Phi

Dàn mỹ nhân Hoa Ngữ từng nhận giải ‘cây chổi vàng’: Dương Mịch và Lưu Diệc Phi có mặt trong danh sách - Ảnh 2
Lưu Diệc Phi - Ảnh: Internet

 

Khi mới bước chân vào showbiz, sự nghiệp của Lưu Diệc Phi phát triển cực kỳ thuận buồm xuôi gió. Nhờ có nhan sắc xinh đẹp, khí chất thoát tục và sự nâng đỡ mạnh tay của cha nuôi, người đẹp này liên tục góp mặt trong những bộ phim kinh điển như Thiên Long Bát Bộ, Thần Điêu Đại Hiệp, Tiên Kiếm Kỳ Hiệp... trở thành “thần tiên tỷ tỷ” được bao người yêu mến.

Thế nhưng, khi chuyển hướng sang mảng điện ảnh, Lưu Diệc Phi lại chẳng được thành công như mong đợi, rơi vào cảnh “flop” liên hoàn suốt hơn 1 thập kỷ và ôm cả một cúp Cây Chổi Vàng nữa.

Mới đây, “thần tiên tỷ tỷ” đã tái xuất màn ảnh nhỏ Hoa ngữ và gặt hái thành công với Mộng Hoa Lục. Tuy nhiên, vì ồn ào lên quan tới vấn đề học vấn, Lưu Diệc Phi cũng đánh rơi không ít thiện cảm của công chúng.

Cảnh Điềm

Dàn mỹ nhân Hoa Ngữ từng nhận giải ‘cây chổi vàng’: Dương Mịch và Lưu Diệc Phi có mặt trong danh sách - Ảnh 3
Cảnh Điềm - Ảnh: Internet

 

Cùng chung số phận với đàn chị Dương Mịch, Cảnh Điềm cũng có 2 “cây chổi” trong tay. Nàng “đệ nhất mỹ nữ Bắc Kinh” này từng có quãng thời gian dài mang danh “thảm hoạ phòng vé”, bị công chúng chê trách vì tài năng có hạn nhưng lại được nâng đỡ quá mạnh tay, liên tục được xuất hiện trong những dự án cực khủng.

Mãi tới khi góp mặt trong Tư Đằng, Cảnh Điềm mới được khán giả công nhận về diễn xuất, chính thức thoát kiếp loài có đỏ mà không có hương.

Cảnh Điềm cũng dính phải ồn ào quảng cáo sản phẩm sai sự thật giữa lúc sự nghiệp đang lên. Điều này khiến hình ảnh của “đóa hoa phú quý nhân gian” bị ảnh hưởng ít nhiều. Sau khi lùm xùm bùng nổ, Cảnh Điềm kín tiếng hơn hẳn so với trước đây.

 

Dương Mịch và Triệu Lệ Dĩnh mất vị thế độc tôn dòng phim cổ trang, ‘lui cung’, nhường đường cho Lưu Diệc Phi và Triệu Lộ Tư

Dương Mịch và Triệu Lệ Dĩnh mất vị thế độc tôn dòng phim cổ trang, ‘lui cung’, nhường đường cho Lưu Diệc Phi và Triệu Lộ Tư

Dương Mịch, Triệu Lệ Dĩnh hay Dương Tử từng thành danh nhờ phim cổ trang – thần tượng. Nhưng đến hiện tại, họ không còn giữ được vị trí độc tôn nữa. Thay vào đó là nhường vị trí cho Lưu Diệc Phi, Triệu Lộ Tư.

Xem thêm
Từ khóa:   Cảnh Điềm Dương Mịch Lưu Diệc Phi sao hoa ngữ cbiz

TIN LIÊN QUAN

Dương Mịch và Triệu Lệ Dĩnh mất vị thế độc tôn dòng phim cổ trang, ‘lui cung’, nhường đường cho Lưu Diệc Phi và Triệu Lộ Tư

Dương Mịch và Triệu Lệ Dĩnh mất vị thế độc tôn dòng phim cổ trang, ‘lui cung’, nhường đường cho Lưu Diệc Phi và Triệu Lộ Tư

Dàn mỹ nhân Hoa Ngữ 30+ vẫn hóa thân nữ sinh cực mượt: Lưu Diệc Phi chiếm trọn spotlight dù trang điểm nhẹ, Đàm Tùng Vận có gương mặt baby chiếm ưu thế

Dàn mỹ nhân Hoa Ngữ 30+ vẫn hóa thân nữ sinh cực mượt: Lưu Diệc Phi chiếm trọn spotlight dù trang điểm nhẹ, Đàm Tùng Vận có gương mặt baby chiếm ưu thế

Lưu Diệc Phi ngày xưa đã từng 'trấn áp' 4 nàng đại hoa, dàn tiểu hoa 85 bị chê là không cùng đẳng cấp với 'thần tiên tỷ tỷ'?

Lưu Diệc Phi ngày xưa đã từng 'trấn áp' 4 nàng đại hoa, dàn tiểu hoa 85 bị chê là không cùng đẳng cấp với 'thần tiên tỷ tỷ'?

Lưu Diệc Phi vướng nghi vấn gian lận bằng cấp, hoàn thành việc học tại Mỹ trước 3 năm?

Lưu Diệc Phi vướng nghi vấn gian lận bằng cấp, hoàn thành việc học tại Mỹ trước 3 năm?

Lưu Diệc Phi có nhan sắc 'vạn người mê' nhưng vẫn lộ nhiều khuyết điểm không ngờ

Lưu Diệc Phi có nhan sắc 'vạn người mê' nhưng vẫn lộ nhiều khuyết điểm không ngờ

Khi fan đóng phim cùng Idol: Hà Hoằng San khóc vì tát Châu Tấn, Từ Hải Kiều quyết không rửa tay sau khi ôm Lưu Diệc Phi

Khi fan đóng phim cùng Idol: Hà Hoằng San khóc vì tát Châu Tấn, Từ Hải Kiều quyết không rửa tay sau khi ôm Lưu Diệc Phi

TIN MỚI NHẤT

Phản ứng của người vợ ngày phát hiện lý do chồng luôn hăng hái trông con giúp nhà bên

Phản ứng của người vợ ngày phát hiện lý do chồng luôn hăng hái trông con giúp nhà bên

Ngoại tình 59 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 4 phút trước
Lý do khiến cô dâu quyết định hủy đám cưới ngay cận ngày trọng đại

Lý do khiến cô dâu quyết định hủy đám cưới ngay cận ngày trọng đại

Ngoại tình 1 giờ 59 phút trước
Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 14 phút trước
Món đồ người vợ để lại khiến nhà chồng lập tức năn nỉ quay về

Món đồ người vợ để lại khiến nhà chồng lập tức năn nỉ quay về

Tâm sự gia đình 2 giờ 29 phút trước
Đại úy, Thạc sĩ Trịnh Trung Hiếu: Chậm lại một chút để giữ bình yên!

Đại úy, Thạc sĩ Trịnh Trung Hiếu: Chậm lại một chút để giữ bình yên!

Đời sống 3 giờ 11 phút trước
Trịnh Mỹ Anh bị ban tổ chức Hoa hậu Trái đất tước danh hiệu sau khi đoạt á hậu Miss Universe Vietnam

Trịnh Mỹ Anh bị ban tổ chức Hoa hậu Trái đất tước danh hiệu sau khi đoạt á hậu Miss Universe Vietnam

Tin tức giải trí 4 giờ 13 phút trước
Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Hậu trường 4 giờ 38 phút trước
Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Xã hội 5 giờ 19 phút trước
Thịt vịt và những tác dụng tích cực giúp tăng cường sức khỏe

Thịt vịt và những tác dụng tích cực giúp tăng cường sức khỏe

Dinh dưỡng 6 giờ 29 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, Thần Tài giữ cửa, 3 con giáp sự nghiệp vượng phát, tiền đổ 'ào ào' như mưa, đi đâu cũng gặp quý nhân

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, Thần Tài giữ cửa, 3 con giáp sự nghiệp vượng phát, tiền đổ 'ào ào' như mưa, đi đâu cũng gặp quý nhân

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI